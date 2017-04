¿Por qué vomitan los perros? Causas y soluciones

Si tienes la suerte de compartir tu vida con uno o varios perros, sabrás que en ocasiones vomitan su comida o restos de hierbas acompañados de saliva o bilis. Saber por qué vomitan los perros es fundamental para buscar una solución y evitar que tu perro sufra.

Existen diferentes motivos por los que un perro puede regurgitar o vomitar, algunos de ellos no requieren que nos preocupemos pero otros sin embargo pueden requerir incluso de atención veterinaria.

Los perros no usan palabras para indicarnos que están enfermos o que les duele el estomago, pero sin embargo si que nos lo hacen saber a través de gemidos de dolor o en forma de actos involuntarios, cómo vomitar. Desde SoyUnPerro.com vamos a explicar cuales son los motivos por los que un perro vomita y como solucionarlo.

¿Por qué vomitan los perros? Exceso de hierba

Cuando un perro tiene dolor de estómago producido por alguna enfermedad, ulcera o por una indigestión, entre otros posibles motivos…. Come hierba de forma instintiva, lo hace en abundancia para provocar el vomito e intentar paliar de esta forma el dolor de estómago.

A niveles generales los perros comen hierba cuando tienen algo en el estómago que no pueden digerir y necesitan expulsarlo mediante el vomito, o cuando tienen acidez de estómago.

La acidez de estómago se produce cuando el perro come alimentos de baja calidad o cuando pasan muchas horas entre comida y comida. Si tu perro come hierba no te alarmes, es algo completamente normal, pero si come mucha hierba de forma constante… significa que está intentan provocarse un vomito.

No debes evitarlo, deja que tu perro coma toda la hierba que quiera y que vomite. Si sigue comiendo hierba tras haber vomitado, o durante varios días consecutivos, deberás acudir al veterinario para una revisión de su sistema digestivo. Puedes obtener más info sobre el motivo por el cuál los perros comen hierva desde: Por qué los perros comen hierba.

¿Por qué vomitan los perros? Mala alimentación

Otro de los motivos más comunes por los que un perro vomita es por una mala alimentación. La gran mayoría de alimentos prefabricados para perros, llamados pienso para perros o balanceado para perros, son de muy mala calidad.

Los alimentos de mala calidad no solo repercuten en la salud de nuestro perro a medio y largo plazo, sino que provocan ardor y acidez estomacal. Esto hace que el perro genere un exceso de bilis y tenga dolor de estómago, buscando por todos los medios vomitar.

Alimentar a nuestro perro con comida para humanos es en muchas ocasiones el motivo del dolor de estómago, los perros pueden comer comida para humanos, pero no toda. Los huesos cocinados, las salsas o las especias alimenticias no son buenas para los perros y les provocará un gran dolor de estómago.

Un exceso de comida o de bebida también puede ser motivo para que un perro vomite, ellos siempre quieren comer más y más… pero si se exceden, terminarán vomitando. Lo mismo sucede si antes o después de comer hacen mucho ejercicio, eso puede provocar el vómito o incluso algo más grave cómo una torsión de estómago.

Para solucionar este problema puedes darle a tu perro, siempre bajo el consentimiento de tu veterinario, un protector gástrico (cómo el omeprazol 20mg) una vez al día durante cuatro o cinco días. Pero también debes alimentarlo con productos de calidad, para evitar que se repitan los ardores o acidez de estómago, tienes más info aquí: Mejor alimentación para un perro.

¿Por qué vomitan los perros? Alergias, parásitos o envenenamiento

Estos motivos son menos frecuentes pero eso no significa que no pueda ser el motivo por el cuál tu perro vomita a menudo. Las alergias o intolerancias alimentarias son cada vez más frecuentes debido a la mala calidad de la alimentación para perros.

Un perro con intolerancia o alergia posiblemente vomite la comida y además, presente otros síntomas con enrojecimiento en la piel, urticarias o caída del pelo. Sólo un veterinario mediante una prueba de análisis de sangre puede determinar si se trata de una alergia e indicarnos a que le tiene alergia nuestro perro.

Los parásitos intestinales también pueden ser el motivo de vómitos frecuentes, los parásitos se reproducen rápidamente y si no los exterminamos no sólo provocarán vómitos sino que harán que la salud de nuestro perro merme rápidamente.

El veneno para perros es otro de los motivos por los que un perro puede vomitar, dependiendo del tipo de veneno nuestro perro vomitará constantemente o solo una o dos veces. Normalmente son vómitos acompañados de temblores o falta de fuerza / coordinación en el perro. Si sospechas que tu perro ha podido ser envenenado o que ha comido algo venenoso por accidente, debes acudir inmediatamente al veterinario o morirá.

¿Por qué vomitan los perros? Problemas en el sistema digestivo

Si nuestro perro es un amante de los palos o piedras, es muy posible que pueda haberse quedado clava una astilla en su garganta, esófago o estómago. Si esto ocurre el perro notará una molestia constante e irritante, que le causará el vomito hasta que la astilla se desprenda.

Algunas personas prueban dándole un trozo de pan al perro para ver si así la astilla sale por si misma, arrastrada por el pan. Sin embargo es un riesgo hacer esto ta que podemos provocar justamente lo contrario, que la astilla se clave más aun.

Si sospechas que tu perro tiene una astilla de palo, un trozo de juguete o cualquier otro tipo de objeto situado en su garganta o sistema digestivo, debes acudir al veterinario con urgencia para que se lo retiren y no provoque daños mayores.

No existen trucos caseros ni métodos milagrosos para curar a un perro en esta situación, solamente un profesional con material veterinario adecuado puede curar a tu perro.

Tipos de vómitos en perros

Existen varios tipos de vómitos, aunque lo más comunes son los que se acompañan de bilis y le dan un color amarillento al vómito. Si tu perro vomita amarillo es debido a que el alimento o hierbas proviene del estómago y estaba siendo digerido.

Si tu perro vomita espuma blanca es probable que el vomito provenga de su esófago y ese alimento o hierbas aun no hubieran alcanzado el estómago, sin embargo la saliva y el agua pueden producir ese tipo de espuma blanquecina.

Pero si tu perro vomita continuamente o hay sangre entre el vómito, debes acudir inmediatamente al veterinario para realizar una endoscopia y ver cuál es el motivo, ya que puede ser algo grave.

