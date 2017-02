Es muy probable que ya conozcas las marcas de comida para perros más conocidas del mercado internacional, como pueden ser Orijen o Taste of the Wild. O quizás no te suenen esos nombres pero creas que las mejores marcas son las que tienen las mejores campañas publicitarias, como Royal Canin. O quizás y ya es mucho suponer, pienses que cualquier clase de pienso sirve para tu perro porque hace bien las cacas y mantiene un peso normal, como por ejemplo cualquiera de los piensos que normalmente se suelen vender en centros comerciales o supermercados.

Lo cierto es que te sorprenderías bastante al saber la composición real de la inmensa mayoría de pienso para perros, pero no será una sorpresa grata. Por desgracia para los propietarios de perros, el pienso para perros se ha convertido en un negocio altamente lucrativo donde lo que prima es el número de ventas del producto junto al menor coste de producción posible en la mayoría de los casos.

Traducido a un castellano más entendible… lo habitual es vender pienso de muy baja calidad para obtener el máximo beneficio posible, invierto únicamente en publicidad (marketing). Pero antes de seguir leyendo este artículo y para que comprendas de qué estamos hablando, deberías leer nuestra guía: ¿Como saber cual es el mejor pienso para perros? No vas a tardar más de dos minutos en leerlo y comprenderás muchas de las cosas que vamos a mencionar.

Ya conocemos las pocas marcas internaciones que han ganado una gran reputación a base de elaborar piensos de alta calidad, aunque para no entrar en disputas absurdas ni desprestigiar al resto, simplemente diremos que “bajo nuestro criterio” Orijen es una buena opción a la hora de comprar un pienso para perros de origen internacional.

Orijen es un pienso elaborado en Canadá, tiene una segunda marca algo más económica llamada Acana, también de calidad. El problema es que entre transporte, comisión de mayoristas, comisión de minoristas e impuestos…. cuando el pienso llega al consumidor final su precio es demasiado elevado.

Y no es porque sea caro, para mi puede ser de valor medio, para mi vecino caro y para otro vecino barato… dependiendo del nivel de vida de cada persona. Pero una media de 70€ por 13 kilos de pienso lo cierto es que es muy caro en relación a su composición / cantidad de ingredientes. Y eso que estamos hablando de un pienso de calidad alta.

Podemos pensar que somos más listos porque compramos un saco de pienso de 15 kilos por tan solo unos 30€. Pero nos estaremos engañando a nosotros mismos, una vez hayamos leído la composición del pienso en su etiquetado, comprenderemos que la mayor parte de ingredientes son cereales y subproductos de muy bajo valor biológico para nuestro perro (energeticamente hablando).

Nadie da duros a cuatro pesetas, como se solía decir antiguamente. Por lo que la mejor solución para pagar por un producto más o menos justo en relación calidad / precio, es informarse a fondo sobre nutrición canina, productos utilizados por las marcas de pienso y sobre todo, las triquiñuelas que algunas de las empresas del sector utilizan para “despistar” al consumidor final haciéndole pensar que está comprando algo de calidad.

Así que para evitar tener que pagar transportes desde el otro extremo del mundo y de paso promocionar el empleo y producto nacional, hemos decidido que la mejor opción es hablar sobre los piensos para perros elaborados en España.

Existen muchas empresas que ofrecen piensos con la marca “made in spain” (fabricados en España, para el que no sepa ingles). Aunque como hemos mencionado antes, la mayoría son piensos de calidad baja o media, al igual que sucede con la inmensa mayoría de piensos internacionales (no es algo que ocurra únicamente en España, sino que es algo común en el mundo entero).

Para poder distinguir una buena marca / empresa de pienso para perros de una más “normal” o de “baja calidad” debemos tener muchos factores en cuenta, factores que vamos a detallar a continuación para que los comprendáis, antes de hablar de las empresas Españolas que a nuestro juicio, merecen una mención especial por ofrecer productos de calidad.

Legalidad y atención al cliente



Quizás resulte extraño pensar que hay empresas ilegales de comida para perros, pero lo cierto es que existen. Estas empresas no cumplen los requisitos mínimos de calidad que se requieren para poder vender alimentación para animales, por lo que debemos asegurarnos de la legalidad de una empresa antes de comprar nada en ella. De esta forma, nos aseguraremos que cumple con los requisitos legales para elaborar / vender pienso para perros.

Es algo realmente sencillo de comprobar, simplemente debemos revisar su página web y buscar estos datos:

Nombre social

CIF

Inscripción el el registro mercantil

Si no encontramos estos datos, podemos preguntarlos sin el más mínimo pudor a través de la sección de contacto de la página web de la empresa en cuestión. Aunque legalmente deben estar expuestos en la propia página web del fabricante, desde donde se venda o exponga el producto.

La atención al cliente es otro factor muy a tener en cuenta a la hora de seleccionar una buena marca o empresa que venda pienso para perros. Si tenemos alguna duda con la composición del pienso, con el origen de los ingredientes, caducidad, forma de administración, etc… necesitaremos a alguien que nos ayude.

Un buen servicio de atención al cliente dice mucho de una empresa. Además, un buen servicio de atención al cliente nos proporcionará los datos que necesitamos para comprobar la legalidad de la misma, en caso de no tenerlos expuestos en su página web.

Composición real del pienso



Para poder determinar si un pienso es de calidad, debemos saber que ingredientes utiliza y en que porcentaje los utiliza. De forma que si alguna empresa no especifica esto en sus etiquetas… ya podemos comenzar a desconfiar un poquito.

Las empresas que ofrecen productos de calidad los exponen claramente en sus etiquetas, es una forma de sacar pecho frente a otras empresas que utilizan productos menos adecuados.

Además deben ponerlos (por exigencias legales) por orden de cantidad. De forma que si una etiqueta comienza con :

Arroz 25%, Harina de pollo 20%, maíz 15%……

Sabremos que el ingrediente más utilizado en ese pienso es el Arroz y no una fuente de proteína animal que es lo más recomendable. Por otro lado debemos leer la etiqueta con mucha cautela, pues en ocasiones para evitar poner por ejemplo “maíz” como primer ingrediente, lo dividen en subproductos de forma que podríamos leer una etiqueta así:

Pollo 25%, maíz 15%, salvado de maíz 15%, arroz 10%…..

Esa etiqueta puede hacernos pensar que el ingrediente más utilizado es el pollo, pues está colocado el primero, pero lo cierto es que si sumamos el maíz y el salvado de maíz… veremos que en realidad el principal ingrediente es maíz con un 30% (como resultado de la suma de los subproductos del maíz). Como veis las triquiñuelas que utilizan algunos fabricantes son realmente ingeniosas.

El tipo de proteína animal utilizada es también muy importante, no es lo mismo utilizar subproductos cárnicos (que pueden ser cabezas, patas, intestinos….) que utilizar carne. De igual manera tampoco es lo mismo utilizar carne fresca que harinas de carne (las harinas se puede decir que son de peor calidad que la carne fresca o deshidratada).

Así pues, debemos seguir prestando mucha atención a las etiquetas que ofrecen los fabricantes de pienso y tener muy claro que la mejor calidad está siempre en utilizar productos frescos, deshidratados o mezcla de productos frescos y deshidratados. De forma que podemos evaluar los ingredientes así:

Carne fresca (De pollo, cordero, cerdo, etc… también se denomina carne a las partes nobles del pescado, por lo que carne de salmón o carne de bonito estaría bien dicho y especificado. Pero debemos tener cuidado con esta denominación, ya que dentro de la carne fresca se pueden incluir también a modo de ejemplo el cuello del pollo, de muy bajo valor biológico para el perro. Es totalmente legal indicar que el pienso contiene un 40% de carne fresca aunque debemos saber que un gran porcentaje de la carne fresca es agua, por lo que probablemente cuando veamos una etiqueta con un 40% de carne fresca en realidad seria equiparable a un 15% o menos de carne deshidratada).

Carne deshidratada (Insistimos en que siempre se indique carne, y no subproductos cárnicos o simplemente el nombre del animal como por ejemplo pollo o cordero, la carne deshidratada de calidad debería estar especificada como carne deshidratada de pollo deshuesado, carne deshidratada de cordero deshuesado, etc…)

Carne hidrolizada (El hidrolizado es un proceso por el cual se transforma la carne animal en proteínas más digeribles. No es lo mismo carne de pollo hidrolizada que pollo hidrolizado, ya que la primera especifica que lo que se hidroliza es solamente carne y lo segundo pueden ser subproductos. Los hidrolizados suelen utilizarse en piensos destinados a perros con problemas digestivos, ya que por lo general son más asimilables. No significa que sean de menos calidad que la carne deshidratada, simplemente han sido tratados por un proceso de hidrólisis para que sean más asimilables).

Harinas animales (Harina de pollo, de cordero, de pescado, etc… las harinas son los compuestos de peor calidad dentro de los productos catalogados como proteína animal, por lo cual son menos recomendables que los otros tipos de carnes mencionados).

Como podéis apreciar, existe todo un mundo dentro de la composición de los piensos para perros y lo que es peor, todo un mundo más amplio todavía de desinformación y triquiñuelas para “despistar” con la composición y calidad de los piensos para perros.

Detallando un poco más el tema de las carnes frescas, debemos prestar siempre especial atención a este dato, ya que un pienso con un 40% de Carne fresca de pollo deshuesado en realidad contiene menos carne que un pienso con un 20% de Carne deshidratada de pollo deshuesado. Si al 40% de Carne fresca le quitamos el agua (la deshidratamos), en realidad nos quedamos con algo cercano a un 15% de carne deshidratada.

Algo que también se debe tener en cuenta es si el pienso utiliza cereales. Los perros no necesitan comer cereales, no necesitan trigo ni maíz en sus piensos, no son nutritivos para ellos ni biológicamente adecuados. De echo muchos perros presentan intolerancias a los cereales y por ese motivo cada vez se fabrican más piensos sin cereales.

Visualizar en el etiquetado de la composición ciertos productos con el apostrofe de “Productos aptos para el consumo humano” nos inspira cierta seguridad. Pero lo cierto es que no sabemos si del pollo “Apto para consumo humano” están utilizando sus partes nobles (pechuga y muslo) o solamente las vísceras o subproductos. Por ello aunque leamos “Producto apto para consumo humano”, debemos asegurarnos de que especifican que utilizan carne de ese animal y no subproductos.

Existe tanta desinformación y la posibilidad de “despistar” al usuario final con los etiquetados de los piensos para perros, que parece necesario ser un experto nutricionista para poder saber que piensos son de calidad y cuales no lo son.

Por ello un etiquetado claro y especifico ya nos da una pista de que puede tratarse de una empresa de calidad. Por contra, un etiquetado poco claro, confuso o sin especificaciones… debe hacernos sospechar de su calidad.

La forma de elaborar el pienso también es un factor importante a la hora de determinar la cantidad de nutrientes que llegan en buen estado.

Marketing de empresas que venden pienso para perros



El marketing es la lacra del siglo veintiuno, la peste legal que hace que empresas que venden “calidades pésimas” puedan promocionarse haciéndonos pensar que compramos “jamón de pata negra”. El marketing es el arte de vender algo al consumidor final.

Hay carreras especializadas en ello, es decir, gente que ha estudiado durante años y que trabaja día y noche simplemente en ver la forma de vender un producto, indiferentemente de si se trata de un producto de calidad o de un producto de poca calidad.

Es increíble ver como gobiernos y organismos públicos permiten que ciertas empresas que venden productos de pésima calidad puedan promocionarse como empresas de primeras calidades. No solo perjudica al usuario final sino también a las empresas que si ofrecen productos de calidad, haciéndoles una competencia engañosa y desleal.

Esto no sucede solo con los piensos para perros, sucede con todos los consumibles del planeta entero.

Aunque no todo es negativo, obviamente el Marketing es una herramienta completamente necesaria para poder dar a conocer un producto, para poder decir al consumidor final que un producto es de calidad, para informar en resumen. El problema, es que el Marketing se utiliza tanto por empresas que venden productos de poca calidad como por el resto de empresas, parece no estar legislado ni tener limitaciones legales.

El marketing debería estar mucho mas controlado de lo que está en la actualidad, de forma que solo se pudieran promocionar como productos sanos y de calidad aquellos que realmente lo son. Pero las cosas no son así, por ello es tan importante saber identificar y analizar bien el etiquetado de los piensos, donde se especifican los ingredientes.

Empaquetado, conservantes, colorantes y diversos químicos en los piensos

Por obvio que pueda parecer, un empaquetado de calidad es un signo de que posiblemente el contenido también sea de calidad (aunque insistimos, deberemos centrarnos en el etiquetado).

No es lo mismo utilizar un saco hermético de calidad que un trozo de papel transpirable. Tampoco es lo mismo un pienso que viene envasado al vacío que un pienso con aire. Son pequeños detalles que aumentan o disminuyen la calidad del producto que hay en su interior, la comida de nuestros perros.

Utilizar colorantes y conservantes artificiales es algo nocivo tanto para humanos como para animales. No es natural, no es adecuado e incluso en muchas ocasiones se ha demostrado que ciertos conservantes y colorantes son o pueden ser cancerígenos. Comprar un pienso sin conservantes ni colorantes añadidos debería ser obligatorio, ya que existen conservantes naturales.

Químicos añadidos, es inevitable añadir ciertos químicos a los piensos, normalmente vitaminas que necesitan estar presentes en mayor cantidad a las expuestas. Esto no es algo negativo, pero debemos prestar mucha atención a que tipo de añadidos químicos se utilizan. Nuevamente, prestando atención al etiquetado.

Conclusiones

Es difícil acertar con una marca de comida para perros de calidad, no solo porque debemos asegurarnos de que utilizan productos de calidad, sino porque cada perro es un mundo.

Cada perro necesita más o menos energía dependiendo de sus necesidades y estilo de vida, por ello no solo la calidad es importante sino que también la posibilidad de poder elegir un pienso adecuado para el es un factor importante.

En España hay muchas empresas que fabrican pienso para perros, pero bajo nuestro criterio (insistimos, en nuestra opinión) solo unas pocas ofrecen las cualidades que una buena marca y un buen pienso deberían tener.

¿Cuál es el mejor pienso para perros fabricado en España?

En realidad nuestra experiencia nos indica que la mejor alimentación para un perro es la que tu mismo puedes elaborar de forma artesanal, a base de productos frescos y de calidad, como la conocida Dieta BARF que consiste en alimentación natural para perros.

De esta forma sabremos de primera mano que los ingredientes son frescos y buenos, nuestro perro estará mejor alimentado que nunca y su precio no es superior al de un saco de pienso.

Pero entendemos que algunas personas no disponen de tiempo o medios para elaborar de forma casera la comida, es por ello que hablamos de lo que consideramos la segunda opción en alimentación canina, los piensos.

Tenemos varias opciones donde elegir, como hemos indicado hay empresas que ofrecen productos de calidad, bien detallados y con el añadido de un buen servicio de atención al cliente (algo realmente importante).

Hay que destacar que dentro de cada una de estas empresas, a nuestro perro puede sentarle mejor uno de los piensos que ofrecen frente al resto, bien por sus necesidades energéticas o por su sistema digestivo (principalmente en perros delicados de estomago).

Es principalmente por eso, por lo que un buen servicio de atención al cliente es fundamental. Porque consultándoles, ellos como fabricantes, podrán recomendarnos la mejor opción para nuestro perro dentro de la gama de sus productos.

También es importante mencionar, que dentro de sus gamas de productos normalmente siempre hay uno o dos que ofrecen una calidad superior al resto de la gama. Todo es examinarlos, pedir consejo al fabricante y valorarnos por nosotros mismos siguiendo la guía anteriormente citada en el primer enlace de la página: ¿Como saber cual es el mejor pienso para perros?

CookiesWil

Una empresa con mucho futuro en el sector de la alimentación canina. No ofrece pienso para perros exactamente sino comida deshidratada elaborada con productos de primera calidad, sin utilizar subproductos cárnicos (patas, plumas, picos, etc…).

Aunque toda la gama de sus productos son de alta calidad, nos gustaría destacar el “60% pollo”, ya que en nuestra opinión es un porcentaje elevado de proteínas de buena calidad.

La diferencia con respecto a un pienso normal, es que debemos hidratarla primero, algo muy sencillo que apenas nos robará diez minutos de nuestro tiempo.

Su servicio de atención al cliente es bueno y personalizado. Podemos ver los detalles de la composición de cada producto y sus calidades, bien detalladas y especificadas. Si no tenemos claro que producto es el más adecuado para nuestro perro, nos asesoraran de forma gratuita.

La relación calidad precio es buena para un producto deshidratado de calidad. Podemos comprar directamente a través de su web o en establecimientos autorizados.

Es un producto elaborado en España, por lo que no solo fomentamos el crecimiento de nuestra economía sino que nos aseguramos de no pagar cargos extras por ser importados desde el extranjero.

Puedes visitar su web en: CookiesWil.com

NFNatcane

NFNatcane es una empresa que ofrece pienso para perros elaborado con productos de calidad, bien especificados en las etiquetas y sin utilizar subproductos tales como patas, plumas, picos, etc…. En concreto nos hemos centrado en “Salmon Plus” o “Digestive Plus” , los cuales nos han parecido de muy buena calidad y con productos hipoalergénicos, utilizando el pescado como fuente de proteína. Aunque a niveles generales toda la gama goza de una alta calidad por lo que cualquier variedad está recomendada.

La relación calidad precio es muy buena y al igual que el resto de empresas de este artículo, está fabricado en el estado Español. Por lo que además de ahorrarnos los gastos de importación contribuimos a mejorar la economía nacional, lo cual no solo es mirar por el crecimiento nacional sino por el empleo de muchas personas.

Su servicio de atención al cliente es bueno y rápido, algo muy positivo en toda empresa del sector, ya que puede solventar nuestras dudas personales y aconsejarnos sobre que producto puede ser el más indicado para nuestro perro.

Cómo novedad, acaban de lanzar una nueva gama denominada GOURMET la cuál incluye frutas y verduras en todas sus composiciones. Sin duda estamos hablando de una gama de muy alta calidad a un precio inigualable, sin duda la recomendamos al 100%.

Puedes visitar su web en: NFNatcane.es

Vitake

Vitake es una empresa que ofrece alimentación para perro en formato húmeda y en formato seco. Es decir, nos da la opción de alimentar a nuestro perro con pienso “clásico” o con las nuevas tendencias de comida “húmeda”. Es una empresa con sede en Zaragoza, es decir es una empresa Española que crea y fomenta empleo en la elaboración de estas gamas de alimento para perros.

Aunque nos han gustado mucho varias de sus formulas, queremos resaltar RED TUNA $ SALMON, por tratarse de un pienso elaborado con productos de gran calidad. La fuente de proteínas animal la encontramos en el Atún y en el Salmón, pescados que aportan proteínas de primera calidad y ácidos Omega 3, altamente beneficiosos para nuestro perro.

Además está formulado sin cereales, lo que lo convierte en una excelente opción para perros con intolerancias a los cereales o a productos cárnicos. Cómo curiosidad contiene Krill, un pequeño crustáceo que aporta Omega 3 biodisponible entre otros tantos beneficios.

Sin duda se trata de un pienso de alta calidad muy recomendado. Podemos ver también el resto de variables de su gama y los formatos de alimentación húmeda, de gran calidad también.

Puedes visitar su web en: Vitake.net

Animal Catering

Esta novedosa empresa está entrando muy fuerte en el sector de la alimentación canina natural, no se trata de pienso seco, comida deshidratada ni pienso húmedo… Sino de carne de primera calidad en conjunto con otros ingredientes naturales que forman una combinación perfecta para nuestro perro.

Todas sus formulaciones han sido creadas por veterinarios, lo que garantiza un perfecto equilibrio de nutrientes para que nuestro perro goce de una excelente salud. Toda la gama presenta ingredientes de calidad, desde pollo a ternera, pavo o salmón.

Cuenta con un excelente servicio de atención al cliente que puede asesorarnos en caso de tener alguna duda, proporcionando un servicio rápido y eficiente. Para quienes no conozcan este tipo de alimentación, disponen de un menú degustación para nuestros perros, de forma que pueden ser ellos quienes decidan que gama les gusta mas.

En resumen, hablamos de una excelente forma de alimentar a nuestro perro con comida completamente fresca y natural, cómo si la hubiésemos cocinado nosotros mismos. Podéis obtener todos los detalles de sus productos en su web.

Puedes visitar su web en: Animal-Catering.es

Luposan

Luposan es una empresa dedicada a la alimentación canina con una amplia y dilatada experiencia en el sector. Aunque su fábrica principal está situada en Alemania, importa el producto a su planta Española desde donde es distribuido.

Por lo que aunque no es una empresa 100% Española, hemos queridos incorporarla dado que parte del proceso se realiza en nuestro país. Además su gran calidad en conjunto con precios razonables hace que sea una excelente opción a la hora de alimentar a nuestro perro.

Dispone de gammas para todas las necesidades, desde piensos específicamente diseñados para perros con un alto gasto energético a perros con problemas digestivos que requieren de una alimentación mas suave.

Su servicio de atención al cliente es muy bueno, ofrecen toda la información necesaria tanto en las etiquetas de los productos como en la propia web. Sin duda una opción a tener en cuenta.

Puedes visitar su web en: Luposan-iberica.com

Alpha Spirit

Alpha Spirit es una empresa que ofrece un producto totalmente innovador y de gran calidad. Se trata de un alimento semi-húmedo completamente libre de grano y elaborado con un alto contenido en carne. Posiblemente sea uno de los productos con mayor porcentaje de carne en lo que a alimentación canina se refiere.

Hipoalergénico, sin cereales y elaborado sin procesos de estrusionado ni deshidratado, completamente natural. Viene envasado en raciones de 210 gramos para evitar que pierda humedad o propiedades nutricionales, está elaborado a partir de carne fresca y no de carne deshidratada o harinada. Sin duda es una gran opción a tener en cuenta, sobre todo en perros exigentes o sensibles a nivel digestivo.

Ofrece dos productos principales de alta calidad, el Multiprotein elaborado con diversas fuentes animales y el Only Fish elaborado unicamente con pescado, cómo su nombre indica. Pero además ofrece los que posiblemente sean los mejores snaks del planeta, unas deliciosas barritas de carne y también huesos de jamón serrano.

Su servicio de atención al cliente es rápido y bueno, además de ser muy precisos en las composiciones de sus ingredientes y valores nutritivos.

La relación calidad-precio es muy buena, teniendo presente que está elaborado con productos frescos de primera calidad, criados por ellos mismos para evitar perdidas de calidad. Situados en la localidad Murciana de Lorca, distribuyen a todo el estado.

Puedes ver todos los productos y sus detalles aquí: Alpha Spirit

Altudog

Altudog no es una empresa que se dedique a la elaboración de pienso comercial… sino a la elaboración de comida deshidratada apta para el consumo humano. Esto ya dice mucho de la calidad que podemos encontrar en los productos de esta empresa, ya que no utilizan subproductos de ninguna clase ni harinas animales. Ofrece una alimentación natural, libre de conservantes y colorantes artificiales, apta para el consumo humano y elaborada en plantas de alimentación humana.

Ofrece tres productos específicos para cada etapa de la vida de tu perro. Junior para cachorros y perros jóvenes, Relax para perros con una actividad física normal y Sport para perros con una gran actividad física.

Esta empresa ofrece un servicio de atención al cliente muy bueno, además de ser muy clara y precisa a la hora de aportar toda la información necesaria sobre sus productos.

La relación calidad-precio es muy buena, teniendo presente que hablamos de productos de primera calidad, muy superiores a cualquier pienso súper premium. La principal materia prima de sus ingredientes, el buey “Wagyu” es criado por ellos mismos, y las frutas y verduras utilizadas son de proveedores locales. De fabricación Española, aporta empleo y beneficios al país. Además no pasa por intermediarios, evitando sobre-costes.

Puedes visitar su web en: Altudog.com

Dingo



Dingo es una empresa con mucho tiempo y alto reconocimiento en el sector de la alimentación canina, posee fábricas propias por lo que puede presumir de elaborar sus propios productos. Recomendamos una de sus gamas de alta calidad, Dingo Natura Diet. Ofrece piensos elaborados con productos de calidad, especificando su contenido. Tiene una gran gama de piensos para poder elegir el que más le conviene a nuestro perro en función de sus necesidades energéticas o estado de salud.

La gama Natura Diet no contiene maíz ni trigo, con muy bajo valor biológico para nuestros perros. Como fuente de carbohidratos utilizan arroz o patata, altamente digeribles y asimilables.

Esta empresa ofrece un servicio de atención al bueno y personalizado. Podemos ver los detalles de cada pienso bien especificados en su página web o contactar con ellos y pedir asesoramiento totalmente gratuito.

La relación calidad – precio es buena. Es un producto elaborado en España, por lo que no solo fomentamos el crecimiento de nuestra economía sino que nos aseguramos de no pagar cargos extras por ser importados desde el extranjero y fomentamos el empleo.

Puedes visitar su web en: Dingonatura.com

Exclusive & Grain Free de Gosbi

Exclusive y Grain Free son gamas de la empresa Gosbi que ofrece pienso para perros elaborado con productos de calidad, sin subproductos (patas, plumas, picos, etc…). En concreto nos hemos centrado en” Exclusive Gosbi pollo y arroz”, el cual nos ha parecido de buena calidad y con ingredientes bien detallados, aunque a niveles generales toda la gama Exclusive y Grain Free goza de buena calidad.

La relación calidad precio es razonable y al igual que el resto de empresas mencionadas, está fabricado en el estado Español. Por lo que además de ahorrarnos los gastos de importación contribuimos a mejorar la economía nacional, lo cual no solo es mirar por el crecimiento nacional sino por el empleo de muchas personas.

Su servicio de atención al cliente es efectivo y personalizado, algo muy positivo en toda empresa del sector, ya que puede solventar nuestras dudas personales y aconsejarnos sobre que producto puede ser el más indicado para nuestro perro.

Puedes visitar su web en: Gosbi.com

Por supuesto existen más piensos fabricados en España que gozan de buena calidad, pero no podemos recomendarlos de momento ya que, o bien no especifican todos los datos necesarios para poder evaluarlos en sus paginas web, o bien estamos a la espera de que nos envíen esa información que necesitamos para poder evaluarlos.

Los iremos añadiendo conforme podamos evaluarlos y verificar que bajo nuestro criterio son productos de calidad.

¿Con qué pienso quedarme para alimentar bien a mi perro?

Te invitamos a que visites sus páginas web, contactes con ellos en caso de tener dudas y pruebes sus productos. No vemos razón alguna para comprar piensos de origen extranjero teniendo empresas que ofrecen buena calidad a nivel nacional.

Tras realizar análisis en profundidad sobre sus productos y calidades, estas son las empresas que bajo nuestro criterio merecen la pena que prestes atención antes de comprar pienso para tu perro. Estamos evaluando y solicitando información a muchas otras para ser añadiendo empresas a esta lista elaborada por SoyUnPerro.

La calidad influye y mucho en la salud de tu perro, tanto que puede ahorrarte mucho dinero en gastos veterinarios y alargar la vida de tu perro. ¿Quieres lo mejor para tu perro? Dale comida de calidad.

No es lo mismo alimentarse bien, que simplemente alimentarse.

Agradecimientos

Desde SoyUnPerro.com nos gustaría dar las gracias a todas las empresas que han respondido a nuestras consultas sobre nutrición y sus métodos de elaboración / ingredientes utilizados.

Si te ha gustado el artículo y te ha sido de utilidad, ayúdanos a mantener la web en marcha! : Dale “Like” o Compártelo en las redes sociales 🙂 ¡Gracias!

