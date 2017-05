Posiblemente se trate de la raza de perro más imponente de todo el planeta, el Dogo Tibetano también conocido cómo Mastín Tibetano es un perro de tamaño monumental con un aspecto muy fiero. Su gran melena alrededor del cuello y su musculoso cuerpo le dan un aspecto temible, algo similar a gran oso mezclado con un león.

El Mastín Tibetano es originario del Tíbet, tal y cómo su propio nombre indica, antiguamente era utilizado cómo perro guardián para vigilar aldeas y rebaños. Su fortaleza e inteligencia es tal que con un solo ejemplar era suficiente para tener a toda una aldea protegida.

Esta raza está muy extendida por el continente Asiático y quienes lo poseen están considerados cómo personas de la alta sociedad. Majestuoso e imponente, nadie será capaz de osar a entrar en una área custodiada por un Dogo del Tíbet.

Características del Mastín Tibetano

Se trata de una raza muy corpulenta, casi colosal, capaz de alcanzar los ochenta kilos de peso en machos adultos. Su cuerpo está muy musculado y cubierto por una densa capa de pelo de colo cobrizo o rojizo, aunque algunos ejemplares pueden mostrar tonalidades más oscuras, llegando a grises o negras.

En su edad adulta puede alcanzar una altura de setenta y seis centímetros a la cruz, convirtiéndose en unos de los perros más grandes del mundo. Posee una cola muy lanosa y curvada que descansa sobre su propio lomo.

El temperamento del Mastín Tibetano es fuerte aunque llevadero, se trata de un perro muy inteligente y poderoso, por lo que es de vital importancia adiestrarlo correctamente desde cachorro. Imaginaos un perro de tales proporciones sin control…. sería un peligro potencia.

Esta raza además de valiente y poderosa es algo independiente aunque muy leal a su dueño, sin embargo es capaz de tomar decisiones por si mismo por lo que es muy importante tenerlo siempre controlado si vivimos en una zona urbana.

Cuidados necesarios para un Mastín Tibetano

No todo el mundo puede tener un perro de estas características, debido a su monumental tamaño el Mastín Tibetano requiere de amplios espacios donde poder andar o correr a su antojo, sin limitaciones de espacio.

Además con su media de setenta kilos de peso será necesario realizar una gran inversión en comida de forma constante, algo que no todos los bolsillos pueden permitirse. Su abundante pelaje requiere de cepillados casi diarios para evitar nudos y parásitos, los cuales pueden sentirse cómo en casa ante tal montaña de pelo.

Los cuidados veterinarios esenciales para cualquier perro son suficientes para el Dogo del Tíbet, sin embargo cualquier problema ocasional de salud requerirá de una gran inversión en medicamentos para poder cubrir un perro de tales dimensiones.

Sin lugar a dudas, sólo las personas con un alto nivel económico y un buen terreno donde pueda disfrutar de la libertad, pueden permitirse tener un perro de esta raza. Nunca, jamás intentes meter a un Mastín Tibetano en un piso o en un lugar de reducidas dimensiones, porque terminará volviéndose agresivo debido al estrés.

Cachorros de Mastín Tibetano

Los cachorros de Mastín Tibetano son grandes desde pequeños, muy activos y con una energía casi infinita. Debemos dejar que se desfoguen a diario jugando con otros perros y personas para que se socialicen bien, además de comenzar con su educación desde bien pequeños.

Debido a que crecen rápidamente es muy recomendable añadir a su alimentación suplementos para las articulaciones, normalmente se recomienda dar cartílago de tiburón, que puede comprarse en cualquier clínica veterinaria en formato de pastillas.

Dado que este perro procede de las cordilleras del Himalaya, está perfectamente adaptado a climas fríos. Los cachorros de Mastín Tibetano no toleran muy bien el calor excesivo, no es un perro adecuado para lugares templados o cálidos cómo el centro o sur de España por ejemplo.

Cómo podéis ver en las fotos de Mastín Tibetano que ponemos en el artículo, incluso los cachorros ya parecen pequeños leones con la fortaleza de un oso. Se trata de ejemplares grandes y fuertes, que necesitaran dueños con mucha fuerza y autoridad. Sobra decir que personas sin experiencia en el adiestramiento de perros, nunca deben optar por esta raza.

¿Cuanto cuesta un perro Mastín Tibetano?

El precio de estos perros es bastante elevado, los ejemplares de color rojo fuego son los más demandados por lo que su precio se incrementa más aun. El perro más caro del mundo era precisamente un Mastín Tibetano, que fue vendido por nada más y nada menos que más de un millón de euros.

EL precio de un cachorro de Mastín Tibetano en España es de entre mil y mil cuatrocientos euros, siendo más caros los ejemplares de un solo color, especialmente el rojo fuego. El precio del Mastín Tibetano es muy elevado debido a que no está muy extendido en Europa, en países cómo México es posible encontrarlo por setenta mil pesos.

Antes de comprar un Mastín Tibetano asegúrate de que el criador cumple con todas las normativas, posee el certificado de pedrigree y está inscrito en el registro canino de la raza. Incluso es recomendable pedir referencias sobre el criados antes de desembolsar tan cantidad de dinero.

Nosotros siempre recomendamos adoptar, pero si tienes el capricho de esta raza en particular y no la encuentras en adopción, procura que no te den gato por liebre. Los cachorros de Dogo del Tíbet tienen un precio mucho más elevado que los ejemplares adultos.

Si te ha gustado el artículo y te ha sido de utilidad, ayúdanos a mantener la web en marcha! : Dale “Like” o Compártelo en las redes sociales 🙂 ¡Gracias!

980 Compartidos Facebook Meneame Google Twitter Pinterest Tumblr