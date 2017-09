Cómo inhibir la mordida en cachorros

Quien no ha tenido un perro no puede hacerse a la idea de cómo son los dientes de los cachorros, finos cómo agujas y afilados cómo cuchillas. Desde que les salen y hasta los tres o cuatro meses que es cuando los mudan por sus dientes definitivos, la mordida en cachorros es sencillamente dolorosa.

Por eso debemos enseñarles desde muy pequeños a inhibir su mordida, a controlarla para que sepan que no deben apretar mucho porque nos harán daño. Es súper importante que aprendan esto cuando son cachorros, porque si no, cuando sean adultos se convertirá en un grave problema.

Imagina a un perro Pitbull o a un Dóberman adulto que no sabe controlar su mordida y jugando o por accidente, atrapa tu mano y aprieta. Para evitar este tipo de conducta y posibles accidentes, debemos enseñar nuestro cachorro a inhibir su mordida. Te explicamos como hacerlo fácilmente.

Enseñando a mi cachorro a inhibir la mordida

La forma más sencilla de enseñar a nuestro cachorro a no causarnos daño cuando nos muerda es mostrándole que sufrimos dolor. Por eso debemos practicar este sencillo ejercicio a diario, ya que con el comprenderá que no debe mordernos o por lo menos, no muy fuerte.

El ejercicio consiste en juguetear con tu cachorro con las manos y con un mordedor, dejando que de vez en cuando en vez de morder el mordedor te muerda en la mano. Cuando lo haga, chilla inmediatamente para que sepa que te ha hecho daño. Un “Hay!!!” es suficiente.

Aparta tu mano y deja de jugar con el por unos minutos. Si te busca, ignóralo. Pasados unos minutos vuelve a jugar con el y repite la jugada, cuando muerda el juguete / mordedor debes felicitarlo y darle caricias, pero cuando muerda tu mano (cosa que hará), chilla y quéjate, dejando de jugar de inmediato por unos minutos nuevamente.

Como ves es un ejercicio realmente sencillo, que practicado de forma habitual, a diario, consigue que un cachorro deje de morder a los humanos, o si lo hace, por lo menos no lo hará de forma intensa. Nuestro consejo obviamente es que no lo haga, ni tan siquiera sin apretar.

Puedes practicar este ejercicio un rato por la mañana y un rato por la tarde, a modo de ejemplo. En apenas unas pocas semanas tu cachorro habrá dejado de morder manos para centrarse únicamente en sus juguetes y su mordedor.

Consejos para el ejercicio de inhibición de mordida

Debes comprender que los cachorros no razonan cómo lo podría hacer un perro algo más adulto, ellos simplemente quieren jugar, comer y dormir. Por eso si tu cachorro no te hace caso no debes frustrarte, simplemente ten mucha paciencia.

Nunca te enfades ni mucho menos pegues a tu cachorro por haberte mordido, el solo está aprendiendo. Tampoco provoques a tu cachorro para que te muerda, simplemente juega con el y si te muerde de forma natural, pon en práctica los consejos.

No busques hacerlo gruñir enfadándolo para que te muerda, porque estarás sin saberlo promoviendo la agresividad. Los cachorros aprenden de todo lo que ven y si te ven mostrándote agresivo, ellos harán lo mismo.

Procura practicar en casa y siempre con cuidado de que tus hijos no te vean hacerlo, no queremos que ellos practiquen y por accidente resulte lastimados. Cuando tengas el ejercicio dominado y tu perro no te muerda, intenta que otra persona cómo un familiar o amigo también lo intente. Tu perro no debe aprender solamente a no morderte a ti, debe aprender a no morder a nadie.

Si por accidente tu perro te muerde y te clava sus finos y afilados dientes, no tires con fuerza para retirar la mano. Podrías lastimarte mucho más e incluso lastimarlo a el. Simplemente quéjate y espera a que habrá la boca para retirar la mano, de esta forma nadie se lastimará en exceso.

Nunca practiques esto con un perro adulto, ya que los perros adultos pueden hacerte mucho daño aprendiendo este ejercicio. Enseñar a inhibir la mordida solamente debe practicarse con cachorros, bajo ningún concepto con perros adultos.

Si te ha gustado el artículo y te ha sido de utilidad, ayúdanos a mantener la web en marcha! : Dale “Like” o Compártelo en las redes sociales 🙂 ¡Gracias!