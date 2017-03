10 Razones para no tener NUNCA un Pitbull

Todo el mundo sabe que los PitBull no son perros comunes, son perros que poseen por herencia genética una fuerza y una energía superior a la media en el mundo canino. Los American PitBull Terrier se caracterizan por ser cómo pequeños gladiadores, ya que desde cachorros juegan entre ellos luchando.

La raza PitBull Terrier se extendió por España de forma mayoritaria a partir del año dos mil, siendo ahora uno de los perros más comunes en cualquier ciudad. Están catalogados cómo perros PPP, es decir, Perros Potencialmente Peligrosos, por lo que es necesario disponer de licencia y seguro obligatorio, además de utilizar siempre bozal y correa corta durante sus paseos.

Existen leyendas urbanas sobre el Pitbull que afirman que esta raza de perro es una raza asesina, que son perros creados genéticamente para matar e incluso que devoran a sus propias crías. Pero lo cierto es que sólo son eso, leyendas urbanas sin base alguna.

La raza American PitBull Terrier se caracteriza por ser fuerte si, pero también por ser una raza noble y de perros de gran corazón. También se caracteriza por ser un poco “cabezotas”, por lo que una educación supervisada por un adiestrador profesional es casi fundamental.

No es lo mismo maleducar a un perro de dos kilos que a un PitBull, no nos engañemos, cualquier perro mal educado puede suponer un gran peligro, pero el PitBull es un perro especialmente fuerte y de presa. No debemos olvidar que el culpable nunca es el perro, sino el dueño.

Es nuestra responsabilidad educar correctamente a nuestro cachorro de PitBull, no inculcarle agresividad y socializarlo con otros perros y personas. Si nuestro perro desarrolla malos hábitos o muestra agresividad, debemos acudir a un adiestrador profesional para que nos ayude a re-educarlo.

Tanto si tenemos un perro PitBull cómo si tenemos un perro mestizo o un Chiguagua, sólo nosotros seremos responsables de sus actos y comportamiento. Cuanto más grande y fuerte es el perro, mayor es la responsabilidad a asumir.

Aquí te dejamos las diez principales razones por las que nunca, bajo ningún concepto, deberías tener un perro PitBull cómo compañero de vida.

1. SU AGRESIVIDAD CON OTROS PERROS ES INDISCUTIBLE, TE TRAERÁ PROBLEMAS

2. SON EXTREMADAMENTE PELIGROSOS CON NIÑOS PEQUEÑOS, PODRÍAN COMÉRSELOS



3. NUNCA RESPETAN A OTROS ANIMALES, LOS ATACAN Y DEVORAN



4. UN PITBULL NUNCA JUEGA, NI QUIERE MIMOS, SOLO QUIERE PELEAR Y PELEAR



5. SUS CACHORROS SOLO BUSCAN SANGRE, NUNCA DUERMEN Y LO ROMPEN TODO : SON TEMIBLES



6. PROBABLEMENTE SEAN MAS GUAPOS QUE TU Y ESO PUEDE SER UN PROBLEMA PARA BUSCAR PAREJA



7. TE QUITARÁN TODO EL PROTAGONISMO EN CARNAVAL Y HALLOWEEN…



7. SU CARA DE LOCO, SU MIRADA PROVOCADORA Y SU AGRESIVIDAD HARÁ QUE TUS AMIGOS Y FAMILIARES PASEN MIEDO



8. NO TIENEN CAPACIDAD PARA AMAR, NO TIENEN SENTIMIENTOS



9. SON MUY CRUELES E INSENSIBLES, SE COMEN A SUS PROPIAS CRÍAS



10. ES UN MAL COMPAÑERO, JAMAS PODRÁS DEJARLO SUELTO EN CASA, NECESITARÁS UNA JAULA



Como habrás comprendido, aunque los Pitbull se encuentren catalogados como PPP – Perros Potencialmente Peligrosos, lo cierto es que los peligrosos no son los perros, sino los dueños.

Cualquier perro con una buena educación o adiestramiento si fuera necesario, puede ser un fantástico perro de compañía.

Cualquier perro, sea de raza peligrosa o no, mal educado, mal adiestrado o mal cuidado… puede ser un gran peligro para cualquier persona o animal. No es necesario que sea un perro PPP, solo hace falta tener un mal dueño para ser un mal perro.

Y ahora… ¿Quienes son los realmente peligrosos, los perros o los dueños? Si te ha gustado esta reflexión, por favor, compártenos en las redes sociales para que todo el mundo pueda comprenderlo.

