Top 2017 Mejor pienso natural para perros

Cuando un perro entra en nuestra vida lo hace por la puerta grande, pasa a formar parte de nuestra familia. Por eso es totalmente comprensible que todos queramos lo mejor para el, comenzando por una alimentación saludable que le permita vivir sano durante muchos años.

Y aunque existen multitud de empresas que se dedican a la comercialización de alimentos para perro, no todas cumplen con los mismos estándares en cuanto a calidad se refiere. Encontrar un buen pienso natural para nuestro perro es complicado, no nos vamos a engañar, por eso hemos decidido hacer una pequeña recopilación de lo que a nuestro entender, son piensos naturales con una calidad envidiable.

Queda aclarar que dependiendo del país, el alimento del perro que podemos comprar ya preparado recibe un nombre diferente. En España se llama “PIENSO PARA PERROS” mientras que en México recibe el nombre de “BALANCEADO PARA PERROS” por ejemplo.

TOP Mejor Pienso Natural 2017

La siguiente guía de piensos naturales ha sido seleccionada basándonos en sus ingredientes (calidad, cantidad y formulación), en su precio (evitando productos con precios inflados / sobrevalorados) y en la información total que ofrecen sobre el mismo (fabricación, procesado, tablas nutricionales, experiencia en el sector, etc….).

Un buen pienso natural para perros debe estar libre de colorantes y conservantes artificiales, debe estar exento de incluir cereales no asimilables, digeribles, con valor nutritivo para el perro y debe utilizar ingredientes de muy alta calidad. A ser posible, que sean en origen aptos para el consumo humano.

Durante este nuevo año 2017 nos hemos ido encontrando con nuevas sorpresas en el mercado de la alimentación canina, algunas de ellas con tan buena calidad que son dignas de considerarse el mejor pienso natural para perros del 2017.

No olvidéis valorar por vosotros mismos los productos, mirar su composición y verificar que utiliza ingredientes de calidad. Incluso enviarle un email al fabricante si es necesario, para pedirle consejo sobre que gama puede ser la más indicada para vuestro perrito o sobre la duda que tengáis.

Invertir en una alimentación de calidad es invertir en la calidad de vida de vuestro perro, ya que con una buena alimentación su salud será más fuerte. Un pienso de alta calidad no tiene por qué ser económicamente caro, es más…. los mejores productos en realidad no son los más caros.

1º Puesto Mejor Pienso Natural 2017: NFNatcane Gourmet

No es la primera vez que hablamos de NFNatcane en esta web, ya que anteriormente habíamos resaltado alguno de sus productos de la gama “Salud”. Pero en esta ocasión nos han sorprendido con una nueva gama completa, no sólo con un producto.

La nueva gama Gourmet de NFNatcane consta de tres productos:

Pienso natural para cachorros.

Pienso natural para perros adultos de menos de 22kg de peso.

Pienso natural para perros adultos de más de 22kg de peso.

Los tres están formulados a partir de hidrolizado de ingredientes cárnicos y/o pescado, lo que hace que sea mucho más digerible para nuestro perro. No olvidemos que el proceso de hidrolizado es el más complejo y caro para el fabricante, pero el más asimilable por el perro.

La variedad de fuentes proteicas lo hacen altamente asimilable, el uso de frutas y verduras en su composición es sencillamente la guinda para finalizar esta obra maestra a nivel nutricional y biológico para nuestro perro.

Completamente libre de conservantes y/o colorantes artificiales, sin ingredientes con bajo valor biológico cómo el maíz o el trigo y utilizando productos de alta calidad. Además está fabricado en España, lo que garantiza que cumpla con los requisitos exigidos en cuanto a calidad. Sin duda es la novedad del 2017.

Se puede ver toda la info sobre sus gamas y productos en: NFNatcane.es

2º Puesto Mejor Pienso Natural 2017: CookiesWil

Otra empresa que ya conocíamos por sus productos de alta calidad en formato deshidratado, que también nos sorprendió en el pasado año con el lanzamiento de una Dieta BARF. Sin embargo no todas las sorpresas estaban mostradas, ya que sus nuevos productos de Cordero y Salmón son los que los han traído al top 2017 del mejor pienso natural para perros.

El nuevo pienso deshidratado de Salmón está formulado para perros exigentes, que se aburren fácilmente del pienso o que sencillamente les encanta el pescado. Su intenso olor y sabor a Salmón lo hace irresistible para la mayoría de peluditos de cuatro patas.

Contiene ingredientes naturales de alta calidad, está completamente exento de colorantes o conservantes artificiales así cómo cereales de bajo valor nutritivo tales cómo el trigo o maíz. Está fabricado en España por lo que cumple con todos los requisitos de calidad y además favorece la economía y el empleo.

Sin duda se trata de otra excelente opción para alimentar a nuestro perro con un buen pienso natural, partiendo de pollo, salmón o cordero cómo fuentes proteicas naturales.

Se puede ver toda la info sobre sus productos en: CookiesWil.com

3º Puesto Mejor Pienso Natural 2017: Alpha Spirit

La tercera posición en la categoría Mejor pienso para perros del 2017 es para otros viejos conocidos, que continúan creciendo e innovando con nuevas formulas que los han hecho llegar hasta aquí.

The Only One es una nueva gama de productos de pienso natural semi-húmedo prensado en frio, que parte de fuentes proteicas cómo el Pato, Pollo, Ternera, Cerdo o Pescado. Dependiendo de los gustos de nuestro perro (o de los nuestros) podremos elegir entre las diferentes formulaciones.

Sin duda se trata de una producto de alta calidad, basta con examinar sus ingredientes y composición completa para verificar que meceré estar en este top mejores piensos naturales.

Se puede ver toda la info sobre sus productos en: Aspiritpetfood.com

Conclusiones sobre el mejor pienso natural del 2017

Cómo todos sabemos cada perro es un mundo, su tamaño, su edad y sus rutinas diarias hace que elegir un producto adecuado para el sea una tarea complicada. No sólo basta con elegir un pienso natural de alta calidad, es necesario además que le guste, que le siente bien y que se le administre en la cantidad adecuada a sus necesidades fisiológicas.

Está completamente demostrado que alimentar a los perros con productos naturales frescos, lo que se conoce cómo Dieta Barf para perros, es lo más saludable. Sin embargo no todas las personas disponen del tiempo suficiente o los conocimientos para elaborarla. Por lo que saber elegir un buen pienso natural para nuestro perro, es fundamental para cuidar de su alimentación.

Muchos de los actuales piensos / balanceados del mercado de la alimentación canina incluyen ingredientes que no son necesarios para la alimentación de los perros. Lo hacen porque son ingredientes baratos para el fabricante y así pueden usarlos de “relleno” para abaratar costes. Pero esa técnica perjudica la salud del perro y merma muchísimo la calidad del pienso y su valor nutritivo.

Debemos evitar productos artificiales en los ingredientes (conservantes, colorantes, etc….). Debemos exigir que se utilicen productos naturales de calidad, ya que aunque no lo creáis hay muchas empresas que fabrican sus piensos a partir de desechos cárnicos…. lo que el humano no quiere comer en resumen.

También debemos dedicar tiempo a revisar los ingredientes del pienso natural que elijamos para nuestro perro, verificar que son de calidad y elegir la gama más adecuada para nuestro perro. Siempre recomendamos que se contacte con el fabricante ante cualquier duda, los fabricantes que usan productos naturales y de calidad no tienen problemas en responder a las dudas de sus clientes.

Así que sencillamente, invierte un poco de tu tiempo en mejorar la alimentación de tu perro. Infórmate y elige lo que más le convenga y le guste.

