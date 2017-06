Análisis de piensos para perro: La verdad al descubierto

Todos sabemos cuales son las mejores marcas del mundo en cuanto a alimentación para perros se refiere porque busquemos donde busquemos, ya sea en foros especializados sobre perros o en blogs de alimentación canina, encontraremos siempre las mismas respuestas.

Que encontremos las mismas marcas cómo alimentación de referencia en el mundo canino en todos los foros, no significa ni de lejos que sean las mejores y mucho menos, las más apropiadas.

Debemos saber que la mayoría de empresas de renombre, que tienen volúmenes de facturación anuales capaces de quitarnos el hipo, invierten muchos de sus beneficios en numerosas campañas de Marketing. incluyendo por supuesto, “influencers” y personal que se dedique día y noche a hablar bien de ellos en foros y webs.

Hace ya tiempo explicamos en profundidad cómo saber por nosotros mismos, cuales son los mejores alimentos prefabricados (piensos) para perro, echándole un simple vistazo a la etiqueta de componentes, composición. Pero hoy queremos comenzar un nuevo proyecto, un análisis de piensos para perro en profundidad, de las principales empresas de alimentación del sector canino.

¿Para qué hacer esto? Para desenmascarar las falsedades y triquiñuelas que muchas de estas empresas hacen, intentando hacernos creer que estamos adquiriendo un producto de muy alta calidad para nuestro perro cuando en realidad, se trata de un producto de calidad media o en la mayoría de los casos, de calidad pésima.

El número de perros que padecen cáncer y diferentes enfermedades causadas principalmente pro una alimentación continuada de calidad mala, es alarmante. Cada año son más y más los perros que mueren debido a enfermedades directamente relacionadas con la alimentación.

Hartos de tantas mentiras y falsedades, vamos a analizar uno a uno y de forma totalmente individualizada, las marcas de piensos más conocidas y sus diferentes gamas. Desglosaremos su composición y las puntuaremos en función de su calidad. Además, indicaremos claramente si mienten o no, cuando exponen sus ingredientes y en referencia a sus campañas de Marketing.

¿En qué consistirá el análisis de piensos para perro?

Esta publicación no consiste en analizar tres gamas de tres marcas, iremos actualizando esta publicación de forma semanal o mensual, abarcando en ella un gran número de productos. Lo haremos de forma imparcial, analizando cada uno de ellos detalladamente, mediante su composición y mediante lo que nos quieren dar a entender que venden vs la realidad.

Es importante tener unos conocimientos avanzados sobre nutrición canina para valorar estos productos. Teniendo claro que no todos los alimentos son beneficiosos para los perros, que no todos los cereales son buenos para los perros y que todos, absolutamente todos los ingredientes deben ir en su correcta medida.

Un exceso de proteínas es tan perjudicial cómo un exceso de grasas o de fibra, de la misma forma que una carencia de carbohidratos es tan poco recomendable cómo el uso de semillas de determinadas frutas.

Si eres de los que piensan que el pienso para perros se elabora partiendo de filetes de primera calidad y que tranquilamente podrías comerlo tu mismo…. es hora de que abras lo ojos y veas la triste realidad.

Que un pienso para perros indique que está elaborado partiendo de productos aptos para el consumo humano, no significa ni de lejos que puedas comerte los productos con los que se ha elaborado ese pienso.

Simplemente significa que después de obtener de ese animal toda la carne y subproductos que normalmente comen los humanos, con el resto, es decir, con las sobras, se elabora el pienso para perros.

¿Por qué se utilizan desechos y subproductos para elaborar los piensos para perro?

Si estás pensando cuál es el motivo por el que se utilizan desechos animales para elaborar alimentación para perros, la respuesta es muy sencilla…… Porque es muy rentable y porque el gobierno no sólo lo permite, sino que lo necesita.

No hablamos del gobierno de España o de Francia, hablamos de las leyes de la Unión Europea, de las leyes Americanas, etc…. No es algo que se haya aprobado a nivel estatal, sino a nivel GLOBAL.

Debemos tener presente que una vez que se obtienen los productos aptos y cotidianos para consumo humano de un animal, ese animal hay que incinerarlo para evitar que mediante la putrefacción se produzcan enfermedades y/o plagas.

Somos miles de millones de humanos que se alimentan de animales, lo que supone que incinerar tantos restos animales tiene un coste económico increíblemente elevado para empresas y gobiernos. Así pues, ¿Qué se podría hacer con esos desechos? jeje, ¿aun no lo adivinas?

Con la inmensa mayoría de los desechos animales se hacen alimentos para animales. SI, tal y cómo lo lees, con los restos que los humanos no aprovechamos de los animales que matamos para alimentarnos, se elaboran piensos para animales.

¿Recuerdas el problema de las vacas locas? No hace muchos años hubo que sacrificar a decenas de miles de vacas porque padecían la enfermedad conocida como “enfermedad de las vacas locas”. Pues bien, ¿qué pensarías si supieras que el origen de esa enfermedad fue que las vacas eran alimentadas con piensos elaborados a partir de restos y despojos de vacas sacrificadas para el consumo humano? Sorprendente ¿verdad?

Desde entonces, la Unión Europea al igual que muchos otros gobiernos mundiales prohibieron alimentar a los animales con piensos elaborados a partir de restos y despojos de animales de su misma especie. Pero, eso no significa que no puedan ser usados para alimentar a animales de otras especies, cómo pro ejemplo los perros.

El motivo por el cuál es legal usar desechos animales o restos que el humano no consume, en piensos para perro, es por la permisividad del gobierno. Es una forma sencilla y barata de evitar gastar dinero en incinerar millones de restos animales. Y además, una forma lucrativa para muchas nuevas empresas que vivirán aprovechando esos restos para realizar piensos.

Te invitamos a que busques en google fotos de mataderos animales, se te quitaran las ganas de comer carne de por vida, pero verás de una vez por todas la realidad de la crueldad humana y cómo se aprovecha prácticamente todo de un animal.

¿Qué me dirías si te dijera que muchas de las empresas que fabrican pan de molde usan sangre animal en sus componentes? Una de sustancias presentes en la sangre animal se utiliza con frecuencia para hacer que el pan de molde dure más tiempo esponjoso…. asqueroso, pero cierto.

Así que piensa, si incluso la sangre de los animales es utilizada para productos que consumismos los humanos ¿con qué tipo de restos se elaboran los piensos?

Criterios para analizar las diferentes gamas y marcas de piensos para perro

Hemos de dejar bien claro que las evaluaciones de los piensos para perro que vamos a ir analizando a lo largo de los próximos años (si años, nuestra intención es analizar centenares de gamas de diferentes empresas) se basaran principalmente en la composición que el propio fabricante marque en su productos.

¿Por qué? porque ningún fabricante nos dejará meter la nariz en sus fabricas y ver que usan para elaborar los piensos. Sin embargo, la ley les obliga a colocar en la etiqueta de composición los productos que utilicen en orden de porcentaje, de mayor a menor.

Aunque esto, tal y cómo veremos, también tiene su trampa, ya que un producto fresco puede ser más voluminoso en composición que uno seco cómo el cereal. Pero sin embargo, una vez seco, sea menos voluminoso que el cereal y por lo tanto, la composición no sea completamente real.

Criterios Básicos en la alimentación canina

Los perros no necesitan alimentarse de piensos repletos de cereales, sin embargo algunos cereales cómo el arroz no son nocivos, sino que son una excelente fuente de carbohidratos. Esto no significa que la composición deba ser íntegramente a partir de arroz, pero si que algunos cereales no son tan nocivos cómo algunos fabricantes intentan mostrarnos.

Carnes y pescados nutritivos y con un alto valor biológico

Carne fresca deshuesada animal (pollo, cordero, cerdo, venado, pescados, aves….)

Carne deshidrata animal (pollo, cordero, venado, cerdo, pescados, aves…..)

Hidrolizado de carnes animales (pollo, cordero, venado, cerdo, pescados, aves…..)

Harinas de carnes animales (pollo, cordero, venado, cerdo, pescados, aves…..)

Están expuestas de mayor a menor calidad, siendo la carne fresca la que mayor calidad y valor nutritivo aporta y las harinas las de menor calidad.

Para carnes frescas, obtendremos el total sin agua según las valoraciones y recomendaciones de FAO (Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura): Fao.org

Carnes y pescados poco nutritivos y con un bajo valor biológico

Subproductos cárnicos (pollo, cordero, cerdo, venado, pescados, aves….)

Derivados cárnicos (pollo, cordero, cerdo, venado, pescados, aves….)

Estos componentes debemos evitarlos siempre. Ya que son de muy baja calidad y aportan un bajo valor nutritivo a la alimentación para nuestro perro.

Cereales beneficiosos para perros por su alto nivel nutritivo y propiedades

Arroz

Avena

Cebada

Lino

Obviamente estos cereales pueden ser beneficiosos siempre y cuando se aporten en cantidades adecuadas, un exceso puede ser nocivo.

Cereales poco beneficiosos para perros por su bajo nivel nutritivo y propiedades

Maíz

Trigo

El maíz y el trigo se utilizan principalmente para abaratar el pienso y para que la croqueta quede consistente una vez haya pasado por el estrusionado (proceso de elaboración). Aunque no suponen un peligro para la salud del perro, tampoco son un aporte altamente nutritivo, por lo que no son recomendables.

Valoración y Puntuación de las diferentes Marcas (empresas) y gamas de piensos para perro

Las valoración y puntuaciones que en esta web (SoyUnPerro.com) se hagan sobre las diferentes empresas, marcas y gamas de alimentación para perros están y estarán siempre basadas en nuestra opinión y criterios personales.

Que a nosotros nos parezca que un pienso para perros sea de alta o de baja calidad, no significa que tu debas compartir la misma opinión. Todas las opiniones son respetables y cabe destacar que no existe una guía científica reconocida a nivel mundial que catalogue la calidad de los mismos.

Algunas personas piensan que los perros no deben comer cereales y otras que no importa si la alimentación contiene cereales, siempre y cuando sean de calidad. Tu mismo puedes pensar que los piensos que contienen pescado son de mejor calidad que los piensos que contienen carne, cómo por ejemplo de ternera o cordero, mientras que otras personas pueden pensar lo contrario.

Nosotros valoraremos los diferentes piensos para perros en función de sus ingredientes y de la cantidad que utilicen de los mismos. También hablaremos muchas veces de sus campañas publicitarias vs nuestra opinión personal basándonos en su calidad, siempre bajo nuestro criterio.

Las gamas de pienso que a nuestro entender tenga una calidad alta serán valoradas con una puntuación alta, mientas que las que en nuestra opinión aporten una calidad baja tendrán una puntuación baja. La puntuación será del 0 al 10, siendo el 0 la más baja y el 10 la más alta.

Si una gama de pienso intenta engañarnos mediante falsa publicidad o publicidad que pueda dar lugar a dudas, también afectará a su puntuación final.

Te animamos a que investigues por ti mism@ y aprendas a valorar la calidad de los diferentes piensos para perro que existen en el actual mercado. Nuestra opinión personal puede servirte de ayuda, pero debes ser tu quien aprenda a valorar, es la mejor forma de adquirir siempre productos de calidad para tu perro.

Análisis de la gama de piensos para perro de las empresas Orijen y Acana

Para quienes no están al corriente del mundo empresarial del sector canino, es bueno aclarar que Orijen y Acana son la misma empresa. Orijen podría decirse que es la rama empresarial que ofrece gamas premium (o eso dicen) y Acana la gama más económica pero igualmente de calidad (según ellos, claro).

Esta empresa invierto mucho, pero que mucho dinero en campañas de Marketing. Si curioseas un poco por foros caninos y webs podrás apreciar que son muchas las personas que la sitúan entre las mejores empresas de alimentación canina. Pero ¿qué hay de cierto en ello?

Vamos a repasar toda la gama de Orijen y de Acana en busca de las mejores composiciones y por supuesto, de las cosas que no terminen de cuadrarnos…. Es decir, de lo que creamos a nivel particular que no es cómo se supone debe ser. Veamos si realmente merecen la fama adquirida o simplemente se trata de campañas publicitarias, “influencers” y/o personas contratadas para mejorar su imagen en redes sociales / foros.

Como curiosidad, el precio de las gamas de estas empresas se sitúan entre los más altos del sector alimenticio canino. Es una empresa Canadiense que importa sus productos a países cómo España, esto significa que en cierta forma pasan por determinados controles de calidad que otras empresas que fabrican pienso en el propio país (España) o en la Unión Europea, no están obligadas a pasar.

Si duda ese ya es un punto a su favor, ya que dichos controles no son sencillos de pasar si la calidad no es aceptable. Veamos que nos cuentan con sus gamas:

Análisis del pienso para perros Orijen Adult

Según el fabricante, esta es la composición que aparece en sus envases:

Según el envase original de Orijen, este pienso está elaborado con un 80% de carne y un 20% de frutas, vegetales y plantas botánicas y un 0% de cereales. Antiguamente era un 90% – 10% – 0% e incluso podemos encontrar envases con un 70% – 30% – 0% por lo que suponemos que se ha ido variando la formulación.

Analicemos en profundidad la formulación para saber el contenido real de carne y vegetales. Quitando el porcentaje de agua que recomienda FAO en las diferentes carnes frescas.

Carne fresca de pollo (sin huesos) (22%): El 75% es agua, así que se queda en un 5,5% de carne una vez deshidratada.

Carne deshidratada de pollo (15%): Mantenemos el 15% pues ya está deshidratada

Hígado de pollo fresco (4%): Quitando el 75% de agua, nos queda un 1% de carne deshidratada de Hígado de pollo

Arenque entero fresco (4%): Según FAO, entre el 66% y el 81% del pescado es agua, por lo que aplicaremos el mínimo, es decir un 66% de agua. Nos queda un 1.36% de Arenque una vez deshidratado

Carne de pavo fresca (sin huesos) (4%): Quitando el 75% de agua, nos queda un 1% de carne deshidratada de Pavo deshidratada.

Carne deshidratada de pavo (4%): Al ser deshidratada mantenemos el 4%

Hígado de pavo fresco (3%): Quitando el 75% de agua, nos queda un 0.75% de carne deshidratada de Hígado de pavo

Huevos enteros frescos (3%): En torno al 55% del huevo es agua, cómo no específica si usan las cascaras también (fuente natural de calcio) dejaremos el porcentaje en un 50%. Es decir, 1.5% de huevos una vez deshidratados.

Lucioperca fresca sin espinas (3%): Quitando el 66% de agua nos queda un total de 1.02% de pescado deshidratado.

Salmón fresco entero (3%): Quitando el 66% de agua nos queda un total de 1.02% de pescado deshidratado.

Corazones de ave frescos (3%): Aplicaremos el 75% de agua cómo los pollos, quedando un 1% de corazones de ave deshidratados.

Cartílago de ave (3%): Mantenemos el 3%

Arenque deshidratado (3%): Mantenemos el 3% por ser deshidratado.

Salmón deshidratado (3%): Mantenemos el 3% por ser deshidratado.

Aceite de hígado de ave (3%): Mantenemos el 3% ya que aceite apenas contiene agua.

Lentejas rojas,guisantes, lentejas verdes, alfalfa (secada al sol), raíz de ñame, fibra de guisantes, garbanzos, calabaza, calabaza Butternut, hojas de espinacas, zanahorias, manzanas rojas Delicious, peras Bartlett, arándanos, algas marinas, raíces de orozuz, raíces de Angélica, hinojo, caléndula, hinojo dulce, hojas de menta, manzanilla, diente de león, ajedrea, romero. : Sin porcentajes en el etiquetado.

Si sumamos el total de las carnes y pescados una vez deshidratados obtenemos un 40,65% de carne deshidratada. Un valor muy positivo, teniendo en cuenta que al partir de productos frescos, aunque el agua se evapore durante la cocción antes del estrusionado, gran parte de las vitaminas y minerales del caldo permanecerán en el pienso.

Es evidente que han utilizado los porcentajes en fresco de sus productos para indicar que incluye un 80% de carne, dado que el proceso de elaboración es hacer una masa con todo, eliminar el agua y estrusionarlo, no se puede indicar que hayan mentido aunque a nosotros nos llegue el producto seco.

Por otro lado, si apreciamos el resto de ingredientes podemos apreciar que incluyen por ejemplo “guisantes” y más adelante “fibra de guisantes”. Esto es un truco para evitar poner un porcentaje alto de guisantes en la composición, se divide el ingrediente en subproductos y así se evita tener que incluir “guisantes” con un alto porcentaje.

Poniendo Guisantes y fibra de guisantes por separado, al estar el total dividido puede que el porcentaje sea menor y no haya que ponerlo por delante de las carnes, sin embargo la suma de ambos puede ser muy superior al porcentaje de carne de determinados animales.

Exactamente lo mismo sucede con las lentejas, las han dividido entre lentejas rojas y lentejas verdes para no tener que poner un porcentaje alto de este ingrediente. Igualmente con la calabaza, dividida en especies.

Está claro que un alto porcentaje del pienso está compuesto por lentejas, guisantes y garbanzos. Es una forma de evitar poner cereales cómo el arroz en la composición y así sumarse a la extraña moda de los piensos libres de cereales. Sin embargo, bajo nuestro criterio hubiera sido mucho mejor incluir arroz y evitar tanto guisante, lenteja y garbanzo.

Así que nuestra conclusión es que se utilizan los productos en su estado original para obtener los porcentajes que se muestran en el saco (80% de proteína animal, 20% de frutas, verduras y plantas). Aunque en ese 20% deberían haber puesto “legumbres y frutas” en vez de frutas, verduras y plantas,

Calidad de los productos cárnicos usados en Orijen Adult: Un 10, son productos frescos y bien especificados.

Un 10, son productos frescos y bien especificados. Calidad de la composición no cárnica usados en Orijen Adult: Un 6, dividen los productos tales cómo el guisante, lentejas y calabaza en variables para no situarlos en porcentaje por delante de las carnes. Esto es una triquiñuela engañosa que muchas empresas utilizan.

Un 6, dividen los productos tales cómo el guisante, lentejas y calabaza en variables para no situarlos en porcentaje por delante de las carnes. Esto es una triquiñuela engañosa que muchas empresas utilizan. Calidad de las proteínas en Orijen Adult: Un 10, al provenir de productos frescos y ser tan variados se merecen la máxima puntuación.

Un 10, al provenir de productos frescos y ser tan variados se merecen la máxima puntuación. Calidad de los hidratos de carbono en Orijen Adult: Un 7, se han usado legumbres para sumarse a la moda de “libre de cereales”, cuando podrían haber usado arroz blanco o integral como fuente saludable de hidratos de carbono.

Un 7, se han usado legumbres para sumarse a la moda de “libre de cereales”, cuando podrían haber usado arroz blanco o integral como fuente saludable de hidratos de carbono. Calidad mediante analítica del fabricante en Orijen Adult: Un 8, un 38% de proteínas es un nivel bastante elevado aunque puede ser aceptable según a quien se consulte. A nivel particular nos parece normal – elevado. Un 18% de grasa nos parece a nivel personal una barbaridad, muy por encima de lo necesario, algo que puede causar problemas digestivos y digestiones excesivamente pesadas. Está más indicado para perros con un alto desgaste energético diario que para perros con una vida normal. Un 5% de fibra está dentro de los rangos normales, pero un 2% o un 3% hubiera sido mejor.

Puntuación final para Orijen Adult: un 82 sobre 100, un Notable.

Continuará…..