La epilepsia en perros: Síntomas y tratamiento

Al igual que sucede con los humanos, los perros también pueden padecer ataques epilépticos, de mayor o menor intensidad y gravedad. Debemos conocer bien la epilepsia en perros, para poder detectarla en caso de que nuestro perro muestre sus síntomas.

Los perros con epilepsia idiopática, cómo se la conoce científicamente, pueden tener una vida normal y feliz siempre que respeten su tratamiento. Por lo que detectarla a tiempo supone poder comenzar el tratamiento en su fase precoz, minimizando los ataques epilépticos considerablemente.

¿Qué es la epilepsia en perros?

No se trata de ningún virus ni enfermedad contagiosa, es una enfermedad que se ha heredado genéticamente y que afecta a muchos seres vivos en este planeta, entre ellos los perros y los humanos.

Se da principalmente en perros de razas grandes, aunque en la actualidad se ven cada vez más casos en perros de razas medianas y pequeñas, por lo que ha día de hoy cualquier raza es susceptible.

La epilepsia se manifiesta mediante ataques epilépticos, que son producidos por pequeñas descargas eléctricas en el cerebro. Los primeros ataques pueden darse desde la etapa de cachorro hasta los seis años de edad, tienen una duración media de uno o dos minutos, pero pueden prolongarse hasta treinta minutos en algunos casos graves.

¿Cuáles son los síntomas de la epilepsia en perros?

Si observamos a nuestro perro antes, durante y después de padecer un ataque epiléptico, podremos apreciar las diferentes etapas del ataque y sus correspondientes síntomas.

Los cuales explicamos a continuación para estar prevenidos y saber cómo actuar en caso de apreciarlos en nuestro perro:

Antes del ataque epiléptico: Nuestro perro estará nervioso, algo desorientado y descoordinado. También puede mostrar pequeños temblores, salivar en exceso, vomitar espuma blanca y mostrarse confundido. Estos efectos pueden durar minutos, horas o incluso días.

Durante el ataque epiléptico: Nuestro perro caerá al suelo en la mayoría de los casos y su cuerpo comenzara a convulsionar. Puedes mostrar espasmos cómo patadas o pedaleo, escupir mucha saliva o incluso hacerse sus necesidades involuntariamente. En la mayoría de ocasiones pierden la consciencia.

Después del ataque epiléptico: Nuestro perro estará totalmente agotado y muy confundido, en ocasiones puede perder la vista por unos minutos y correr desorientado y asustado.

¿Qué hacer si mi perro sufre un ataque epiléptico?

Si nuestro perro comienza a mostrar síntomas de que va a sufrir un ataque epiléptico o simplemente vemos que ya lo está sufriendo, lo que debemos hacer por encima de todo es mantener la calma. Puede parecer complicado dada la situación, pero mantener la calma es fundamental para poder ayudar a nuestro perro.

Es muy probable que nuestro perro pierda el conocimiento durante el ataque, por eso debemos colocarlo o tumbarlo, sobre una zona blanda. Cómo por ejemplo su cama o un sofá, unas mantas en el suelo o algo que evite que pueda dañarse en caso de que se caiga.

Manteniendo la calma en todo momento, debemos acompañar a nuestro perro hasta que finalicen sus convulsiones. Nunca, bajo ningún concepto le intentaremos sacar la lengua, ya que podría mordérsela. Tampoco meteremos la mano en su boca, porque no es consciente y podría mordernos sin querer. Solamente le acompañaremos hasta que el ataque epiléptico finalice.

Los ataques epilépticos en perros suelen durar una media de uno o dos minutos, en casos muy graves incluso mucho más… pero no es lo habitual. Cuando el ataque finalice es posible que nuestro perro esté completamente desorientado, perdido e incluso sordo o ciego por unos minutos.

Es muy posible que se asuste y comience a correr y chocarse con las cosas. Debemos calmarlo pero con mucho cuidado, porque si no nos reconoce podría mordernos y en esos momentos es muy posible que esté totalmente desorientado.

Una vez haya pasado el ataque nuestro perro también estará muy cansado, por eso debemos ponerlo en un lugar donde pueda descansar tranquilamente. Le pondremos un cuenco de agua limpia y fresca cerca, para que no tenga que desplazarse si tiene sed y lo dejaremos descansar hasta que el quiera.

Cuando todo haya finalizado y nuestro perro haya descansado, acudiremos al veterinario para que lo examinen y le hagan el correspondiente tratamiento médico. También es muy importante ir apuntando en una hoja cuando sufra un ataque epiléptico y la duración del mismo, es una información muy valiosa para nuestro veterinario.

¿Se puede curar la epilepsia en perros?

No se puede decir que el problema desaparezca para siempre, por lo que la respuesta sería que no, no se puede curar. Pero en la actualidad hay tratamientos médicos de gran calidad, que pueden ayudar a reducir casi por completo los ataques epilépticos en perros.

Pero cuando la epilepsia no aparece como tal, sino que es un efecto secundario causado por un tumor cerebral…. si este se opera con éxito, la epilepsia desparecería.

Nuestro perro es parte de nuestra familia, así que debemos quererlo y estar con el de la misma forma que si nunca hubiera pasado nada. Puede tener una vida sana y feliz, simplemente debe tomar una medicación.

No obstante, recientes estudios han detectado anomalías en el cromosoma 37 en perros con más probabilidades de padecer epilepsia que en perros sanos. Por lo que quizás en un futuro no muy lejano podamos hablar de nuevos tratamientos que si curen la epilepsia.

La epilepsia idiopática en perros, no es motivo para sacrificar ni para abandonar, es una enfermedad que se puede tratar como cualquier otra. No obstante si por el motivo que sea no puedes asumirlo: POR FAVOR no lo abandones, llévalo a una protectora y simplemente explica el problema, ellos le buscarán una nueva familia.

¿Cuál es el tratamiento que debe tomar un perro con epilepsia?

Se trata de una medicación que disminuye la proliferación de descargas en el cerebro, disminuyendo con ello los ataques epilépticos. La cantidad de estos medicamentos anti-convulsionantes será definida por el veterinario, en función de la intensidad de los ataques y del peso de nuestro perro.

Hay ocasiones en las que medicación puede tardar varios meses, por lo que debemos ser pacientes. La medicación siempre termina funcionando es sólo cuestión de seguir las indicaciones de nuestro veterinario.

No existen remedios caseros ni naturales para poder sustituir la medicación del perro. Pero si que hay muchos casos en los que se afirma que tratamientos con acupuntura y homeopatía… han ayudado a reducir los ataques y la intensidad de los mismo. Suponemos a nivel personal, que cualquier terapia que ayude a que nuestro perro se relaje y viva más contento y tranquilo, puede ser interesante.

Existe un grupo en facebook donde poder encontrar más información y hablar / chatear con personas que tienen perros con epilepsia. Y en youtube hay cientos de vídeos documentados. Siempre viene bien compartir ideas y experiencias: Grupo de Facebook de Epilepsia Canina

