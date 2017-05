Que hacer si vemos un perro abandonado o perdido

Los perros son animales muy inteligentes y con un excelente sentido del olfato, capaz de ayudarles a encontrar el camino de vuelta a casa si se han perdido. Aunque en ocasiones pueden sentirse desorientados o asustados, algo que les dificultaría mucho regresar a su hogar. Por otro lado si nos encontramos un perro también puede tratarse de un perro abandonado por su familia.

Independientemente de si está abandonado o se ha perdido, es crucial que sigamos unos determinados pasos para proteger su vida. Quizás haya una familia buscándole desesperadamente o quizás se trate de un abandono o perro callejero, sea cuál sea su situación, debemos actuar con responsabilidad. Te explicamos los pasos a seguir.

Pasos a seguir si encontramos un perro abandonado

Cuando decimos abandonado puede ser que simplemente se haya perdido, pero cómo no lo sabemos, hasta que podamos comprobarlo nos referiremos a el cómo abandonado. Debemos ser precavidos y seguir estos sencillos pero necesarios pasos, de esta forma evitaremos que huya y ponga en peligro su vida (ya sea cruzando una carretera donde puede ser atropellado o perdiéndose más aun… pasando hambre y frío).

Si optas por ignorar a un perro perdido o abandonado, estás dejándolo morir. No te cuesta nada seguir estos sencillos pasos y ayudarlo, tu puedes hacerlo, hazlo.

Mantener contacto con el perro

Lo fundamental es intentar mantener contacto con el perro, pero con muy precaución. Debemos valorar si se trata de un perro amigable que nos dejará acercarnos a el y cogerlo de la correa o si por contra de trata de un perro agresivo, en cuyo caso simplemente debemos mantener contacto visual desde una distancia prudente.

También puede ser que se trate de un perro desorientado o asustadizo e intente huir si nos escapamos, en tal caso tampoco debemos presionarle o asustarle, simplemente le vigilaremos desde lejos para tenerlo controlado.

Un perro abandonado se mostrará desconfiado y asustado, algo completamente normal. Podemos intentar ganarnos su confianza con un poco de comida o con palabras de calma.

Llamar a las autoridades

Si el perro abandonado no se deja coger debemos mantener contacto visual con el y avisar a las autoridades, ya sea a la policía o al departamento de protección de animales de la guardia civil, el Seprona.

Ellos acudirán al lugar e intentaran ayudar al perro, también localizaran una protectora de animales donde llevarlo para que no esté suelto y en peligro. La policía puede hacer una gran labor con el perro, no dudes en llamarlos.

Teléfono emergencias / policía en España: 112

Teléfono emergencias / policía en México: 060

Teléfono emergencias / policía en Argentina: 800-555-5065

Si el perro se deja coger, puedes llamar a la policía para que pasen a recogerlo o puedes llevarlo tu mismo a una centro veterinario.

Identificar al perro y comprobar su salud

Si acudimos a un centro veterinario o protectora de animales, ellos podrán leer el microchip del perro y localizar a su dueño. Es posible que el perro también tenga una placa o chapa identificativa que indique una forma de contacto con el dueño. Incluso en algunos países aun se utilizan tatuajes, si el perro tiene un número tatuado en su oreja será sencillo localizar a su familia.

Si por contra el perro abandonado no tiene microchip ni placa identificativa ni tatuaje, será muy complicado localizar a su familia. Podemos hacerle una foto e imprimir panfletos para colocarlos o repartirlos por la zona donde encontramos al perro, quizás su familia los vea y se ponga en contacto para recuperarlo.

El veterinario examinará también al perro para verificar que su estado de salud es bueno, puede ser el veterinario de una protectora el cuál lo hará de forma gratuita o un veterinario particular.

Hacerse cargo del perro

Aunque no es obligatorio, podemos con el permiso de las autoridades y de la protectora de animales, acoger al perro perdido temporalmente en nuestro hogar. Si el es un perro abandonado podemos adoptarlo y darle una buena vida.

Si no queremos asumir esta responsabilidad, será la policía o la protectora de animales quienes se hagan cargo del perro. No pienses que es obligatorio pagar ningún gasto ni quedarte con el perro si no quieres, simplemente piénsalo, quizás un poner perro en tu vida sea una buena idea.

Recuerda que mantener un perro es una gran responsabilidad, debemos alimentarlo y cuidarlo, pagar sus gastos veterinarios, etc… Puedes obtener más info en: Todo lo que necesitas saber antes de adoptar un perro.

Cosas que nunca debes hacer ante un perro abandonado

Aunque no lo creas existen personas sin corazón capaces de abandonar a un perro, o incluso de maltratarlo. Si ves un caso de maltrato animal llama a la policía y denuncialo. Si ves a un perro abandonado o perdido, nunca le ignores porque quizás tu, seas su única esperanza.

Pero es importante que sigas los pasos anteriormente descritos y que seas precavido, no sabe si el perro es amigable o no lo es. No te agaches hacia el ni pongas nunca tu cara a su altura, mantén las distancias hasta conocer su carácter.

No hagas movimientos bruscos ni le asustes, no te acerques si el se aleja porque el correrá más que tu y se perderá. Piensa que si el sale corriendo, puede terminar en mitad de una carretera atropellado por un coche, o perdido en la montaña pasando hambre y penurias.

Simplemente mantén la calma, intenta ganarte su amistad y si puedes, dale algo de comer. Sigue los pasos citados y si es un perro sin familia y decides darle una oportunidad, felicidades, habrás salvado una vida.

