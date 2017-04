Aunque no somos cocientes de ello, convivimos con un montón de plantas, alimentos y medicamentos que son puro veneno para perro, si por accidente el los tomara apenas podríamos hacer nada para salvar su vida.

Es de vital importancia conocer cuales son las principales medicinas para uso humano que son letales para un perro, ya que por algún motivo que nadie comprende algunas personas se atreven a medicar a sus perros sin supervisión veterinaria alguna. Algo que puede suponer el fallecimiento del perro en pocas horas.

Alejar estas medicinas del perro, evitar las plantas venenosas en casa y nunca darle determinados alimentos peligrosos es totalmente necesario para evitar que nuestro perro sufra una intoxicación y muera envenenado.

¿En qué consiste el Veneno para perros?

De la misma forma que hay muchísimas personas de buen corazón en este planeta, también las hay realmente malas, sin sentimientos ni conciencia. Es muy importante saber cómo estas personas malvadas elaboran el veneno para perros casero, ya que así podremos identificarlo si lo vemos por la calle, evitando que nuestro perro lo tome y muera.

Solamente conociendo todos los detalles sobre cómo actúan este tipo de personas, sabremos cómo evitar que accidentalmente nuestro perro se envenene. Y si apreciamos algún síntoma de envenenamiento en el perro, sabremos que hacer para salvar su vida.

Son varias las personas de mal corazón que utilizan plantas venenosas para perros o alimentos tóxicos para perros para elaborar el “gancho” con veneno e intentar dañar a nuestros perros. Normalmente dejan comida con estos venenos por la calle para que cuando un perro la huela se la coma y sin saberlo, se intoxique y muera.

Es nuestra responsabilidad evitar que nuestro perro coma cosas que va encontrando por la calle, algunas veces son simples restos de alimentos que algunas personas o niños tiran… pero otras veces son señuelos para envenenar perros.

Medicamentos venenosos para perros

Uno de los errores más habituales que cometen algunas personas es medicar a sus perros sin consultar con el veterinario. Es una irresponsabilidad enorme ya que los perros no utilizan las mismas dosis que los humanos, además, muchos medicamentos para humanos son letales en perros.

Algunos son tóxicos o mortales dependiendo de la cantidad administrada, otros son directamente mortales, sea cuál sea la cantidad que hayan tomado. Es súper importante conocer todos los detalles, sólo así podremos crear conciencia y evitar que muchos perros mueran accidentalmente por la irresponsabilidad de sus dueños.

Vamos a repasar cuales son los principales medicamentos comunes que pueden intoxicar a un perro hasta producirle la muerte. Que nadie piense que existe un veneno para perros rápido y sin dolor, porque todos los perros sufren muchísimo cuando se envenenan.

Veneno para perros: Paracetamol

El paracetamol es un excelente medicamentos para humanos pero un veneno letal para perros, una simple pastilla un gramo de paracetamol es una dosis toxica para un perro, capaz de matarlo.

El paracetamol se utiliza muy poco en clínicas veterinarias porque existen otras alternativas más efectivas y seguras para los perros. Para que te hagas una idea, lo normal en un humano adulto de 80 kilos es tomar entre seiscientos miligramos y un gramo de paracetamol.

Si un perro toma más de ciento cincuenta miligramos por kilo se intoxicará y morirá, el paracetamol dañará su hígado y sus glóbulos rojos en sangre, haciendo que nuestro perro padezca una muerte dolorosa. Algunos perros no toleran ni tan siquiera un miligramo por kilo de peso… por eso es de vital importancia no darle nunca paracetamol a un perro.

Este medicamento puede matar a un perro en apenas tres días, aunque la mayoría morirán en las primeras veinticuatro horas.

Veneno para perros: Ibuprofeno

El Ibuprofeno es un potente antiinflamatorio que también actúa cómo calmante, ideal para dolores de cabeza en humanos pero letal en perros. Existen medicamentos para perros que utilizan Ibuprofeno pero siempre en dosis muy, pero que muy bajas.

Si nosotros le diéramos un Ibuprofeno para humanos a un perro, lo estaríamos envenenando y muy posiblemente le causaríamos la muerte. Los veterinarios cuentan con un montón de alternativas al Ibuprofeno, mucho más seguras para nuestro perro.

Sinceramente, alucinamos cuando alguien no dice que le ha dado Ibuprofeno a su perro porque se sentía mal, con la intención de ayudarlo. En realidad… lo están matando. Puedes ver más información sobre este medicamento desde: Ibuprofeno para perros.

Venenos para perros: Alprazolam

Algunos veterinarios recetan Alprazolam (principio activo del Trankimazim) a perros que padecen miedos o fobias a factores externos, cómo el miedo a las tormentas en perros o a los fuegos artificiales.

Nosotros no compartimos esa opinión, porque existen medicamentos más seguros para el perro que el Alprazolam. En dosis incorrectas el Alprazolam se convierte en un veneno mortal para perros, capaz de hacer que entren en coma y mueran en pocas horas.

A bajas dosis (siempre verificadas por un veterinario) el Alprazolam actúa cómo sedante. Imagina que tu perro tiene miedo a las tormentas, le das un Alprazolam y lo sedas, llega la tormenta y el intenta levantarse para esconderse pero no puede, porque está sedado… se asustará mucho más.

Venenos para perros: Zolpidem

El Zolpidem es otro de los medicamentos comunes en humanos que puede ser letal para un perro. Es un derivado de la midazopiridina y no tiene ningún uso en perros, salvo en ensayos clínicos. Sin embargo malas personas ponen pastillas en trozos de carne para intentar matar perros.

Este medicamento es un potente sedante del sistema nervioso para humanos, pero a los perros simplemente lo seda en dosis bajas sin dejarlos dormidos, esto produce que el perro se ponga más nervioso porque no sabe que le sucede y entre en estado de pánico.

A dosis elevadas es un veneno mortal para perros, cómo ocurre con el Alprazolam. Debemos evitar por todos los medios que nuestro perro pueda acceder a este tipo de medicina. Si la usamos para nosotros, debemos guardarla en un cajón seguro o parte alta de un armario donde el perro nunca pueda acceder.

Venenos para perros: Tramadoll

Este medicamento es un analgésico utilizado en clínicas veterinarias para paliar el dolor en perros que acaban de salir de quirófano o que padecen alguna enfermedad crónica dolorosa. Es un sedante muy potente que tiene efectos de corta duración, sin embargo… puede ser mortal para nuestro perro.

La dosis de Tramadoll para un perro debe ser administrada exclusivamente por un veterinario, ya que si automedicamos a nuestro perro y nos pasamos tan solo unos pocos miligramos…. le causaremos la muerte.

Quizás algunas personas piensen que el Tramadoll es un veneno para perros rápido y sin dolor, pero lo cierto es que si produce dolor a los perros, dolor, ansiedad y una muerte indigna.

Otros tipos de veneno para perros

No debemos caer en el error de pensar que solo el uso indebido de determinados medicamentos puede envenenar a un perro. Existen miles de alimentos y derivados alimenticios capaces de intoxicar y matar a nuestro perro en pocos días.

Te sorprenderás y mucho al saber que muchos de los venenos más comunes para perros, están incluidos en productos de uso cotidiano o en alimentos comunes que posiblemente tomemos a diario.

Venenos para perros: Xilitol

El Xilitol es un edulcorante que se utiliza en la industria alimenticia cómo sustituto del azúcar, una forma engañosa para que los fabricantes puedan decir que sus productos no contienen azúcar… pero sin embargo, no mencionan que contienen Xilitol, más perjudicial aun.

El Xilitol se encuentra en multitud de chucherías para niños, en chicles en bollería industrializa y en productos horneados para consumo humano. A los humanos nos perjudica la salud, pero a los perros los intoxica y los mata, la toxicidad del Xilitol en perros es muy elevada.

El Xilitol afecta al páncreas, a los riñones y al nivel de azúcar en sangre del perro. Lo mata lentamente en dosis bajas y en apenas unas horas o pocos días en dosis elevadas. Ni tan siquiera los humanos deberíamos tomar este tipo de veneno.

Venenos para perros: Naftalaina

La naftalina se utiliza normalmente en los armarios de casa para evitar polillas, sin embargo existe el falso rumor de que la naftalina ahuyenta perros y algunas personas dejan bolas de naftalina en sus jardines para evitar que los perros orinen en ellos.

Sin embargo los perros pueden sentirse atraídos por ese olor y llegar a comer las bolitas de Naftalina, lo que produce que el perro se intoxique y en poco tiempo muera. Es una autentica crueldad dejar este tipo de bolitas en el jardín o en la calle, ya que estarás condenando a muerte a uno o varios perros.

La Naftalina produce anemia hemolítica en perros, en gatos e incluso en humanos. Es un potente veneno para los animales, por eso debería ser un producto prohibido. Sin embargo es un producto que puede comprarse en cualquier centro comercial… ver para creer.

Venenos para perros caseros

Te sorprenderás al saber la cantidad de productos de uso cotidiano que son letales para un perro, bien si los toma por descuido (puede atraerles el olor) o bien porque alguien los ha añadido a alimentos con la intención de envenenar a nuestro perro.

Para no extendernos mucho y hacer un listado demasiado extenso, aquí os dejamos un pequeño resumen de los productos más venenosos y letales para un perro:

Enjuague bucal para humano

Suavizantes y jabones para la ropa

Blanqueadores

Anticongelantes

Pilas

Venenos para roedores

Quitamanchas

Conclusiones

Quizás estés pensando que estamos dando demasiadas pistas a las personas de mal corazón que quieren matar perros. Pero debes saber que esas personas ya saben cómo hacerlo, sin embargo tu quizás no lo sepas.

Te explicamos cuales son todos los tipos de veneno para perros, para que los conozcas, los identifiques y por supuesto los evites. También para que no automediques a tu perro y para que tengas mucho cuidado con los productos que dejas en casa al alcance de tu perro.

Si tu perro se envenena o crees que lo han envenenado, debes acudir inmediatamente a una clínica veterinaria para que intenten salvar tu vida. Tu no puedes salvar su vida, no dispones de los medios, medicinas ni instrumental necesario para intentarlo, así que no pierdas el tiempo en buscar soluciones caseras por Internet, porque no existen. Acude a tu veterinario y cuéntale lo ocurrido, sólo así podrás salvar a tu perrito.

Si te ha gustado el artículo y te ha sido de utilidad, ayúdanos a mantener la web en marcha! : Dale “Like” o Compártelo en las redes sociales 🙂 ¡Gracias!

1.2k Compartidos Facebook Meneame Google Twitter Pinterest Tumblr