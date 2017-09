¿Cuantos paseos necesita un perro al día?

El número de paseos que debemos dar con nuestro perro a lo largo del día es directamente proporcional a su edad, raza, estado de salud y pro supuesto a nuestro tiempo disponible. Debemos tener presente que no todos los paseos van a ser largos, muchos de ellos serán simplemente para que haga sus necesidades fuera de casa.

Los perros necesitan una rutina en cuanto a salidas se refiere, de esa forma pueden acostumbrarse a aguantar su orina y heces hasta la hora del paseo. Vamos a ver cuando, cómo y cuantas veces es recomendable sacar a pasear a un perrito, dependiendo de los factores indicados.

¿Cuantas veces hay que sacar a pasear a un cachorro?

Los cachorros no necesitan dar largos paseos por lo que sus paseos se limitan simplemente al entorno del hogar. Hay que recordar que no se debe sacar a pasear a un perro hasta que no tiene puestas todas sus vacunas obligatorias y/o recomendadas por el veterinario, ya que podría contraer enfermedades peligrosas.

Los cachorros no necesitan salir a pasear hasta más o menos los tres meses de vida, al no tener todas sus vacunas es mejor tenerlo en casa y dejar que simplemente jueguen y se diviertan (si tenemos un jardín privado donde no haya otros animales, también pueden usarlo).

Los cachorros de más de tres meses de vida y con sus vacunas puestas, ya pueden comenzar a disfrutar del mundo exterior, a conocer a otras personas y perritos, a juguetear por los parques cercanos y sobre todo, a descubrir mundo.

Sin embargo no debemos olbligarles a dar largos paseos, debemos dejar que sean ellos quienes decidan cuanto quieren pasear o jugar, sin forzarlos.

Lo recomendable es salir al menos cuatro veces al día. Y todas las salidas deben ser cómo mínimo de veinte o treinta minutos, excepto una que debe ser de al menos una hora o mas.

A modo de ejemplo estas serian unas muy buenas rutinas de paseos:

30 minutos al despertar por la mañana, para hacer pis, caca y tomar el aire.

30 minutos al mediodía para hacer pis, caca y tomar el aire.

60 minutos a media tarde, para hacer pis, caca, jugar y relacionarse con otros perritos.

30 minutos por la noche, para hacer pis y caca antes de dormir.

Obviamente si puedes hacer más salidas o incrementar la duración de ellas, sería mucho mejor. A los perros les encanta estar en la calle y disfrutar de la naturaleza.

¿Cuantas veces hay que sacar a pasear a un perro adulto?

Si se trata de un perro sano que no requiere de necesidades especiales por problemas de próstata cómo por ejemplo incontinencia, lo habitual es sacarlos al menos cuatro veces al día, al igual que a los cachorros.

Aunque aquí si que debemos aplicar un poco de sentido común y valorar la edad de nuestro perro. Si nuestro perro es joven y fuerte, podemos y debemos ejercitarlo a diario para que mantenga una buena salud.

Durante el paseo diario debemos andar y no ser sedentarios, cómo por ejemplo lo seriamos con el paseo de un cachorro. Sin embargo si nuestro perro es ya mayor, hay que tratarlo cómo a un abuelito y darle paseos más tranquilos, sin presión.

A modo de ejemplo estos podrían ser también unos buenos horarios:

30 minutos al despertar por la mañana, para hacer pis, caca y tomar el aire.

30 minutos al mediodía para hacer pis, caca y tomar el aire.

60 minutos a media tarde, para hacer pis, caca, jugar, pasear, ejercitarse y relacionarse con otros perritos.

30 minutos por la noche, para hacer pis y caca antes de dormir.

Recordando que los perros jóvenes necesitan quemar su exceso de energía a diario, por lo que salir a correr o en bicicleta con ellos es una excelente opción. A los más viejecitos, no debemos forzarlos, algunos días querrán andar y pasear y otros simplemente disfrutar tumbados sobre la hierba del parque.

Consejos para pasear a tu perro

Es un error muy común y extendido salir a pasear con prisas o de mal humor. Los paseos son el mejor momento del perro a lo largo del día, es su momento especial así que respétalo y olvídate de todo lo demás, céntrate únicamente en tu perro.

Deja que olfatee todo lo que quiera, no hay prisa y a el le encanta olfatear cosas.

Pasea tranquilo y sin prisas, el puede notar tu estrés, nerviosismo o enfado y no se sentirá contento.

Intenta acudir a un parque para perros donde además de correr, pueda relacionarse con otros perros y hacer nuevos amigos.

Evitar realizar paseos por el mismo sitio, a los perros les encanta descubrir nuevas rutas para pasear, explorar nuevos olores, etc…

El paseo de tu perro es un momento mágico para que el disfrute de su salida al exterior, comparte esa magia y hazle mimos y juegos. Haz que se sienta lo afortunado que eres de poder tenerlo a tu lado.

Estimula su olfato con juegos de búsqueda, puedes dejar trocitos de salchicha escondidos tras algunos arboles para que los busque y los coma. Se lo pasará en grande!

No riñas a tu perro si le gruñe a otro perro, a tu perro no tienen por qué caerle bien todos los perros del mundo. Si conoces alguno con el que no se lleve bien, simplemente siéntalo y espera a que pasen o aléjate. Céntrate en disfrutar del paseo no en dar clases de educación.

Si te ha gustado el artículo y te ha sido de utilidad, ayúdanos a mantener la web en marcha! : Dale “Like” o Compártelo en las redes sociales 🙂 ¡Gracias!