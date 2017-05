Seguro que en alguna ocasión has oído hablar de la dieta BARF para perros, también conocida como ACBA o dieta natural a base de alimentos crudos. Vamos a explicar de forma detallada en que consiste, sus beneficios y algunas de las mejores recetas. Si realmente te preocupa aportarle una correcta alimentación a tu compañero / mascota / perro, no existe nada mejor que esta fórmula de alimentación.

Comenzando por el principio y para que no quede nada en el aire, hemos de recordar que el perro es un descendiente directo del lobo. Amaestrado y socializado durante siglos, evolucionó hasta lo que hoy conocemos como perros o animales de compañía. Existen mil tipos debido a multitud de cruces e incluso manipulaciones genéticas que se han realizado a lo largo de los años, pero el único ancestro del perro, es el lobo.

Sabiendo esto, pasemos a lo que realmente nos interesa….. ¿que comen los lobos? Los lobos no comen croquetas ni galletitas para perros, comen lo que cazan. Son animales carnívoros que se alimentan de sus presas. Lo mismo ocurre con los perros, si los dejáramos en el bosque durante un largo periodo de tiempo sus instintos mas primitivos de supervivencia los llevarían a comenzar a cazar nuevamente, nutriéndose también de sus presas.

Cuando un perro o un lobo come su presa, normalmente se trata de mamíferos mas pequeños que el, como conejos, liebres, cervatillos, ovejas, etc… Por lo general son presas vegetarianas, por lo que el perro o lobo no solo come carne, sino que también se come lo que su presa tenga en ese momento en el estomago, normalmente algo de alimento vegetal. Con esto se deduce, que la principales fuentes de alimentación de los perros o lobos en estado salvaje, son la carne y los huesos, con una pequeña cantidad de vegetales y frutas que los perros pueden comer (los que se suponen están en el estomago de sus presas).

Este es sin lugar a dudas el mejor ejemplo para que comprendáis que nuestra mascota o compañero es carnívoro y como tal, su alimentación debe estar basada principalmente en la ingesta de carne. Un pequeño complemento vegetal será adecuado como acompañamiento, pero siempre en pequeñas cantidades.

La dieta BARF es una filosofía de alimentación para nuestras mascotas, con el pienso comercial (conocido como balanceado en muchos países) les damos de comer… pero con la dieta BARF los alimentamos correctamente, como haríamos con nuestros propios hijos. La carne cruda junto con huesos carnosos y un poco de verdura es todo lo que necesitan para tener una alimentación completa y equilibrada. Basada principalmente en las proteínas, nuestros perros se pondrán fuertes y musculosos, no fofos como ocurre con los grasientos piensos industriales.

¿Cómo se hace la dieta BARF?

Es realmente sencillo, solo necesitamos la materia prima, carne y huesos carnosos. La podemos obtener de la carnicería, el matadero o casquería. No es necesario que compremos solomillos ni filetones, con la carne sobrante de los despieces y órganos es suficiente. Como huesos, debemos utilizar siempre los tiernos (carnosos), que son los que constituyen por ejemplo las carcasas de pollo o pavo. Son huesos tiernos que podrán digerir fácilmente y obtener todos sus beneficios nutricionales. Recordar que nunca hay que cocinar ni la carne ni los huesos (principalmente los huesos, porque se astillan y podrían atragantar a nuestros perros).

La cantidad varia en función del peso de nuestro perro, de forma que debemos administrarle en dos tomas (una por la mañana y otra por la noche) del 2% al 3% del total de su peso, dependiendo del gato energético que tenga. Si tu perro come tres veces al día, puedes seguir dándole tres tomas sin ningún problema, simplemente divide la cantidad de comida en tres. Si tenemos un perro que pesa 25 kilos, debemos darle una toma por la mañana de 370 gramos y otra por la noche de 370 gramos (total diario = 740gr que es el 3% de 25kg aprox.). En cachorros la proporción es del 10% del total de su peso y no del 2% ó 3% como en adultos.

Aquí os dejamos una pequeña guía de las materias primas que se pueden utilizar para elaborar nuestra dieta BARF, aunque si realmente os interesa no deberíais perderos : Recetas de Dieta BARF

Para preparar las recetas, recordar que se puede elaborar una gran cantidad de comida y congelarla en bolsas de alimentación individuales (de venta en cualquier supermercado), de forma que será mucho más cómodo para nosotros ir sacando bolsas del congelador de un día para otro que preparar una dieta cada día. Si por la noche sacamos del congelador las dos o tres raciones para el próximo día, siempre tendremos dieta BARF lista para nuestro querido compañero a nuestra disposición.

Aquí les dejo un ejemplo de una de las múltiples dietas BARF que podemos encontrar en internet a través del buscador google por ejemplo. Podemos ir variando con los alimentos y las proporciones, manteniendo siempre unos mínimos en porcentaje de carne / pescado para que no les falten proteínas.

Si disponemos de una batidora de vaso, será mucho mas sencillo picar todos los ingredientes vegetales y almacenarlos en el congelador. Otra opción, es comprar la dieta BARF ya elaborada, de forma que solo tengamos que ir descongelándola para servirla a nuestros queridos perros. Aunque siempre es mucho mejor comprar por uno mismo los ingredientes y elaborar la dieta, ya que nos aseguramos de que todo sea de calidad y en su justa medida.

Quizás pueda parecernos muy complicado o demasiado lío para la alimentación de nuestro perro…. no os engañéis, el pienso para perros (comida prefabricada) es la peor alimentación que podemos darle a nuestras mascotas. Es muy cómodo sacar las bolitas del saco y ponérselas si, pero no es saludable en absoluto. No os perdáis como se elabora el pienso para perros, quedareis asombrados y nunca más comprareis ese tipo de “alimentación” para vuestro perro, dado que la mayoría son de pésima calidad.

Pero si aun así queréis valorar la opción de dar pienso comercial, debéis leer el siguiente artículo donde se explica de forma muy sencilla como identificar un pienso para perros de muy mala calidad de uno de buena calidad: Cómo saber si un pienso para perros es de calidad.

¿Qué beneficios aporta la dieta BARF o ACBA?

Y esto es solo el comienzo, a largo plazo desarrollan muchas menos enfermedades y su sistema inmunológico es mucho mas fuerte. La alimentación natural es sin lugar a dudas la mejor opción, tanto para nuestras mascotas como para nosotros mismos. La naturaleza es sabia, no lo olvidéis nunca.

¿Nuestro veterinario de confianza no recomienda este tipo de alimentación?

En ocasiones se debe al desconocimiento, puesto que ellos son “médicos” para animales, no nutricionistas. Otras veces, se debe al interés económico, ellos ganan un porcentaje de dinero por cada saco de pienso para perros que venden. Pero si tu mismo preparas la comida para tu perro… ¿que ganan ellos?. Pero no penséis mal de ellos, es su trabajo y como tal, tienen que obtener beneficios para poder seguir ejerciéndolo.

Por otro lado, las impresionantes y engañosas campañas publicitarias que hacen las principales marcas de comida prefabricada (pienso) para perros, es capaz de confundir y cegar incluso al mas inteligente. No olvidemos que detrás de esas campañas, hay decenas de personas que se dedican profesionalmente a eso, a vender mediante Marketing. No os creáis nada de las campañas publicitarias, informaros bien y buscar datos precisos (en internet encontrareis mucha información), veréis con vuestros propios ojos lo que hay detrás de los piensos prefabricados para perros (comida industrial).

Curiosamente son muchas las marcas de pienso para perros, que aportan dinero en efectivo (donaciones) y medios a las facultades de veterinaria…. ¿no es extraño?

¿Mi perro querrá comerse a mis hijos o a mis vecinos si le doy carne cruda para comer?

Esta es mas bien una pregunta absurda cuya respuesta todos sabemos, pero para quien aun tenga dudas… NO. No pasa absolutamente nada por dar de comer correctamente a nuestros perros. Ellos saben diferenciar perfectamente lo que es comida y lo que es una persona, nunca atacaran a una persona para comérsela solo porque les estés alimentando con una dieta natural como BARF, es completamente absurdo. Si tu perro muerde a una persona, es porque no esta bien atendido o educado/adiestrado o porque esa persona atacó o asustó a tu perro, nunca será por el tipo de alimentación que le estés dando.

Los perros con problemas digestivos, asimilan mucho mejor la comida natural que la industrial (pienso para perros). La dieta BARF les vendrá genial dado que sus digestiones se verán gratamente reducidas. Comiendo pienso industrial, un perro tarda entre cuatro y ocho horas en hacer la digestión (dios mio, menuda burrada… que llevará este tipo de comida). Comiendo dieta BARF la digestión se reduce a una o dos horas, solamente este dato, ya dice mucho del tipo de alimentación que es.

Os dejamos este vídeo explicativo elaborado por la compañera Mónica González donde se explica muy sencillamente en que consiste la Dieta Barf y como elaborarla:

¿Corre algún riesgo de salud mi perro por comer comida cruda?

La comida cruda puede contener bacterias, las cuales por lo general son destruidas durante la digestión del perro por la acidez de la misma. Pero siempre existe un pequeño riesgo de que dichas bacterias puedan proliferar, aunque normalmente es más por suministrar carne en mal estado o huevos enteros (la cascara de huevo puede contener bacterias muy nocivas como la salmonelosis), que por ser carne cruda en sí.

Es por ello a nivel particular recomendamos congelar la comida previamente por unos días para prevenir infecciones por cualquier posible bacteria. A nivel personal no congelamos la carne y nunca hemos tenido un problema de este tipo, pero ello no significa que no pueda suceder. Los huevos los damos sin cascara ya que de los huesos carnosos obtienen todo el calcio que necesitan.

No obstante, esta es una web de información, nosotros no vendemos dieta BARF ni obligamos a nadie a suministrarla a sus mascotas. Os invitamos a buscar más información en internet sobre este tipo de dieta antes de comenzar con ella. Ya que al igual que hay muchas opiniones que están a favor de ella, también hay muchas otras que están en contra. La nuestra obviamente es a favor… para los más despistados.

También podéis encontrar en Facebook multitud de grupos de personas que alimentan a sus perros con dieta BARF, donde comparten recetas, conocimientos, etc…. Nosotros recomendamos el Grupo: BARF / ACBA para novatos

¿Donde comprar dieta BARF preparada para mi perro?

Aunque la dieta BARF se prepara de forma artesanal en casa, es normal que en muchas ocasiones no dispongamos de todo el tiempo libre que nos gustaría, para por ejemplo poder preparar este tipo de alimentación natural para nuestro perro.

Por eso también existen alternativas muy recomendables, cómo por ejemplo comprar la dieta BARF ya congelada e ir utilizándola cuando la necesitemos. Cómo por ejemplo la dieta BARF que vende la empresa Cookieswil, elaborada con avestruz, pollo o Ternera y qué sólo utiliza partes nobles en sus composiciones.

Una dieta BARF 100% natural pero ya preparada, para que no tengamos que preocuparnos de comprar los ingredientes ni de prepararla.

