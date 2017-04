Síntomas y tratamiento de la "Tos de las perreras"

Seguro que en mas de una ocasión habéis oído hablar de la gripe de los perros, la conocida como “tos de las perreras”. No hay motivo para alarmarse, es una enfermedad muy común y habitual en el mundo canino. Es el equivalente a una gripe en los humanos y solo requiere de un sencillo tratamiento para combatirla y eliminarla.

Su nombre proviene de las propias perreras, allí la acumulación de perros es muy alta y normalmente no existe una higiene muy estricta, por lo que se crea un perfecto entorno para que el virus de la tos de las perreras se propague de forma rápida y sencilla, provocando que sea mas complicado erradicarla por completo.

¿Qué es la tos de las perreras?

En el mundo médico es conocida como Traqueobronquitis Infecciosa Canina (TIC). Es una enfermedad vírica y contagiosa producida por la bacteria Bordetella Bronchiseptica, que afecta principalmente a perros. Afecta principalmente al sistema respiratorio y garganta, ocasionando una gran cantidad de tos seca.

No es una enfermedad grave pero hay que tratarla con medicación para terminar con ella de forma efectiva. Su nombre común proviene de las propias perreras, tal y como hemos explicado anteriormente.

¿Qué síntomas tiene la tos de las perreras en los perreras?

Detectar la tos de las perreras es muy sencillo. Los perros afectados por esta enfermedad tosen de forma muy continua, en la mayoría de ocasiones con una tos muy seca, casi rasposa. También pueden producir vómitos o segregación de flemas, debido a la tos excesiva que produce la enfermedad, que llega a irritar la garganta en exceso.

Si tu perro tose mucho mas de lo normal, y su tos es muy seca, seguramente este contagiado de la tos de las perreras. Los vómitos no son debidos a problemas estomacales, sino a la propia irritación que sufre la garganta. Lleva a tu perro al veterinario para que este le suministre el correspondiente tratamiento.

¿Qué tratamiento se usa en la tos de las perreras?

Generalmente se utiliza un tratamiento a base de antibióticos y anti-inflamatorios, en compañía de algún relajante para la garganta. Dependiendo de la salud del perro afectado y de la intensidad de la enfermad, se aplican antibióticos más fuertes o mas flojos, por lo que es imposible determinar un tratamiento estándar, dado que puede variar. Recuerda que estos tratamientos solo puede ponerlos un médico veterinario.

Además debemos seguir unos prácticos consejos que ayudaran a que nuestro perro mejore con facilidad, como son:

No realizar ejercicio mientras este enfermo, simplemente realizar paseos tranquilos.

No bañar a nuestro perro, evitar que coja frío.

Alimentar bien a nuestro perro, es fundamental que se sienta fuerte.

Evitar ponerle el collar, en medida de lo posible, para no irritar su garganta.

No meterlo en sitios con mucho humo ni fumar en casa, eso le irritaría mas.

Tratarlo con mucho cariño, su estado de animo debe ser positivo, debe estar contento

¿Existe alguna vacuna para la tos de las perreras?

Si, hay una vacuna que se pone a los perros cuando son cachorros con un recordatorio anual, es decir, cada año hay que ponerle una nueva vacuna para que haga efecto. Si tu perro no ha sido vacunado desde cachorro, no hay ningún problema, la vacunación puede comenzar a cualquier edad.

No es una vacuna 100% efectiva, simplemente estimula los anticuerpos de nuestro perro para que cree las defensas apropiadas. Reduce la posibilidades de contagio a niveles muy bajos, pero no por completo. Aunque no garantice por completo la inmunidad, es muy recomendable vacunar a nuestros perros.

¿Cómo puedo evitar que mi perro se contagie de la tos de las perreras?

No es posible proteger a tu perro por completo, pero si podemos darte una seria de consejos que son muy prácticos, evitando que tu perro contraiga dicha enfermedad. Son sencillas pautas de sentido común, por lo que no te supondrán un mayor problema:

Ten a tu perro vacunado, consulta con tu veterinario que vacunas necesita y cuando debes ponérselas.

No lleves a pasear a tu perro por lugares sucios o donde haya acumulados muchos perros, como las perreras.

Ten a tu perro limpio, báñalo por lo menos una vez al mes y ten limpia su cama.

No dejes que tu perro juegue con otros perros que tengan tos abundante y seca.

Ten bien alimentado a tu perro y bien ejercitado. Un perro fuerte y sano tiene menos probabilidades de contagiarse.

