Seguro que en más de una ocasión has visto beber agua a tu perro de su bebedero, ellos acercan su hocico al agua y con la ayuda de la lengua recogen el agua que quieren llevar a la boca.

Lo que quizás no hayas visto es que su lengua adquiere una forma de cuchara que les ayuda a recoger una mayor cantidad de agua, algo que hacen a mucha velocidad y que rara vez podemos apreciar.

Por eso desde SoyUnPerro vamos a mostrarte a cámara lenta cómo beben agua los perros, te quedarás realmente sorprendido al verlo.

La forma más curiosa de ingerir agua

Los humanos apenas usamos nuestra lengua al a hora de beber agua pero los perros no podrían beber si no tuvieran lengua, ya que la utilizan cómo herramienta para llevar el agua del bebedero al interior de su boca.

Cuando bajan la lengua, esta golpea el agua a la vez que se dobla ligeramente hacia dentro, de forma que adquiere una peculiar forma de cuchara con la que suben el agua. Al ser muy poca la cantidad que pueden subir, necesitan realizar el mismo ejercicio varias veces para quedar saciados.

Una vez que en su boca hay almacenada una cantidad de agua considerable, es cuando suben la cabeza y tragan. Algo que podemos ver a cámara lenta en el siguiente vídeo de un perro bebiendo agua.

Mi perro salpica todo de agua cuando bebe

Seguramente tu perro sea uno de esos que cuando bebe agua, deja todo el suelo lleno de gotas, incluso dejando en el suelo más cantidad de agua de la que realmente ha podido beber.

Te sorprenderá saber que no todos los perros hacen esto, algunos beben agua sin derramar una sola gota mientras que otros parecen haber esparcido todo el agua pro el suelo… algo que puede hacer que resbalemos si no tenemos cuidado.

Son generalmente los perros grandes lo que más facilidad tienen para dejarlo todo mojado, mientras que los perros de pequeño y mediano tamaño son algo más curiosos y apenas ensucian.

Esto se debe simplemente a un factor, el tamaño de la boca. Los perros pequeños tiene un hocico pequeño y suelen tragar con mayor frecuencia para poder beber más agua. Los perros grandes sin embargo, al tener un hocico grande y ancho suelen beber y beber asta que creen que están saciados.

Es entonces cuando suben el hocico para tragar y cuando comienza a caer agua por todos lados, salpicando el suelo y la pared. Algo que hacen con total naturalidad y que nunca debemos reprimir, ya que si regañamos a nuestro perro por ello puede pensar que le estamos regañando por beber agua.

¿Cuanta agua bebe un perro?

No es sencillo responder a esta pregunta puesto que cada perro es un mundo, algunos perros apenas realizan actividad física a lo largo del día mientras que otros no paran. Por eso no se puede calcular la cantidad ideal de agua para un perro, porque cada uno tiene sus propias necesidades.

Además del ejercicio físico, la alimentación juega también un gran papel en la ingesta diaria de agua. Los perros alimentados con pienso (croquetas prefabricadas) beben mucha más agua que los perros alimentados con productos frescos cómo la dieta BARF para perros.

Simplemente debemos dejar agua fresca y limpia a disposición de nuestro perro durante todo el día, para que sea el quien decida cuando y cuanto beber. Sin embargo, si ves que tu perro bebe mucha agua, en exceso, es recomendable consultar a un veterinario.

Ya que algunas enfermedades, muestran precisamente cómo síntoma la ingesta excesiva de agua por parte del perro.

Mi perro no sabe beber de la fuente

No te preocupes, son muchos los perros que no aprender a beber de una fuente porque ellos para beber necesitan que el agua esté en calma, no en movimiento. Por eso cuando veas a un perro beber de una fuente posiblemente veas también que después tosen o se atragantan, porque para ellos es realmente complicado.

Lo mejor que podemos hacer por nuestro perro es llenar una pequeña bolsa con agua de la fuente y ponerla en el suelo para que el pueda beber correctamente, cómo si un pequeño bebedero fuera.

Incluso se venden pequeñas botellas de agua que tienen un accesorio en la punta, el cual hace de peana y se llena de agua para que los perros puedan beber agua de ahí. Algo muy práctico pues es portátil.

