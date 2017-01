Cómo limpiar el sarro en perros fácilmente

Al igual que ocurre con nosotros, nuestro perro necesita tener un cuidado básico de su dentadura para evitar la aparición de sarro, el cuál puede derivar en problemas que van desde el mal aliento hasta graves infecciones bucales.

Es a partir del primer o segundo año de edad de vida del perro cuando el sarro puede comenzar a aparecer, por lo que debemos hacer revisiones periódicas a sus dientes. Prevenir la aparición de sarro en la boca de nuestro perro es muy sencillo, pero….¿Qué sucede si el sarro ya está ahí?

Vamos a repasar todos los pasos a seguir para eliminar el sarro de los dientes de nuestro perro, tanto a nivel casero cómo a nivel profesional para casos más severos. Sin olvidar por supuesto, los consejos para prevenirlo.

¿Qué es el sarro y cómo llega a la boca de un perro?

Se denomina sarro a las manchas o costra amarillenta que aparece sobre los dientes del perro de forma progresiva. El sarro es una acumulación de restos alimenticios adheridos al esmalte dental, entre los que figuran restos bacterianos y sales comunes en la alimentación canina, entre tantas otras sustancias.

EL sarro no es contagioso, es una placa que se va creando poco a poco si los dientes del perro no se limpian de forma habitual o si su alimentación no permite que se limpien de forma natural.

Aunque parezca increíble, la comida para perros que todos conocemos cómo pienso para perros o comida balanceada, es la principal causante del sarro en perros. Las croquetas de este tipo de alimentación son muy secas y pequeñas, lo que hace que el perro apenas las mastique. Y las pocas que mastica….posiblemente dejaran restos pegados en sus dientes.

Está científicamente demostrado que los perros alimentados con comida prefabricada seca, cómo el pienso, tendrán problemas con el sarro en varias ocasiones a lo largo de su vida.

¿Cómo eliminar el sarro en perros de forma natural?

Si nuestro perro está sano y no tiene ninguna restricción nutricional, podemos probar a darle huesos carnosos. Muy a pesar de lo que la mayoría del a gente cree… los perros si pueden comer huesos, es más, son realmente saludables para ellos.

Los huesos siempre deben ser adecuados al tamaño de nuestro perro, siempre deben ser huesos tiernos (cómo las carcasas de pollo por ejemplo) y siempre deben estar crudos. Nunca debemos darle a un perro huesos cocinados. Aquí puedes ver toda la información: ¿Debe comer huesos un perro?

Los perros siempre mastican los huesos antes de tragarlos, su sistema digestivo permite disolverlos sin problemas, por lo que no debemos preocuparnos. Los perros han comido huesos desde su existencia.

Al masticar los huesos, de forma natural se van raspando los dientes y con ello va desapareciendo el sarro. Es increíble la diferencia de sarro que hay entre la boca de un perro alimentado con pienso y la boca de un perro alimentado con BARF (comida natural para perros, que incluye huesos por supuesto). Los perros alimentados con huesos no tienen sarro o apenas lo tienen, es así de sencillo.

Existen muchos complementos para perros (chucherías, barritas comestibles, huesos de piel…..) que dicen eliminar el sarro en los perros. No os dejéis engañar por la publicidad…. porque no es cierto. Incluso muchos de esos productos incrementan el sarro en vez de eliminarlo.

Otra forma de eliminar el sarro de nuestro perro de forma progresiva, es lavarle los dientes una vez al día. Aunque parezca algo extraño, existen cepillos especiales para esta tarea, puedes obtener más info sobre cómo hacerlo desde aquí: Cómo lavar los dientes a un perro

¿Cómo eliminar el sarro en perros de forma profesional?

Cuando no disponemos de medios o tiempo para dedicarle la atención necesaria a la dentadura de nuestro perro, podemos acudir a nuestra clínica veterinaria, donde nos ayudaran a solucionar el problema de sarro.

Incluso si nuestro perro tiene muy poco sarro, pero tiene algún problema bucal (heridas, inflamación, infección….) debemos acudir a un veterinario para que lo trate previamente, ya que debe estar completamente sano para realizar la limpieza.

El veterinario dormirá suavemente a nuestro perro, sin utilizar ninguna anestesia intensa ya que simplemente lo sedaran. Una vez que el perro esté dormido le harán una limpieza bucal, la cuál es exactamente iguala a la que el dentista realiza a los humanos. Se va eliminando el sarro cuidadosamente con la ayuda del instrumental adecuado.

A los perros se les duerme para que estén tranquilos y no se muevan, ya que de otra forma jamás se dejarían limpiar la boca con el instrumental adecuado, ya que es un poco ruidoso y asusta al perro.

Limpiarle el sarro a nuestro perrito en una clínica veterinaria es algo que debemos hacer una vez al año, o dos en caso de que así nos lo indique el veterinario que lo examine. No es una técnica agresiva ni invasiva, es muy recomendable y es económica.

¿Que puedo hacer para prevenir el sarro en mi perro?

La mejor forma de prevenir el sarro en un perro es utilizando una alimentación natural que contenga huesos carnosos, cómo la dieta BARF. O en su defecto, limpiarle los dientes a nuestro perro al menos una vez al día, tal y cómo se ha explicado.

Si nuestro perro come alimentos prefabricados y no come huesos ni tampoco le limpiamos los dientes a diario, padecerá de sarro casi todos los años. El sarro no sólo es una mancha fea de color amarillento que aparece sobre los dientes del perro, es también el causante de muchas infecciones graves y del mal aliento en nuestro perro.

No existen trucos caseros mágicos ni nada similar, tampoco barritas prefabricadas que eliminen el sarro (tal y cómo algunas intentan publicitarse), simplemente existe la limpieza y el cuidado, la alimentación sana y el uso de huesos carnosos para prevenir el sarro.

