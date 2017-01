Aunque muchas personas son reacias a pensar que nadie pueda tener un sexto sentido, lo cierto es que son muchos los animales que lo poseen. El sexto sentido de los perros es capaz de predecir algo tan complejo cómo una catástrofe natural o algo tan sencillo cómo el embarazo de una mujer.

Muchos animales, entre los que por supuesto se encuentra el perro, tienen la habilidad de predecir cosas que los humanos no podemos predecir de forma natural o nata. Aunque no hay que dejar pasar por alto, que también son capaces de predecir muchas otras cosas simplemente por el desarrollo de algunos de sus sentidos, cómo el olfato.

Desde SoyUnPerro.com vamos a repasar algunos de los casos más curiosos y darles explicación, así cómo algunos casos reales de ese sexto sentido que poseen.

El sexto sentido de los perros: Predicción de catástrofes naturales

Llámalo intuición, llámalo herencia genética o llámalo sexto sentido, pero lo llames cómo lo llames lo cierto es que es realmente increíble ver cómo los perros y muchos otros animales, son capaces de predecir terremotos, huracanes, erupciones volcánicas u otras catástrofes naturales.

Hay perros capaces de detectar un gran terremoto incluso días antes de que se produzca. Notaremos a nuestro perro más nervioso, excitado e intentando llamar nuestra atención para salir de casa. Ellos de forma natural e intuitiva huirán a un lugar elevado, normalmente alguna montaña.

El sexto sentido de los perros también les alerta de grandes tormentas e incluso cuando sólo son tormentas eléctricas. Lo mismo sucede cuando un volcán va a entrar en erupción, nuestro perro es sin lugar a duda la mejor alarma.

Aunque no podemos decir que este sexto sentido sea exclusivo de los perros, la inmensa mayoría de los animales pueden percibir estas catástrofes. Curiosamente los humanos no, se ve que el ser más listo a veces es también el ser más tonto.

El sexto sentido de los perros: El embarazo y el parto

¿Sabias que tu perro puede saber si estás embarazada mucho antes que tu? Sorpresa!! Aun no se conoce realmente si es gracias a su sexto sentido o gracias a su excelente olfato. Las mujeres embarazadas tenemos un conjunto hormonal muy diferente al del resto de mujeres, es posible que nuestro perro pueda sencillamente oler estas hormonas y saber así que estamos en cinta.

La mayoría de los perros, sobre todo si son perritas, comienzan a mostrarse más protectores cuando estamos embarazadas. Es un comportamiento natural que simplemente debemos vigilar para que no se excedan de protectores.

De la misma forma cuando se acerca el día del parto, nuestro perro también lo sabrá mucho antes que nosotras. Ellos pueden o bien predecirlo de forma nata o bien oler las diferentes hormonas que indican que el momento del parto está próximo. Recuerda que es muy recomendable preparar a nuestro perrito para la llegada del nuevo bebe: Cómo educar a nuestro perro ante la llegada de un bebe.

Incluso si durante el embarazo surge algún problema que pueda estar perjudicando a nuestro bebe, sin que seamos conscientes. Nuestro perro nos alertará de ello mostrándose más nervioso y agitado, es realmente increíble lo que nuestro perro puede ayudarnos.

El sexto sentido de los perros: La muerte

En esta ocasión no hay explicación alguna sobre la intuición de los perros, ya que algunos son capaces de predecir la muerte de sus humanos incluso con días de antelación. Los humanos no generamos ninguna hormona días antes de morir…. incluso en ocasiones no morimos de viejos sino de accidentes y aun así, hay perro que ya lo sabían.

Aquí es donde podemos afirmar con total rotundidad que los perros tienen un sexto sentido, totalmente desconocido para el ser humano.

Obviamente hay perros que son capaces de oler tumores, de forma que pueden avisarnos de que algo marcha mal (cáncer). En esos casos el sexto sentido no es otra cosa que el uso de su desarrollado olfato, pero esto no es algo comparable con la predicción de muertes naturales o accidentales.

Así que cómo ves, hay muchas situaciones en las que lo que creemos un “sexto sentido” es simplemente el uso de alguno de sus sentidos (mucho más desarrollados que los de los humanos). Pero en otras ocasiones, no hay explicación lógica alguna por lo que obviamente se trata de un instinto nato que ellos poseen pero nosotros no. Un sexto sentido.

Si te ha gustado el artículo y te ha sido de utilidad, ayúdanos a mantener la web en marcha!: Dale “Like” o Compártelo en las redes sociales 🙂 ¡Gracias!

2.5k Compartidos Facebook Meneame Google Twitter Pinterest Tumblr