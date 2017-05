Son muchos los perros que cómo complemento para ir más cuquis o elegantes llevan un lazo o moño en la parte superior de su cabeza. Principalmente perros de tamaño pequeño cómo los Schnauzer, Caniches o Yorkshires debido a lago y fino pelo, el cuál viene a ser idóneo para estos menesteres.

Sin embargo ponerle moños a los perros no siempre es buena idea, ya que algunos pueden sentirse molestos debido a la extraña sensación que les produce llevar algo constantemente sobre su cabeza. Ellos no entienden que es un lazo o un moño para ir más guapos, simplemente notan algo ahí que no debería estar.

Vamos a explicar los beneficios e inconvenientes de ponerle un moño a nuestro perro, también cómo hacerlo para que no se sienta incomodo y que detalles necesitamos tener en cuenta, para que nuestro perrito quede contento.

Cómo hacer moños para perros paso a paso

Aunque pueda sonar extraño hay muchas personas que no sólo no saben hacer un moño a su perro sino que por ignorancia son capaces de utilizar pinzas o incluso adhesivos que puede producir muchas molestias y dolor al perro.

Es importante saber cómo hacer los moños o lazos para perros correctamente, para evitar dañarles cuando los usen y para que se sientan cómodos con ellos. No olvidemos que los perros no necesitan tener moños para ir guapos… son caprichos de los humanos.

Cómo se ponen los moños para perros

No podemos ponerle un moño a un perro de pelo corto porque sencillamente no es posible, aunque algunas personas sin alma ni corazón utilizan adhesivos…. no es lo correcto, ya que perjudica al perro.

Los perros de pelo largo cómo por ejemplo los Yorkshire o los Schnauzer pueden llevar moño sin problemas, simplemente debemos cepillarles y peinarlos para que su pelo quede listo y suelo.

Después cogeremos una goma o liga y le haremos un pequeño coco o recogido (coleta) en la parte superior de la cabeza, debemos evitar hacerlos en la zona de las orejas porque sus orejas son excesivamente sensibles y seguro que estarían muy incómodos.

Una vez cogido un poco de pelo con la goma, procederemos a colocar el moño o lazo con la ayuda de una pinza de clip, cómo se ve en el vídeo. De esta forma el moño quedará sujeto y nuestro perro estará más elegante y cuqui.

¿Es malo ponerle moños a los perros?

A nivel particular no recomendamos ponerle moños a los perros, porque lo queramos o no es algo que les molesta. Muchos perros comienzan a rascarse pensando que tienen algún tipo de insecto, otros simplemente se quedan resignados pero incómodos.

Hacer a nuestro perro más cuqui es totalmente innecesario, ellos ya son lo suficientemente hermosos sin tener que llevar puesto un lazo. No recomendamos poner lazo/moño a ningún perro, ya sea hembra o macho. Tampoco le vemos sentido ponerle moño a un perro macho, pero cada cuál con sus manías.

Si le vas a poner moño a tu perro si o si, procura entonces hacerlo desde que es un cachorro para que se acostumbre y no sea tan molesto para el. Dale un premio cuando se lo pongas para que sepa que es algo bueno, aunque le moleste (que le molestará). Y si observas que se rasca, intenta quitárselo o se siente incomodo… por favor, quítaselo.

No es malo ponerle moño a un perro pero tampoco es bueno, simplemente es algo incomodo para el perro.

