Cuál es la mejor comida para un gato?

Existen multitud de opciones al a hora de alimentar a nuestro gato, aunque cómo veremos no todas son recomendables. Sobra decir que todas queremos los mejor para nuestro gato, la mejor cama, los mejores juguetes y por supuesto, la mejor alimentación.

Un gato bien alimentado no sólo vivirá muchos más años, sino que además su salud será mucho mejor. Las posibilidades de enfermar de un gato sano y bien alimentado son mucho menores que las de un gato mal alimentado.

Si eres de las que te has guiado por los anuncios de comida para gatos o por la foto del envase, lamento decirte que posiblemente estés alimentando muy mal a tu gato, ya que son muchas las marcas comerciales que simplemente invierten en publicidad, sin importarles demasiado la calidad. La mejor comida para un gato no es la que más se publicita o sale en la tele, sino la que ofrece ingredientes de alta calidad en sus fórmulas.

Vamos a repasar en profundidad todo lo que debes saber sobre la comida para gatos. Quizás estos dos minutos que vas a tardar en informarte, sean los dos minutos mejor invertidos para la salud de tu gato. Si solamente quieres saber que marca es la mejor y no indagar en absoluto en la alimentación de tu gato…. esta información no es para ti entonces.

La mejor alimentación para un gato es la alimentación natural, también conocida cómo Dieta BARF para gatos, la cual consiste en alimentar a nuestro gato con productos frescos y naturales. Sin embargo son muchas las personas que o bien no conoces este tipo de alimentación, o bien no disponen de tiempo para elaborarla.

Para todas estas personas que no tienen la posibilidad de alimentar a su gato con Dieta BARF, quedan las opciones de comida seca, también conocida cómo pienso para gatos, y la comida húmeda, que suele venir en latas a modo de paté o similares.

Para ambas opciones debemos aplicar los siguientes criterios, los cuales nos ayudaran a tomar la mejor decisión a la hora de elegir la mejor comida para un gato. En realidad consiste en algo tan sencillo cómo leer la etiqueta de los ingredientes en el propio envase.

La ley Española indica que los ingrediente deben ir especificados de mayor a menor cantidad, de forma que si el primer ingrediente de una etiqueta es “CARNE”, se supone que este debería ser el ingrediente mayoritario en la composición.

Lamentablemente hecha la ley hecha la trampa, son muchos los fabricantes que diversifican los ingredientes para no tener que colocarlos en primer lugar, cómo veremos a continuación con ejemplos prácticos.

Antes de pasar a los ejercicios prácticos que consisten en identificar correctamente las etiquetas, debemos recordar que los gatos son carnívoros. Eso significa que no debemos alimentar a un gato con un pienso elaborado para “gatos vegetarianos”, sencillamente porque los gatos vegetarianos no existen. No dar carne a un gato significa mermar y mucho su salud de forma intencionada, es sencillamente una crueldad.

¿Qué ingredientes debe llevar la mejor comida para gatos?

Los gatos al igual que cualquier otro animal, tienen unos requisitos alimentarios muy concretos, debiendo ser la principal fuente de proteínas carne o pescado. De forma que la composición de un buen pienso debe ser de alrededor de un 40% de proteínas cárnicas, un 20% de grasas digeribles y saludables, y el resto debe componerse de frutas, verduras y una pequeña cantidad de hidratos de carbono.

Las carnes y los pescados

Las proteínas de calidad deben venir de fuentes cárnicas, carne / pescado o ambos. Pero ojo, que no es lo mismo que en la etiqueta ponga:

Harinas animales 35%

Que por ejemplo ponga:

Carne fresca de pollo y pescado 35%

La calidad de la carne se diferencia por su origen, de forma que la carne y el pescado fresco son las fuentes de mayor calidad. Seguidos de la carne deshidrata y por último de las harinas de cárnicas.

No es lo mismo que en la etiqueta de ingredientes ponga “carne de pollo”, la cuál indica que incluye carne…. Que por ejemplo simplemente ponga “pollo”, la cuál da lugar a que sean órganos y desechos, cómo la piel.

Así pues, esta es la lista por orden de los ingredientes cárnicos de mayor calidad:

Carne fresca de pollo / Carne fresca de ….. / Carne de pescado fresco

fresca de pollo / Carne fresca de ….. / Carne de pescado fresco Carne deshidrata de pollo / Carne deshidratada de ….. / Carne de pescado deshidratado (cuidado porque si sólo pone pescado, puede ser que simplemente sean cabezas, escamas o raspas).

deshidrata de pollo / Carne deshidratada de ….. / Carne de pescado deshidratado (cuidado porque si sólo pone pescado, puede ser que simplemente sean cabezas, escamas o raspas). Harina de carne

Debemos tener presente que la carne fresca es posiblemente un 70% de agua, por lo que un 30% de carne fresca en una etiqueta puede ser similar a un 10% de carne deshidratada. Las cantidades en este caso influyen mucho, cuando se habla de productos frescos debemos ser conscientes de que tras la evaporación durante la elaboración la cantidad puede ser muy inferior.

Si en la etiqueta leemos algo similar a “subproductos cárnicos”, “proteínas cárnicas”, “proteínas de ave” o “harinas” sin especificar si son de carne, debemos huir de esa comida pues su calidad es muy baja, pésima.

Se debe especificar de que animal es la carne, de esta forma sabremos que le estamos dando a nuestro gato. Los piensos que no especifican estos detalles, no son de fiar, sencillamente porque lo más probable es que estén elaborados con productos de muy baja calidad.

Las grasas

A niveles generales los piensos para gatos añaden grasas animales por dos motivos, el primero de ellos es llegar a la composición adecuada en lo referente a niveles de grasa. El segundo motivo es para dar aroma y sabor al pienso, ningún gato comería pienso si este no oliera bien, por eso los piensos son rociados literalmente con grasa animal.

Las grasas deben ser en medida de lo posible insaturadas, aunque en realidad esto es algo que ningún fabricante de piensos específica. Ya que a niveles generales, suelen ser grasas saturadas…. es decir, nocivas.

El aceite de Salmón o incluso el de oliva (siempre virgen) son ejemplos de grasas saludables y muy recomendables para nuestro gato. Sin embargo las grasas animales, las más utilizadas en los piensos, son todo lo contrario.

Frutas y Verduras

Que un gato sea carnívoro no significa que no necesite comer frutas y verduras. Si el gato se alimentara de forma natural cazando presas en plena naturaleza, sus presas tendrían el estomago lleno de comida. La mayoría de presas son ratones y conejos, los cuales son herbívoros. De forma que cuando un gato se come su presa, también come los vegetales que se encontraban en el estómago de la misma.

Un gato necesita una pequeña cantidad e fruta y verdura entre los ingredientes de su pienso, para mantenerse sano. La cantidad de vitaminas, minerales y aminoácidos que aportan, son sencillamente imprescindibles.

Los hidratos de carbono

Algunas personas opinan que los gatos no necesitan comer hidratos de carbono, mientras que otras defienden su uso. Lo cierto es que una pequeña cantidad de hidratos de carbono saludables, cómo los que por ejemplo ofrece el arroz o la patata, no son nocivos para nuestro gato.

Incluso son recomendables, siempre que se trate de arroz o patata ya que son altamente digeribles y asimilables. Sin embargo, debemos huir de todos los piensos que entre sus ingredientes incluyan cereales cómo el maíz o el trigo, ya que estos cereales no son provechosos para el gato. El trigo y el maíz se utilizan cómo ingredientes de relleno por su bajo valor económico, un pienso elaborado de forma económica deja más margen de beneficio, aunque obviamente ofrece una peor calidad.

Podemos asegurar sin pelos en la lengua que la mejor comida para un gato es que no incluye maíz ni trigo, es decir, la que está libre de estos cereales.

Cómo interpretar la etiqueta de un buen pienso para gatos

Aquí es donde debemos tener cuidado de no caer en las numerosas triquiñuelas que ofrecen algunos fabricantes de comida para gatos. Ya que si bien es cierto que las etiquetas deben ir en orden de mayor a menor…. también se pueden dividir los productos para disimular.

Ejemplo de un pienso de muy mala calidad:

Pollo 15%, trigo 14%, proteínas animales, maíz 10%, proteínas vegetales, cebada 7%, proteínas de ave, etc……

¿Qué podemos apreciar en esa etiqueta? Pues para empezar no especifica si se trata de carne de pollo fresca, carne de pollo deshidratada o simplemente se trata de pollo, el cuál puede ser simplemente desechos cómo órganos.

Así pues, para comenzar el primer ingrediente ya está mal especificado. Seguimos con los cereales, cómo hemos dicho el maiz o el trigo no sirven para nada en la alimentación de un gato. Si te fijas bien y sumas todos los cereales (14% de trigo + 10% de maíz +7 de cebada) tenemos un total del 31% de cereales.

Este fabricante intenta engañarnos haciéndonos creer que el principal ingrediente de su pienso es el pollo, cuando en realidad el principal ingrediente son los cereales. Sin duda se trata de un pienso de pésima calidad, nada recomendable para alimentar a un gato.

Ejemplo de un pienso de calidad media:

Que un pienso sea de calidad media no significa que sea una buena opción para alimentar a nuestro gato, simplemente es una opción mejor que la de un pienso de mala calidad, pero no por ello la recomendamos.

Harina de carne pollo 20%, pescado fresco 15%, arroz 10%, proteína vegetal, proteína animal, etc…

Si vemos una etiqueta similar estaremos ante un pienso de calidad media tirando a alta, aunque siempre es mejorable. La etiqueta nos indica que usa harina de carne de pollo, es decir, ya nos asegura que han usado carne y no desechos. El pescado fresco es un ingrediente excelente, aunque sería mucho mejor especificar que se trata de carne de pescado y no de desechos.

Ejemplo de un pienso de alta calidad:

Carne de pollo 25% carne de pescado 15%, frutas y verduras 10% arroz 5%, etc….

Un pienso con una etiqueta similar a esta es un buen pienso, porque especifica claramente la composición del mismo dejando claro que se ha usado carne y no desechos animales. Además incluye una buena cantidad de frutas y verduras y contiene una pequeña cantidad de hidratos de carbono asimilables cómo el arroz o la patata.

La mejor comida para un gato es la que ofrece estas características, la que sin tapujos nos informa correctamente en su etiquetado de los ingredientes que contiene el pienso en cuestión.

¿Cómo se fabrica el pienso para gatos?

Es importante saber cómo se fabrica el pienso para gatos, para poder comprender por qué muchos ingredientes pierden sus propiedades. Los piensos para gatos, a niveles generales, se realizan mediante un proceso de extrusionado.

El extrusionado consiste en mezclar todos los alimentos, hacer con ellos una especie de puré o papilla y secarlo en forma de bolitas a altas temperaturas. Se utilizan altas temperaturas por dos motivos, el primero es que la pasta o mejunje de la mezcla de todos los ingredientes se solidifique sin humedad, para que quede compacta y no se pudra en el saco. La segunda es para esterilizar el alimento, muchos fabricantes utilizan restos animales de calidad…. dudosa. Al someterlos a altar temperaturas destruyen cualquier bacteria que pueda hacer que el pienso se ponga en mal estado.

Obviamente los ingredientes cómo la carne, el pescado, las frutas, verduras, etc…. pierden muchas propiedades alimenticias durante este proceso. Por eso siempre insistimos en que la mejor alimentación es siempre la natural, la dieta BARF.

¿Cómo elegir la mejor comida húmeda para un gato?

De la misma forma que hemos elegido un buen pienso, es decir, leyendo la etiqueta del producto. No importa si el alimento para el gato es seco o húmedo, todos se rigen pro las mismas reglas a la hora de fabricarlos y deben especificar los ingredientes en sus etiquetas.

Así que la mejor comida húmeda para un gato es la que contiene carne de animal y pescado fresco, fruta y verdura, quizás algo de arroz y/o patata, etc….

Si debemos elegir entre pienso seco o comida húmeda, recomendamos la opción de la comida húmeda. Ya que siempre conservará mejor las propiedades de los ingredientes que el pienso seco.

Resumen:

La mejor comida para tu gato no es la que más se publicita en la tele, precisamente las empresas que invierten grandes cantidades de dinero en publicidad….. son las que peor calidad ofrecen en sus productos.

Revisa bien la etiqueta de la comida de tu gato, te he enseñado a identificar la comida de calidad de la comida de baja calidad, pon esos conocimientos en práctica y nunca te dejes guiar por la marca, solamente por los ingredientes.

Si dispones de tiempo y medios, olvídate de comidas prefabricadas y alimenta a tu gato con productos naturales. No existe mejor alimentación que la natural.

