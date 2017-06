Que hacer si una víbora muerde a tu perro

Seguro que en alguna ocasión habéis oído hablar o conocéis a alguien que ha sufrido la horrible experiencia de una picadura de víbora en su querido perro. Y decimos horrible porque es una experiencia realmente mala, donde debemos actuar con la mayor rapidez posible si queremos salvar la vida de nuestro peludito.

Las víboras se cobran la vida de muchos perros cada año, es en primavera y verano cuando se dan mas casos, dado que al ser animales de sangre fría es cuando se muestran exponiéndose al sol. Aunque no son las únicas que pueden causar daños, existen muchas serpientes venenosas a nuestro alrededor. Nuestros pequeños peluditos se acercan a ellas con curiosidad y es entonces cuando se produce el ataque…. ¿Qué debemos hacer si esto sucede? Veamos todos los pasos a seguir y las posibles consecuencias.

¿Qué peligro presentan las víboras para nuestro perro?

Las víboras pertenecen a la sub-familia de las serpientes, son muy venenosas y aunque es muy extraño que en humanos lleguen a provocar la muerte, lo cierto es que en perros es bastante común. Posiblemente por la gran diferencia de peso o por el propio sistema inmune, sea como sea, es una tragedia perder a nuestro querido perro por la simple mordedura de una víbora.

Si una víbora muerde a nuestro perro depositará en el las toxinas venenosas de las que está provista. La zona donde ha sido mordido (normalmente paras, hocico o cuello), comenzará a inflamarse pudiendo provocar la asfixia (si se trata del hocico / morro). Esta toxina se distribuirá por todo el cuerpo mediante el torrente sanguíneo, provocando graves inflamaciones y daños en los órganos internos de nuestro perro (principalmente riñones).

Pero atención, que una picadura de víbora no sea mortal para la mayoría de humanos, no significa que no sea mala… son extremadamente dolorosas y pueden llegar a producir incluso la amputación de la zona afectada.

¿Qué debo hacer si mi perro es mordido por una víbora?

Aunque cueste realizarlo…. lo primero que debemos hacer es conservar la calma. Es fundamental examinar al perro y localizar la mordedura, que será claramente distinguible por presentar dos orificios de entrada y posiblemente un poco de sangre (aunque no siempre se aprecia sangre). Es fundamental realizar esta tarea para verificar que ha sido una víbora la causante de la picadura y no un insecto (abeja, avispa….).

Si disponemos de agua y jabón a mano, debemos lavar la herida pero sin frotar, solo superficialmente. Es también muy importante detener toda actividad física del perro, evitando así que su corazón lata deprisa, con ello evitaremos que las toxinas se desplacen rápidamente por el torrente sanguíneo.

Siempre que sea posible y con mucha precaución, debemos intentar localizar a la víbora que ha mordido a nuestro perro y sacarle una foto con el móvil para llevarla junto con el perro al veterinario. Mucha precaución ya que la mordedura de víboras en humanos es también muy peligrosa, provocando grandes daños o incluso necesitando la amputación de la zona afectada.

Lo siguiente que haremos, es acudir al veterinario con total urgencia (sin demora, pero sin perder la calma, no queremos sufrir un accidente). El veterinario administrará a nuestro perro el tratamiento correspondiente, que normalmente consta de anti-inflamatorios (corticoides), antibiótico y grandes cantidades de suero mediante una vía.

Las picaduras de víboras producen grandes inflamaciones, es por ello que se administran anti-inflamatorios, también antibióticos para prevenir infecciones. La administración de grandes cantidades de suero se aplica para que el riñón trabaje constantemente y diluir las posibles toxinas del torrente sanguíneo, evitan así que los órganos internos sufran daños.

En muchas ocasiones, la picadura no es de una víbora, sino de una serpiente de agua o serpiente poco venenosa…. es por ello que si hemos realizado una foto a la serpiente o la hemos matado y llevado con nosotros al veterinario, este podrá determinar la variedad de serpiente, su veneno y gravedad, asi cómo cualquier otra posible enfermedad derivada.

Lo recomendable es que no transcurra mas de media hora o una hora desde la mordedura, hasta que el veterinario aplica el tratamiento, en estos casos, cuanto antes acudamos al veterinario mas posibilidades tendremos de salvar la vida de nuestro perro.

¿Qué le sucederá a mi pero si es mordido por una víbora?

Depende mucho de cada caso, en perros grandes hay mas posibilidades de poder salvar su vida que en perros pequeños, igualmente las posibilidades son mayores cuanto antes acudamos a un veterinario. Los síntomas son muy claros cuando un perro es mordido por estos bichos…. Inflamación de la zona donde se ha producido la mordedura, salivación, mareo, desorientación, latido acelerado del corazón, respiración poco profunda, nauseas e incluso shock.

Por desgracia los veterinarios no tienen “antídotos” mágicos para este tipo de venenos (antiguamente si, pero en la actualidad no). El tratamiento descrito anteriormente es el que se administra en la mayoría de los casos y solo cabe esperar la reacción del perro. No vamos a engañaros, son muchos los casos en los que los perros no logran superar esto y por desgracia fallecen…. pero también hay casos en los que el perro sobrevive, suponemos que todo depende de una gran variedad de factores: la fuerza del perro y su sistema inmunológico, el peso corporal del perro, la rapidez con la que es tratado por un veterinario y aunque cueste creerlo, la suerte también juega un factor muy importante.

Si tu perro no es tratado, lo mas común es que bien muera por asfixia debido a las inflamaciones que la mordedura produce, o muera por los daños provocados en los órganos internos. Dependiendo del tamaño y peso del perro, esto puede ocurrir en una hora o en varios días, cada perro es un mundo.

¿Cuales son los síntomas de una mordedura de víbora, una serpiente o culebra en mi perro?

Lo cierto es que sea una culebra, serpiente o víbora la que muerda a tu perro, debemos seguir los pasos indicados igualmente, ya que aunque las toxinas no sean tan fuertes como las de una víbora, nuestro perro va a necesitar tratamiento si o si. Es importante si es posible y no nos toma mucho tiempo, sacar una foto de la serpiente que ha mordido a nuestro perro o en su defecto, matarla y llevarla con nosotros al veterinario, para poder determinar que clase de reptil es y el peligro que supone para nuestro perro.

Nadie es experto en reptiles (por lo general vamos), así que lo mejor es seguir el protocolo establecido anteriormente. No obstante, como pequeña guía de ayuda podemos comentaros algunas diferencias entre víboras y culebras (ambas son venenosas pero las culebras no presentan un peligro tan grande como las víboras):

Las culebras tienen los ojos redondos y grandes pupilas también redondas, como los humanos. Las víboras tienen los ojos mas ovalados y las pupilas alargadas, como los gatos.

Las culebras tienen las escamas de la cabeza grandes y de diferentes tamaños, las víboras tienen las escamas pequeñas y uniformes.

Las culebras por lo general tienen una cabeza alargada, acorde con el cuerpo. Las víboras por contra suelen tener la cabeza de forma triangular.

¿Cuando y donde hay más víboras?

En las estaciones de primavera y verano, cuando el calor aprieta, es cuando mas víboras podemos encontrar. No se si recordáis esos días de calor extremos, donde sobre todo nos preocupa que nuestro perro no sufra un golpe de calor por las altas temperaturas… esos días, son precisamente los días donde mas víboras podremos encontrar.

Los lugares donde hay más posibilidades de encontrar víboras es junto a los secanos, plantaciones de cereal, riachuelos, lagos o embalses, monte, etc….

Si ves una víbora lo mejor que puedes hacer es darte media vuelta, evitando que tu perro se acerque a olisquearla o jugar con ella…. Hay personas que cuando ven una víbora la matan directamente… no queremos hacer apología al maltrato animal, ya que una víbora al fin y al cabo es también un ser vivo… pero si avisamos a la policía indicándoles de la existencia de una víbora en ese lugar, haremos un favor a muchas otras personas que puedan pasear por allí.

Las víboras no solo son peligrosas para nuestros perros, una picadura en un niño pequeño puede tener también consecuencias extremadamente graves. Dependiendo del tipo de serpiente, el niño puede correr la misma suerte del perro si no es atendido urgentemente por un médico.

.Esperamos que nunca tengáis que pasar por esa mala situación, en la que una víbora muerda a vuestro querido perro. No obstante, ahora sabéis que pasos hay que realizar en caso de que ocurra, la información es poder y una actuación correcta puede salvar la vida de nuestro perro.

