Dentro de la medicina tradicional natural para humanos y animales, podemos encontrar las flores de Bach para perros, que no son otra cosa que las mismas esencias florales de Bach para humanos pero con diferente dosificación.

Se trata de un conjunto de flores específicas maceradas y conservadas en alcohol para consumo humano o animal. En total hay treinta y ocho flores diferentes que conforman este grupo floral, cada una de ellas tiene propiedades diferentes sobre diversos estados emocionales.

Vamos a ver para que sirve el consumo de flores de Bach, cómo debemos administrarlo a nuestro perro y cuando podremos comenzar a notar resultados. Todo teniendo siempre presente, que no es una medicina científicamente probada.

¿Para que se utilizan las flores de Bach en los perros?

Se dice que las flores de Bach tienen propiedades específicas para restaurar los aspectos emocionales negativos. Es decir, son una especia de remedio natural para reparar las emociones que no estén funcionando cómo deben, o tengan carga negativa.

Si nuestro perro está triste, estresado, alterado, gruñón, padece de estrés por separación cuando lo dejamos sólo en casa, etc…. podemos intentar reparar ese estado de ánimo con un simple tratamiento natural. Se dice que toda enfermedad física tiene un origen mental, por lo que una mente sana equivale a un perro sano físicamente.

Cada flor tiene una propiedad o conjunto de propiedades en particular, y no importa si se administra una especie diferente a la necesaria, pues no se conocen efectos secundarios. Según las personas que usan estas flores cómo terapia para sus perros, sólo aportan beneficios sin causar ningún mal.

Estas son las flores que componen el grupo de treinta y ocho flores, con sus respectivas propiedades. Debemos elegir la que creamos más conveniente con respecto al lado emocional que necesitemos tratar en nuestro perro.





¿Como se usan las flores de Bach en un perro?

La esencia de la flor que hayamos elegido para nuestro perro vendrá en un frasco de vidrio con un cuentagotas. El extracto de la flor seleccionada se almacena con alcohol en dicho frasco para conservarlo.

A rasgos generales se utilizan cuatro gotas al día, pero cómo seguramente es un sabor fuerte y desagradable para nuestro perro, lo mejor es diluir una diez gotas en su bebedero cada día (cada día debemos poner agua nueva y diez gotas).

Debemos recordar que el alcohol es nocivo para los perros, muy tóxico. Por eso nunca debemos excedernos en la dosis recomendada, ya que podríamos dañar a nuestro perro en vez de ayudarlo a sanar. Aquí puedes obtener info más completa: Alimentos tóxicos para perros.

Otra forma de administrar las cuatro gotas diarias es añadiéndolas a su comida, de esta forma el perro las toma sin prestarles demasiada atención, confundido con el olor habitual de su comida.

¿Cuando se notan los efectos de las flores de Bach en el perro?

No existen dos terapias iguales por lo que no existe una fecha preestablecida para poder observar beneficio alguno. Cada perro es un caso particular y mientras algunos en unas pocas semanas pueden mostrar mejorías, otros pueden tardar varios meses.

Las flores de Bach se utilizan para equilibrar, reparar y sanar las emociones que no funcionan bien en nuestro perro, que por algún motivo, están desequilibradas. Simplemente hay que tener paciencia e ir evaluando los avances.

El mejor consejo es ir anotando en un calendario cuando comenzamos con el tratamiento y cuando comenzamos a ir notando avances. De esta forma podemos evaluar el tiempo que nuestro perro ha tardado en mostrar un poco de mejoría y hacer una regla de tres para saber cuanto tiempo deberá seguir tomando flores de Bach para recuperar por completo.

¿Las flores de Bach funcionan o son un bulo?

Existen opiniones para todos los gustos en este campo, hay quienes afirman haber notado grandes mejorías en sus perros usando estos tratamientos y quienes dicen que es tan falso cómo la homeopatía o el Reiki.

Se trata de una medicina tradicional alternativa no verificada científicamente. Plantas cómo la manzanilla, la tila, la hierbabuena, etc… tienen comprobaciones científicas que verifican sus efectos, pero las flores de Bach no cuentan en realidad con ese respaldo.

