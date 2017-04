¿Es bueno dar Ibuprofeno a mi perro?

Son muchas las personas que cuando ven a su perro un poco enfermo, optan por auto-ejercer de veterinarios y administrar medicinas para humanos a sus perros, cómo por ejemplo el conocido pero letal Ibuprofeno.

Aunque aquí no termina todo, no contentos con hacer con su perro de conejillo de indias, hay quien aparte de darle Ibuprofeno a su perro, prueba también con otros medicamentos altamente tóxicos cómo el Paracetamol, la Aspirina, el Nolotil….

Nunca comprenderemos, cómo alguien que ama a su perro, puede poner en riesgo su vida con tal de no acudir al veterinario para que le receten una medicación correcta y adecuada a sus necesidades.

¿Puede un perro tomar Ibuprofeno?

Si, un perro puede tomar Ibuprofeno pero en una cantidad muy ajustada, siempre recetado por un veterinario y bajo su estricta supervisión. El problema con el Ibuprofeno es que los perros sólo toleran cantidades realmente pequeñas, y eso en función a su peso.

Una persona sin estudios veterinarios jamás acertará con la dosis correcta, poniendo en grave peligro la salud de su perro. El Ibuprofeno puede matar a tu perro en cuestión de días si es mal administrado, incluso puedes producirle un coma con la primera dosis.

Existen muchas alternativas igual de eficaces que el ibuprofeno para tratar el dolor y la inflamación, que no son nocivas para perros. No vamos a dar nombres porque no queremos que nadie “experimente” con su perro, debe ser el veterinario quien las recete e indique la cantidad a tomar.

Insistimos, sabemos que algunas personas lo hacen con buena intención para sanar a su perro, otras porque sus recursos económicos son limitados, pero en serio…. puedes matar a tu perro, piénsalo, nosotros nunca experimentaríamos con estas cosas y nuestro perro.

¿Qué otros medicamentos son tóxicos para los perros?

Sin ir más lejos, la mayoría de medicamentos recetados a humanos son tóxicos en mayor o menos medida para los perros. Esto significa que quizás no mates a tu perro en un día, pero puedes dañar su sistema renal o inducirle un coma.

Jamás os dejéis llevar con los consejos que habéis leído escritos en un foro o web sobre animales, indicando que no hay problema si les das un poco de esta medicina o la otra, porque sencillamente puedes matar a tu perro.

El Paracetamol es igual de tóxico para los perros que por ejemplo la Aspirina, el Nolotil también es nocivo y en general, cualquier tipo de antiinflamatorio, los cuales pueden dañar los órganos internos del perro a corto plazo, si es que no se muere primero por sobredosis.

¿Puedo medicar a mi perro sin acudir al veterinario?

No, no y absolutamente no. tener un perro implica una responsabilidad hacia el, una responsabilidad enorme, la misma que tener un hijo. ¿Acaso le darías a tu hijo lo primero que se pase por la cabeza si este enferma? Pues lo mismo con los perros.

Si ves enfermo a tu perro, quizás pienses que dándole esto o lo otro puedes ayudarle, pero en realidad más que ayudarle, puedes hacer que empeore. Los veterinarios diagnostican al perro tras hacerle un reconocimiento intenso, ellos son profesional en medicina, deja que ellos y sólo ellos, sean quienes recetan medicamentos a tu perro.

y si…. todos tenemos un amigo que le dio Ibuprofeno a su perro y no le paso nada. También conocemos personas que le dieron un cuarto de pastilla de Ibuprofeno a su perro y murió. ¿Te la vas a jugar? Nosotros no te lo recomendamos.

