Elige la mejor caseta para perro con estos consejos

Si estás pensando en comprar una caseta exterior para que tu perro pueda descansar o resguardarse de las condiciones climatologías adversas, déjanos aconsejarte sabiamente sobre cuál es la mejor caseta para tu perrito.

Existen varios tipos de casetas para perro, desde las antiguas casetas de metal a las confortables casetas de madera sin olvidarnos de las cada vez más comunes casetas de plástico. Todas ellas cumplen su función pero ¿son realmente eficientes?

Vamos a explicar cuales son todas las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, cómo debes elegir su tamaño y donde debes colocarla para que tu perro esté lo más cómodo posible. ¿Preparado? Vamos allá!

Casetas de plástico para perro

Son cada vez más comunes debido a su bajo precio aunque ello no significa que sean la mejor opción, ya que por mucho que los fabricantes intenten convencernos, el plástico sigue siendo y con diferencia el peor material aislante para una caseta.

Otra de las ventajas que tienen las casetas de plástico es su facilidad para ser limpiadas, al no ser un material poroso bastará con un simple paño húmedo para limpiarla tanto por fuera como por dentro.

El plástico parece ser uno de los materiales más atractivos para un perro, cuando de romper cosas se trata. La poca resistencia de las casetas de plástico y la facilidad con la que los perros las roen, la convierten en una opción poco recomendable.

Si vives en una zona donde los inviernos sean muy fríos o los veranos muy cálidos, las casetas de plástico no son tu mejor opción ni de lejos. Están más bien indicadas para lugares donde el clima es templado de forma constante.

Ventajas Inconvenientes Precio económico

Fácil limpieza Mal aislante del frío y calor

Poco resistente

Casetas de madera para perro

Sin lugar a dudas son las casetas más elegantes que existen dentro del abanico de viviendas para perros. Y si están elaboradas con maderas de alta calidad cómo la de Cedro, sin duda serán casetas muy resistentes y acogedoras.

La madera tratada apropiadamente para exteriores es sin duda el mejor material del que puede estar fabricada la caseta de nuestro perro. Es un excelente aislante tanto del frío cómo del calor y proporciona la comodidad que nuestro perro necesita.

Las maderas nobles son realmente duras y con el tratamiento adecuado por parte del fabricante serán muy duraderas, incluso a los posibles intentos de mordisco de nuestro perro.

Por contra, las casetas de madera son algo más complejas de limpiar que por ejemplo las de plástico debido a que entre las juntas suelen acumular más residuos. Además su precio suele ser más elevado que el de las de plástico.

Ventajas Inconvenientes Mejor aislante frente a frío y calor

Más confortables y resistentes Precio más elevado

Dificultad de limpieza

Casetas de metal para perro

Estas son sin lugar a duda las casetas menos recomendables para un perro. No tortures a tu perro comprándole una caseta de metal ya que la única ventaja que tienen es que son más resistentes.

Por lo demás, son todo inconvenientes:

No aíslan del frío ni del calor

Acumulan mayor suciedad

Tienen a oxidarse / corroerse

Si se astillan pueden herir gravemente al perro

Los sonidos emiten vibraciones muy molestas en su interior

Si realmente valoras a tu perro, por favor no le compres una caseta de metal. Haz un pequeño esfuerzo y elige para el una confortable caseta de madera adaptada bien a su tamaño y condiciones climatológicas de tu zona.

Tamaño y modelo de caseta para perro

Existen tantos modelos de caseta para perro cómo razas de perro diferentes, por lo que decantarse por una adecuada es en ocasiones algo más complejo de lo que a primera vista pueda parecer.

Lo primero que debemos tener en cuenta es el tamaño que necesitamos para nuestro perro, debemos elegir una caseta cuyo tamaño permita al perro darse la vuelta en su interior. Una caseta demasiado grande provocará que no se mantenga el calor en su interior en invierno, mientras que una demasiado pequeña agobiará a nuestro perro.

Debemos valorar el tamaño de nuestro perro adulto, si es un cachorro… recuerda que crecen muy rápido. Una vez que tenemos una idea correcta sobre el tamaño, debemos pasar al diseño.

Existen casetas con techo a dos aguas, con techo liso e incluso casetas para perro con porche. Si vives en una zona fría o donde llueva bastante, recuerda que debes elegir una caseta para perro con techo a dos aguas.

Si por contra vives en una zona donde siempre hace mucho calor, una caseta con el techo plano puede servirte. Si además la caseta tiene un porche o un doble techo que haga sombra a la caseta, la sombra ayudará a que no se caliente en exceso.

Cómo y donde colocar la caseta para perro

Recuerda que la caseta irá situada en el exterior, bien sea en tu jardín en una zona de tu propiedad. Eso significa que cuando llueva se formará barro e incluso algún charco cerca de ella.

Lo mejor que podemos hacer antes de colocar la caseta de nuestro perro es cementar la zona donde irá situada, de forma que no se creen humedades por la parte inferior de la caseta que puedan perjudicar al perro. Además al evitar que se forme barro alrededor, siempre se mantendrá más limpia.

Si no vamos a cementar la zona donde estará la caseta, debemos aislar la parte del suelo donde situaremos la caseta. Bien con tela asfáltica o con gravilla, debemos evitar que se formen humedades bajo la caseta del perro.

La orientación de la caseta es también fundamental, debemos orientar la apertura al sur para que durante el invierno no entre por la apertura el frío aire del norte. Si vivimos una situación de calor, orientaremos la caseta hacia el norte para que esté más fresquita.

¿Debe un perro vivir en una caseta para perros?

Los perros son animales acostumbrados a vivir en manadas, junto a su familia. Eso significa que lo mejor para ellos es vivir y dormir junto a ti, su familia. Dentro de casa obviamente.

Pero si por motivos diversos tu perro va a dormir en el exterior, sin lugar a dudas la mejor opción es que duerma dentro de una buena caseta de madera, que tenga al lado un cuenco con agua fresca y limpia y que la caseta esté situada junto a tu casa.

No cometas el error de dejar a un perro atado todo el día junto a su caseta, esa no es vida para un perro ni para ningún animal. Si no puedes tener perro, no lo tengas, pero si lo tienes, no le des una mala vida.

