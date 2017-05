Recetas dieta BARF para perros

Como suponemos que ya sabréis la alimentación BARF consiste en elaborar menús con alimentos crudos, naturales, sin cocinar y sin utilizar químicos ni procesos que destruyan las propiedades de la carne, verduras o frutas como hacen los piensos comerciales.

Si no tenéis muy claro de que va el asunto de la alimentación natural, os recomendamos encarecidamente que leáis: ¿En qué consiste la Dieta BARF?

Para los principiantes en la materia, indicar que este proceso es mucho más sencillo de los que os imagináis y que dar el paso de una alimentación mala a una de calidad, es tan sencillo como dedicar un par de horas mensuales a la alimentación de vuestros perros.

No solo vais a aportar una alimentación de una calidad muy superior a la del mejor pienso comercial del mundo, sino que además os vais a ahorrar un poco de dinero, ya que la alimentación natural además de sana es económica. No compréis dieta BARF congelada a terceros (hay empresas que se dedican a ello), ya que solo suministran carne picada de la cual no tendréis ni idea de si se trata de carne de calidad o solo de restos y órganos… Insistimos, la mejor opción es elaborar por ti mismo el menú de tu perro.

Recetas dieta BARF – ¿Por donde empiezo?

Para que no te hagas un lio debes tener claros un concepto básico muy sencillo, con el que vas a poder elaborar decenas de menús diferentes para tu perro: La composición.

La composición de todo menú BARF es la siguiente:

60% de huesos carnosos

20% de carne magra

10% de frutas y verduras

10% de órganos y vísceras

Dentro de cada una de esta categoría, tienes muchas opciones donde elegir… de forma que puedes ir alternando ingredientes para elaborar tantos menús diferentes como quieras. Hay personas que en vez de un 60% de huesos carnosos utilizan un 50% o un 70%…. esta ciencia no es exacta y deja lugar a que cada uno la interprete como quiera, es decir, que puedes variar un poco los porcentajes en función de tus gustos.

¿Qué ingredientes utilizar en las recetas de dieta Barf?

Vamos a detallar cada uno de los ingredientes anteriormente citados, para que elijar los que más te gustan o un poco de todos. Recuerda que en la variedad de carnes, frutas y verduras está el éxito de una alimentación completamente sana.

Si este mes utilizar pollo y ternera como carne magra, el próximo mes puedes utilizar cerdo y pato para ir variando, por ejemplo. Vamos al grano:

Huesos carnosos:

Se consideran huesos carnosos aquellos que son blandos y de fácil digestión para nuestros perros. Recuerda que NUNCA debes darle a tu perro huesos cocinados, solamente huesos crudos. Los huesos carnosos son:

Carcasas de pollo, alas y cuello

Carcasas de conejo y muslos

Carcasas de pato

Pecho o costillas de ternera, también la traquea (cartílago)

Espinazo de cerdo o costillas

Cuello de cordero

Carne magra:

Debemos utilizar carne con grasa (magra) limpia de huesos aunque también podemos utilizar algunos pescados en su lugar o mezclarlos con trozos de carne. Cuanta más variedad de carne utilicemos mejor, no te limites a comprar siempre el mismo tipo de carne, ve variando para utilizar al menos dos tipos de carne diferentes en cada receta. Puedes utilizar:

Corazón de ternera o cordero (el corazón se considera carne por ser musculo)

Mollejas de pollo

Carne de ternera, caballo, cerdo, cordero….

Sardinas, boquerones, salmón, atún…..

Frutas y Verduras:

Aunque hay quien administra verduras de forma cruda, nosotros siempre recomendamos cocer las verduras y mezclarlas con la fruta (la fruta se da cruda), haciendo una especie de puré con ellas. Así aprovechan mucho mejor sus propiedades ya que algunas verduras son difíciles de digerir para ellos.

Recuerda no poner nunca las semillas de las frutas, ya que pueden ser toxicas para los perros, tienes una pequeña lista de alimentos prohibidos aquí: Listado de alimentos tóxicos para perros

Algunas de las frutas y verduras que puedes utilizar son (entre muchas otras) :

Manzana, pera, melocotón, plátano, etc… (siempre sin pepitas/hueso)

Zanahorias, calabaza, brócoli, coliflor, lechuga, etc… (evitar lechugas duras como la iceberg)

Órganos y Vísceras:

Aunque suena un poco mal y algo repugnante, lo cierto es que es muy sencillo de encontrar en cualquier carnicería, mercado o casquería. Es parte de la alimentación de nuestro perro y debemos administrarla siempre en cantidades bajas.

Algunos ingredientes que puedes utilizar en esta categoría son:

Hígado o riñón de pollo

Hígado, riñón o pulmón de cordero

Pulmón de ternera

Vísceras de pollo, pato, cordero….

Tripa verde

Etc…

¿Qué cantidades comprar para elaborar las recetas BARF?

Todo depende del número y tamaño de perros que tengas, así como de tu capacidad de almacenaje. Vamos a poner el ejemplo para un solo perro, después tu puedes hacer tus cuentas para el total de perros que tengas y su peso.

Normalmente comprando al por mayor (cantidades grandes) se obtiene un precio más económico que al por menor, pero si no dispones de un gran congelador no te preocupes, muchos usuarios de la dieta BARF utilizamos simplemente un pequeño espacio en nuestro congelador o nevera (refrigerador).

Si tu perro es un cachorro debes calcular que necesita un 10% de su peso de dieta BARF de forma diaria, así que si tu perro pesa 3 kilogramos, debes darle un total de 300 gramos diarios de dieta BARF.

Esos 300 gramos debes dividirlos en tres tomas (o cuatro, depende de cada perro y de la costumbre que tenga), de forma que puedes darle 100 gramos para desayunar, 100 gramos para comer y 100 gramos para cenar.

De eso 300 gramos el 60% deben ser huesos carnosos (180 gramos), el 20% de carne magra (60 gramos), otro 10% de frutas y verduras (30 gramos) y un 10% de órganos y vísceras (30 gramos).

Así que si multiplicas eso por 7 días tendrás el total de ingredientes que vas a necesitar en una semana, si lo multiplicas por 30 puedes obtener el total que vas a necesitar en un mes.

Puedes preparar menús en bolsas individuales (raciones diarias) y congelarlas, para ir sacándolas de día en día o de dos o tres días a la vez y guardarlas en el frigorífico / refrigerador. Como más cómodo te sea 😉

Si tu perro es ya adulto, su ración diaria debe ser del 2% al 3% de su peso, por lo que si tu perro por ejemplo pesa 30 kilos, su ración diaria debe ser de 900 gramos al día (que puedes dividir en por ejemplo tres tomas de 300 gramos, desayuno – comida y cena o dos tomas de 450 gramos desayuno y cena).

De los 900 gramos que debe comer tu perro de forma diaria, el 60% deben ser huesos carnosos (540 gramos), el 20% debe ser carne magra (180 gramos), un 10% de frutas y verduras (90 gramos) y otro 10% de órganos y vísceras (90 gramos).

Como ves todo es ir haciendo cuentas en relación al peso que tenga tu perro y si se trata de un cachorro, donde debes darle el 10% de su peso, o de un adulto donde debes darle entre el 2% y el 3% de su peso.

Si tu perro come 500 gramos de huesos carnosos a diario, puedes hacer una compra semanal de 3.5 kg de huesos carnosos o una compra mensual de 15 kg de huesos carnosos y congelarlos.

¿Cuanto dinero cuestan los ingredientes para elaborar recetas BARF?

Como ya hemos indicado, es muchos más económico comprar alimentos frescos y alimentar a nuestro perro de forma sana y equilibrada que comprar piensos de buena calidad. Por supuesto puedes comprar piensos de mala calidad a precio muy reducido… pero estarás envenenando a tu perro lentamente.

La alimentación BARF es muy económica, más aun si compras cantidades grandes. Vamos a dejar unos ejemplos de lo que suelen costar los ingredientes que se utilizan, teniendo presente que en cada comunidad autónoma o en cada país estos precios pueden variar mucho.

Recuerda no ir a comprar al centro comercial, ya que normalmente es donde todo está más caro (a no ser que encuentres una oferta puntual). Lo más recomendable es comprar en mercados o tiendas de barrio, las de toda la vida.

Huesos carnosos: Las carcasas de pollo las puedes encontrar desde 0.30€ el kilo a 1€el kilo, busca bien y pregunta precios.

Carne magra: Buscando y comparando precios, puedes encontrar carne magra de calidad de 2.5€ el kilo a 5€ el kilo. En algunas ocasiones incluso a un precio mucho menos, todo es comparar y coger ofertas.

Frutas y verduras: Cogiéndolas de temporada y al peso, encontraras ofertas realmente buenas. Por lo genenal puedes encontrar diversos productos a un media de 2€el kilo (y a bastante menos en realidad)

Órganos y vísceras: Los hígados de pollo puedes encontrarlos a una media de 3€ el kilo por ejemplo, algunos otros órganos a mucho menor precio.

Recetas dieta BARF – ¿Como hacer el menú equilibrado?

Ahora que ya sabes que proporciones de cada ingrediente necesita tu perro para tener una alimentación equilibrada, simplemente debes elaborar el menú a tu gusto.

Puedes mezclar los ingredientes que tu perro coma diariamente en una bolsa de congelador (las que se utilizan para congelar alimentos) o en un tupper, como más cómodo sea para ti. Deja una o dos bolsas el el frigorífico / refrigerador y congela el resto. Cuando las bolsas del frigorífico se acaben saca la noche anterior otro par de bolsas del congelador y así siempre tendrás carne descongelada para dar a tu perro.

Recuerda que no debes cocinar nada, simplemente debes cocer las verduras. Algunas personas piensas que los perros necesitan hidratos de carbono y también cuecen un poco de pasta, para añadir al menú. Cada cual es libre de añadir lo que crea conveniente, pero no es necesario. No obstante si prefieres hacerlo, con añadir un 10% extra de pasta en las cantidades diarias es suficiente., aunque seria mucho mejor utilizar avena cocida que pasta (además de más económico).

Lo mas sencillo es tener una bolsa por día, de ahí vas cogiendo para hacer las raciones, si tu perro come dos veces al día divides la bolsa en dos. Si tu perro come cuatro veces, divide la bolsa en cuatro y le das una porción en cada toma.

Recuerda que tu perro no tiene que comer los gramos exactos de cada cosa en cada comida, si desayuna más carne y cena más verduras no pasa absolutamente nada. Por lo que los menús no tienen porque contener la cantidad exacta de gramos de cada cosa, si un día come más carne y otro más huesos tampoco pasa nada, simplemente haz menús equilibrados para que de forma semanal coma más o menos lo indicado (tampoco le des un día solo verduras y otro día solo carne… pero no te obsesiones con la exactitud de los porcentajes)

Por otro lado, también puedes hacer bolsas de raciones individuales, será más cómodo para ti sin duda. Pero también será más laborioso prepararlas y probablemente de canses pronto.

Te recomendamos hacer raciones diarias y congelarlas. Dejando siempre en la nevera un par sin congelar para ir alimentando a tu perro.

Si utilizo alimentación BARF ¿mi perro necesita algún complemento?

No, si elaboras un menú equilibrado lo cierto es que tu perro no va a necesitar ningún complemento vitamínico ni nada similar. Aunque si que es cierto que muchas personas que utilizan este sistema de alimentación incorporan algunos extras en sus menús, como por ejemplo en un perro de 30 kilos:

Uno o dos yogures naturales (sin azucarar) con bífidos por semana.

Dos huevos crudos sin cascara por semana

Una lata de atún o unos boquerones (enteros) una vez por semana

Una cuchara pequeña de levadura de cerveza dos o tres veces por semana (de venta en herbolisterias muy barata)

No es algo que se deba hacer de forma obligatoria ya que no necesitan complementos, pero lo cierto es que todo lo mencionado es completamente natural y puede beneficiarles.

Por otro lado, hay quien utiliza algún diente de ajo en la elaboración de los menús. El ajo puede ser beneficioso en cantidades muy pequeñas para nuestros perros, pero en dosis elevadas se convierte en un toxico, por lo que nosotros no recomendamos su uso.

Recetas dieta BARF – ¿Carne o pescado crudo contienen parásitos o enfermedades?

Lo cierto es que toda la carne o pescado que les demos crudo contendrá bacterias, es algo completamente normal y que ellos eliminan en su digestión, ya que utilizan unos flujos gástricos y sistemas enzimáticos muy ácidos.

Algunas personas prefieren congelar toda la carne y pescado durante unas semanas antes de dárselas a sus perros y otras no le dan mayor importancia.

Los alimentos que compres deben ser frescos, comprados en mercados y tiendas donde se venda para consumo humano. De esta forma te aseguras que sean de calidad.

Las bacterias están presentes en todos los alimentos, también en el suelo, en sus patas, en tu ropa… Tu perro seguramente coja y coma cosas del suelo por la calle, o chupe partes de otros perros para saludarlos… en fin, que las bacterias están presentes en todo y no debes obsesionarte con la alimentación.

Por supuesto existen riesgos, pero también puede ser atropellado o enfermar aunque coma el mejor pienso del mundo. Nadie ni nada está exento de padecer alguna enfermedad.

Simplemente debes desparasitar internamente a tu perro como lo haces de forma habitual, una vez cada dos o tres meses con una pastilla especifica para ello, que se vende en todas las veterinarias.

¿Qué otras cosas importantes debo saber sobre las recetas de la dieta BARF?

Lo más importante de todo al utilizar este tipo de alimentación es utilizar el sentido común. Si tu perro está engordando, bajale un poco la cantidad de comida diaria. Si tu perro está adelgazando, sube la cantidad de comida diaria.

No está de mas que cada dos o tres meses hagas una analítica a tu perro en la clínica veterinaria, para verificar que está sano y no tiene ninguna carencia. Esto debes hacerlo tanto si come comida cruda como si come pienso.

Si tu perro está estreñido, debes añadir más cantidad de verduras a la mezcla de su alimentación. Si está flojo de tripas, reducir un poco la verdura y aumentar los huesos carnosos. Los huesos carnoso estriñen.

Si tu perro tiene diarreas, algo está fallando. Normalmente suele ser alguna fruta o verdura que no le sienta bien, por lo que simplemente debes ir quitando ingredientes uno a uno hasta dar con el que le sienta mal. Aunque por lo general todos los perros admiten bien los alimentos que hemos mencionado, siempre hay excepciones.

Por otro lado está el tema del comedero, los comederos de barro o de plástico no son tan higiénicos como los de aluminio, que puedes encontrar a precios realmente económicos: ¿Cual es el comedero más apropiado?

El sentido común es lo que hará que todo marche bien, aplícalo.

¿Qué beneficios voy a notar en mi perro si come alimentación BARF?

Los beneficios son muchos, además se notan prácticamente enseguida. No pasará ni una semana sin que hayas comenzado a notarlos.

Verás como a tu perro le cambia el estado de salud, se volverá más alegre, energético, vigoroso, en resumen, estará mucho mejor y más contento.

Por supuesto vas a notar una increíble mejoría en su pelo, en sus dientes, en su aliento y en sus cacas. Si, sus cacas van a ser mucho menos abundantes (pero mucho, ya que aprovechará mucho más los nutrientes) y además olerán mucho menos. Tu perro dejará de tirarse pedos también.

A la hora de comer, vas a ver lo que es un perro disfrutando de su comida. Nada que ver con el pienso, tu perro disfrutará cada segundo de su comida, lo notarás enseguida. Como consejo, a no ser que tu perro sea muy viejo o simplemente el te lo haya pedido así a su manera… recomendamos dar de comer tres veces al día a perros adultos y tres o cuatro veces al día a cachorros.

Tu perro será más fuerte frente a enfermedades. Su sistema inmune será mucho más fuerte debido a la alimentación sana que está recibiendo. Lo notaras porque no enfermará con tanta frecuencia.

¿Te ha parecido muy complicado? En realidad es muy, pero que muy sencillo. Quizás la primera vez que lo hagas te parezca complicado, pero una vez visto… todos listos. Verás que se vuelve muy sencillo, muy económico y muy sano para tu perro.

Pero si por motivos de trabajo, tiempo o simplemente comodidad…. no puedes preparar alguna de estas recetas de Dieta Baf, pero quieres alimentar a tu perro con ella: Puedes comprarla ya congelada y dársela a tu perro cuando la vayas necesitando:

Te animo a que busques en facebook grupos sobre Dieta Barf, a que mires en Youtube vídeos sobre dieta BARF y verás como es mucho más sencillo de lo que crees.

