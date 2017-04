Síntomas del cáncer en perros y tratamiento

Cada vez es mayor el número de perros que padecen algún tipo de cáncer a lo largo de su vida, aumentando las probabilidades cuanto mayor es su edad. Malos hábitos con vida sedentaria, una mala alimentación y las emisiones de radiactividad a las que todos estamos sometidos actualmente, son los principales factores que provocan el cáncer en perros.

Existen varios tipos de cáncer que pueden afectar a nuestro perro y cada uno de ellos necesita un tratamiento diferente. La gravedad del mismo también es variable, algunos son muy agresivos mientras que otros son fácilmente tratables.

Vamos a explicar todo lo que debes saber sobre el cáncer, cómo prevenirlo, cómo localizarlos, los diferentes tipos de cáncer y por supuesto sus correspondientes tratamientos. Recuerda que más de la mitad de los perros que son diagnosticados precozmente, superan la enfermedad con la ayuda del tratamiento.

¿Qué es el cáncer y por qué motivos aparece?

Llamamos cáncer a la enfermedad que de forma irracional crea una división y multiplicación innecesaria de las células, creando lo que se conocen cómo tumores. Los tumores pueden ser buenos o malos, un tumor bueno es el que no contagia más células del cuerpo ni intenta expandirse. Un tumor malo es el que contamina las células cercanas e intenta expandirse por el resto del cuerpo, lo que conocemos cómo metástasis.

Los tumores benignos no reciben el nombre de cáncer, sin embargo los tumores malignos son los conocidos cómo tumores cancerosos o cancerígenos. El cáncer no es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad que se genera en el organismo por mutaciones. Tu perro no puede contagiarte de cáncer ni a ti ni a otros perros, no es una enfermedad vírica.

Los principales motivos por los que los perros están desarrollando cáncer a niveles tan grandes, son los mismos por los que los humanos también lo padecemos.

Una alimentación deficiente: El uso de piensos con colorantes y conservantes artificiales, a la vez del uso de vitaminas y minerales agregados de forma artificial (químicos) es el principal motivo por el cuál los perros padecen cáncer.

El uso de piensos con colorantes y conservantes artificiales, a la vez del uso de vitaminas y minerales agregados de forma artificial (químicos) es el principal motivo por el cuál los perros padecen cáncer. Una vida sedentaria : Parece algo normal pensar que un perro debe estar todo el día en casa y salir sólo cuando nos apetezca, provocando una vida sedentaria. Los perros sanos y jóvenes necesitan de una gran cantidad de ejercicio al día, necesitan tomar el aire fresco del parque o la montaña, conocer otros perros, jugar, etc…..

: Parece algo normal pensar que un perro debe estar todo el día en casa y salir sólo cuando nos apetezca, provocando una vida sedentaria. Los perros sanos y jóvenes necesitan de una gran cantidad de ejercicio al día, necesitan tomar el aire fresco del parque o la montaña, conocer otros perros, jugar, etc….. El uso de químicos en sus accesorios : El uso de líquidos repelentes de parásitos o collares antiparasitarios es también motivo de preocupación. Contienen potentes químicos que están constantemente en contacto con la piel del perro, la cuál termina absorben parte. Por no hablar del uso de comederos y bebederos de plástico, los cuales van soltando partículas constantemente que nuestro perro lame.

: El uso de líquidos repelentes de parásitos o collares antiparasitarios es también motivo de preocupación. Contienen potentes químicos que están constantemente en contacto con la piel del perro, la cuál termina absorben parte. Por no hablar del uso de comederos y bebederos de plástico, los cuales van soltando partículas constantemente que nuestro perro lame. Radiaciones ambientales: Al igual que los humanos, los perros están constantemente expuestos a diferentes frecuencias y radiaciones. Las ondas de radios o televisión, la radiación que emiten las grandes antenas móviles (repetidores) e incluso las que liberan tu propio móvil o router wifi. Todo esto, provoca cáncer.

¿Cuales son los síntomas del cáncer en un perro?

Al existir varios tipos diferentes de cáncer, los síntomas pueden ser también diferentes, en función del tipo de cáncer que padezca. Un cáncer de piel muestra claros signos de problemas en la piel, pero un cáncer de huesos por ejemplo, no es apreciable a simple vista.

Por eso debemos fijarnos no sólo en lo que podemos o podríamos apreciar a simple vista, cómo problemas de piel o bultos extraños, sino que debemos fijarnos en lo que apreciamos a nivel general:

Cansancio y fatiga injustificados

Estados febriles

Perdida de peso injustificada

Falta de apetito, inapetencia

Caída del estado anímico

Dolor y/o lloriqueo

Síntomas evidentes cómo: Calvas, perdida de pelo, bultos extraños, inflamaciones, sangrado.

Si apreciamos uno o varias de estos síntomas en nuestro perro, debemos acudir a un veterinario para que le realice un chequeo completo y nos de un diagnostico.

Las pruebas habituales para saber si un perro tiene cáncer consisten en extracción de sangre, prueba de heces, placa de rayos X, ecografía si es necesario e incluso una resonancia en casos más complejos.

Estos síntomas pueden estar ocasionados con otra enfermedad ajena al cáncer, por lo que no debemos alarmarnos sin más. Simplemente debemos realizar una revisión y el veterinario será quien nos de los resultados.

Tipos de cáncer más comunes en perros

Aunque existen muchos tipos de cáncer diferentes, los más comunes en perros se pueden contar con los dedos de una mano. Eso no significa que tu perro tenga algún tipo de cáncer de los que mencionamos, sino que basándonos en estadísticas estos son los más comunes.

Recuerda que todos ellos son tratables y que cuanto más rápido sean detectados y se comience el tratamiento, más posibilidades tendrá el perro de sobrevivir.

Cáncer de mama o útero en perros

Es el tipo de cáncer más común entre perras, por ello se recomienda castrar a las perras antes de los dos años de vida. La esterilización previene muchos casos de cáncer de mama y cáncer de útero, está científicamente demostrado en numerosos estudios.

Si tenemos la intención de que nuestra perra tenga una camada, podemos esterilizarla después. Y nos referimos al vaciado completo, no al uso de anticonceptivos, cualquier veterinario podrá recomendarte esta opción.

Cáncer de huesos en perros

Los perros de tamaño grande o enorme son los más propensos a padecer este tipo de cáncer. No es apreciable a simple vista ya que no provoca ningún tipo de tumor / inflamación visible, pero actúa rápidamente por el interior del perro.

Posiblemente se trate del peor tipo de cáncer que pueda padecer un perro, ya que es complejo diagnosticarlo precozmente. Es un tipo de cáncer bastante agresivo, por lo que un diagnostico precoz es fundamental para poder tratarlo a tiempo y esperar obtener ciertas garantías de recuperación.

Hay estudios que demuestran que el uso de flúor en muchos tipos de alimento para perros, es el causante de este aumento de casos de cáncer de huesos en perros, también conocido cómo osteosarcoma canino.

Cáncer en perros producido por linfoma

Este tipo de cáncer es muy extraño pero muy común a la vez, es generado principalmente por el sistema linfático del propio perro, produciendo la mayor parte de las veces bultos apreciables, tumores.

El origen especifico del mismo se desconoce, o no se quieten dar datos… según se mire, pero cada vez son más las voces que apuntan cómo responsable una mala alimentación y un exceso de emisiones de radiactividad (móviles).

Puede ocasionar que los ganglios se inflamen, prácticamente puede generar bultos en cualquier parte del perro. Con un diagnostico precoz y un tratamiento adecuado, es posible salvar la vida de nuestro perro.

Cáncer de piel en perros

Se trata del tipo de cáncer que mejor se puede detectar debido a sus síntomas externos claros, tales cómo la perdida de pelo, enrojecimiento de zonas concretas, aparición de herias abiertas, mal olor o putrefacción epidérmica, etc… No te confundas con los síntomas de otras enfermedades de la piel cómo estas: Principales enfermedades de la piel en perros.

Nadie ha dicho que sean síntomas agradables, pero al ser fácilmente apreciables se puede dar un diagnostico rápido y comenzar un el tratamiento adecuado. Al igual que en el resto de tipos de cáncer, será siempre el veterinario quien nos indique el tratamiento a seguir.

Los principales motivos por los que se desarrolla cáncer de piel es por una exposición prolongada al sol, falta de protección solar y una mala alimentación.

Tratamientos para curar el cáncer en perros

No pienses ni por un instante que el tratamiento para un perro con cáncer de piel será el mismo tratamiento para tu perrito si el también padece cáncer de piel. Cada perro es un mundo y cada cáncer un universo, hay que evaluar la edad, fuerza y estado del perro así cómo el avance del cáncer para poder realizar un diagnostico correcto con el tratamiento.

En la actualidad existen multitud de clínicas veterinarias que ofrecen tratamientos para el cáncer en perros, tratamientos de última generación (similares a los que usamos los humanos). Aunque debemos ser conscientes de que ningún tratamiento es económico, el precio de los medicamentos y pruebas para curar un cáncer en nuestro perro, será elevado.

Dependiendo del tipo de cáncer, de su estado y de nuestro perro, dispone de los siguientes tratamientos efectivos:

Sesiones de Radioterapia

Sesiones de Quimioterapia

Cirugía para extirpar tumores

Alimentación específica y 100% natural

Medicamentos diversos para paliar el dolor, estimular el sistema inmune, etc…

Infiltración de células madre

El veterinario te dará las indicaciones adecuadas para tu perro, sus recomendaciones, etc… Tu debes valorar si tu perro tiene posibilidades de sobrevivir, según su edad, fuerza y avance de la enfermedad. Si el veterinario te recomienda la eutanasia, pide siempre una segunda opinión en otra clínica.

Cómo prevenir el cáncer en perros

Existen varios consejos que pueden ayudar a prevenir el cáncer en nuestro perro, obviamente son consejos aplicables a los humanos también (en la mayor parte). Nadie puede afirmar conocer con exactitud el motivo por el cuál se produce el cáncer, pero si que podemos evitarlo siguiendo estos sencillos consejos:

Alimentar a nuestro perro con el mejor pienso para perros o en su defecto con una alimentación 100% natural cómo la dieta BARF.

o en su defecto con una alimentación 100% natural cómo la dieta BARF. Realizar ejercicio a diario con nuestro perro, aplicando siempre el sentido común en función de su tamaño y edad. No basta con salir una vez y fin… un perro necesita varias salidas al día.

Utilizar complementos nutricionales para perros que aporten beneficios a su sistema inmune y digestivo.

que aporten beneficios a su sistema inmune y digestivo. Castrar a nuestro perro o perra cuando el veterinario nos lo indique (normalmente entre los 9 y 15 meses de vida). No confundir con esterilizar, el veterinario debe castrar / vaciar.

Evitar que nuestro perro se exponga al sol durante las horas más fuertes. A todos los perros les encanta el sol, pero si es verano y son las tres de la tarde estando a cuarenta grados… el sol es demasiado fuerte para el, evita que se exponga de forma prolongada (que haga siestas al sol).

Y sobre todo, lo más importante de todo, es acudir a un veterinario si apreciamos algún síntoma. Un diagnostico precoz es media batalla ganada. Nadie te va a decir por Internet si tu perro tiene o no cáncer, porque es necesario realizar pruebas medicas de precisión, acude al veterinario y hazle un chequeo al perro.

¿Te ha gustado el artículo, te ha sido de utilidad? Ayúdanos a mantener la web en marcha! : Dale “Like” o Compártelo en las redes sociales 🙂 ¡Gracias!

1.5k Compartidos Facebook Meneame Google Twitter Pinterest Tumblr