Es muy curioso ver cómo muchos perritos son capaces de imitar la sonrisa humana, bien levantando ligeramente la parte trasera de su boca o simplemente enseñando un poco sus dientes, mientras sube levemente su labio superior.

A la pregunta sobre si puede sonreír un perro o no puede, la respuesta es si y no. vamos a explicar cómo es posible que un perro pueda y no pueda reír o sonreír, ya que no siempre todo es lo que parece a simple vista.

¿Tienen humor los perros?

Antes de saber si un perro puede sonreír o no puede, debemos ser conscientes de que los perros no poseen sentido del humor. Ellos pueden amar, odiar, idolatrar, temer…. pero lamentablemente no pueden reír, simplemente porque los perros no tienen esa capacidad denominada humor.

Cuando un perro es travieso y nos roba las zapatillas para que salgamos corriendo detrás de el, simplemente significa que ese perro quiere jugar, pero no que le cause risa o gracia el echo de haber robado dicha zapatilla para vernos correr.

Hay que saber diferenciar entre las emociones de un perro, los cuales pueden percibir nuestro estado de ánimo con una simple mirada. Pero el humor, no es algo que ellos comprendan o ejerzan.

¿Por qué algunos perros sonríen?

Existen tres motivos por los cuales un perro puede sonreírnos, los tres pueden ser aplicados a cualquier raza de perro aunque algunos son más propensos que otros. Simplemente debemos observar a nuestro perro y sabremos cuál es su caso:

Imitación a los humanos: Aunque parezca increíble los perros son tan listos, que incluso imitan muchos de nuestros gestos y costumbres. Cuando llegamos a casa y les saludamos, por lo general lo hacemos sonriendo, felices. En el mundo animal mostrar los dientes es signo de desafío, pero ellos saben que nosotros somos diferentes e incluso aprenden a subir levemente su labio superior para enseñarnos también sus dientes. De esta forma imitan nuestra sonrisa, o lo que es lo mismo, nos indican que ellos también se alegran mucho de vernos. Aunque debemos tener cuidado de no confundir una sonrisa con una señal de alerta, muchos perros muestran sus dientes cuando van a atacar.

Nervios y estrés o calor: Cuando un perro está estresado o nervioso tiende a subir la parte anterior de los labios, mostrando una especie de sonrisa. Es un síntoma de alarma en realidad y nada tiene que ver con la felicidad, por lo que debemos saber diferenciar cuando está nervioso de cuando está pasando calor. Al jadear (sacar la lengua para que se refrigere) muchos perros pueden aportar una imagen de felices o sonrientes, cuando simplemente están jadeando.

Morfología física: La genética es también la responsable de la sonrisa de muchos perros, por ejemplo los conocidos Pit Bull los cuales parecen estar sonriendo incluso con la boca cerrada. En ningún caso significa que sean perros felices, simplemente su imagen es así.

¿Si mi perro no puede reír…… no es feliz?

No tiene nada que ver la risa con la felicidad, dentro del mundo canino. Los perros tienen muchos otros signos que muestran su estado de ánimo, si son felices o si están asustados. El movimiento de la cola de un perro puede indicarnos si está siendo feliz en ese momento, si está excitado o si tiene miedo por ejemplo, la posición de sus orejas o incluso su propio pelo, pueden mostrarnos también su estado anímico.

Para hacer feliz a un perro no hay que contarle chistes, simplemente hay que cuidarlo, mimarlo, quererlo, alimentarlos bien y sacarlo a pasear con frecuencia para que se ejercite. Un perro también necesita correr y jugar con otros perros, simplemente necesita ser un perro (no hay que humanizarlos).

Ahora que ya sabemos que los perros en realidad no sonríen, podemos analizar el significado de su sonrisa cuando los veamos con ese gracioso gesto que tanto nos gusta.

