Calendario de vacunas para perros

Al igual que sucede con los humanos, los perros también necesitan ser vacunados. Es una forma sencilla y práctica de protegerlos contra enfermedades comunes que pueden poner en peligro su salud e incluso su propia existencia. Las vacunas para perros más importantes son obligatorias, no ponérselas puede suponer además una sanción administrativa.

Las vacunas no son excesivamente caras, pero comprendemos que en los tiempos de crisis en los que nos encontramos, quizás a algunas personas se les haga un poco más complejo pagarlas. Los ayuntamientos, comunidades autónomas e incluso protectoras, ponen de forma anual campañas de vacunación a costes muy reducidos. Ofrecen vacunar a tu perro a un bajo coste, en algunas ocasiones, incluso de forma gratuita.

Existen muchas vacunas para perros, pero solo algunas son obligatorias. Muchas otras son recomendables y aunque parezca extraño…. existen otras que ni siquiera son recomendables en algunos casos (bajo nuestro criterio). Vamos a explicar cual es el calendario de vacunas y para que sirven.

¿Qué son las vacunas?

Las vacunas son un preparado de antígenos que se inyectan en el paciente, con la intención de provocar que su sistema inmune cree anticuerpos para eliminar el patógeno. Hablando en cristiano, una vacuna es el propio virus debilitado, de tal forma que no pueda atacar ni provocar daños en el paciente.

Se utilizan con la intención de que el paciente (nuestro perro en este caso), cree anticuerpos para ese virus, de forma que si alguna vez en su vida entra en contacto con el virus de forma real, esté preparado para hacerle frente y vencerlo.

Es una forma efectiva de estimular su sistema inmune contra enfermedades.

¿Qué vacunas para perros son obligatorias y cuando se ponen?

Las vacunas que mencionamos a continuación son obligatorias en España, aunque no todas representan una sanción administrativa en caso de no tenerlas puestas. En la mayoría de comunidades autónomas se exigen así que es recomendable consultar con tu administración o veterinario para estar al corriente.

Cachorro con mes y medio de edad: Vacuna de parvovirosis, moquillo y dos polivalentes

Vacuna de parvovirosis, moquillo y dos polivalentes Cachorro con dos meses: Vacuna polivalente.

Vacuna polivalente. Cachorro con tres meses: Vacuna polivalente (refuerzo)

Vacuna polivalente (refuerzo) Cachorro con cuatro meses: Vacuna de la Rabia (normalmente también se pone el microchip a la vez)

Vacuna de la Rabia (normalmente también se pone el microchip a la vez) Perro con un año: Vacuna polivalente (recordatorio) y Vacuna de la rabia (recuerdo)

Vacuna polivalente (recordatorio) y Vacuna de la rabia (recuerdo) Cada año: Vacuna polivalente (recordatorio) y Vacuna de la rabia (en algunas comunidades autónomas se exige recuerdo cada dos años, en la mayoría cada año).

Como sucede con todo en la medicina y la ciencia, los avances médicos más recientes indican que algunas vacunas no necesitan ser puestas de forma anual como recordatorio, aunque dado que no se han aportado datos exactos aun, lo más recomendable sin duda es ceñirse al calendario de vacunación actual.

En este caso estamos hablando de las vacunas obligatorias para el estado Español, cada país tiene su propio calendario de vacunación y obligaciones. Es el propietario de cada perro quien debe informarse mediante su veterinario de qué vacunas necesita adquirir.

¿Qué vacunas para perros son recomendables y cuales no son recomendables?

En este caso de vacunas no obligatorias pero si recomendables (o no), hablamos de la vacuna de la leishmaniosis. Antes de hablar de ella vamos a explicar el motivo por el cual es y no es a la vez recomendable.

Es una vacuna bastante reciente, por lo cual no es muy recomendable en ese aspecto (lo recomendable es utilizar medicamentos / vacunas con al menos unos cuantos años de funcionamiento en el mercado, para garantizar su efectividad y posibles efectos secundarios).

Es una vacuna que no siempre sienta bien, especialmente en perros de pequeño tamaño y peso NO es recomendable utilizarla. Por motivos que aun se desconocen, los perros de pequeño tamaño y peso en muchas ocasiones no toleran bien esta vacuna, pudiendo llegar incluso a morir.

A nivel personal mis perros las tienen puesta (uno pesa 30 kilos y el otro 15), sin efectos secundarios. Cuando hablamos de perros pequeños y poco peso, normalmente nos referimos a perros de 5 kilos o menos.

Esta vacuna se puede poner en cachorros mayores de 6 meses, desparasitansolos internamente de forma previa y realizando un test de la enfermedad para verificar que no están infectados.

Una vez vacunados, hay que ponerles una vacuna de recuerdo de forma anual. Puedes obtener más datos sobre esta enfermedad aquí: Enfermedad de leishmaniosis en perros.

¿Qué sucede si no vacuno a mi perro?

Si tienes un cachorro y no lo vacunas o un perro adulto sin vacunar, no solo lo estas exponiendo a un enorme riesgo de contraer enfermedades que pueden ser letales, sino que también estás poniendo en riesgo al resto de perros de tu comunidad. Tu perro puede ser portador de alguna enfermedad y contagiarla a otro perro que esté en proceso de ser vacunado o tenga un sistema inmune débil.

Además te exponer a sanciones administrativas económicas graves e incluso a que la administración te retire el perro.

Si realmente te importa tu perro, si es parte de tu familia, no puedes buscas excusas. Debes tener a tu perro correctamente vacunado ya que es la única forma de tenerlo correctamente prevenido ante peligrosas enfermedades.

Si tienes un cachorro aun sin vacunar, no lo mezcles con otros perros ni lo saques a pasear a la calle. La simple orina de un perro, gato o rata infectada puede contagiar a tu cachorro y matarlo. No es una broma, hay que ser muy precavido cuando son tan pequeños y vacunarlos cuando corresponda.

Tu veterinario puede asesorarte mejor que nadie sobre las vacunas, sus efectos, precios y sobre todo, calendario de vacunación.

