Cuando hablamos de un perro agresivo enseguida se nos viene a la mente la imagen de un perro de gran tamaño mostrando sus dientes y ladrando, algo que nos indica que es un perro peligroso o que quiere pocos amigos. Sin embargo son los perros de raza pequeña los que por motivos aun desconocidos, tienden a mostrarse menos amigables en muchas ocasiones.

Obviamente los perros de tamaño medio o gran tamaño pueden intimidarnos mucho mas si su conducta no es adecuada, pero a niveles generales son los perros de menor tamaño los que suelen ser más agresivos si no se les educa bien.

No es lo mismo un Pitbull agresivo, el cuál puede incluso terminar con nuestra vida si nos ataca, que un Chiguagua agresivo, el cuál sólo podrá darnos algún mordisco en el peor de los casos. Pero indistintamente de la raza o tamaño, todos los perros deben ser sociables y respetuosos, por eso os dejamos estos sencillos consejos que te ayudaran a tener un perro sano y equilibrado.

1. Cómo evitar que mi perro sea agresivo: Educación desde cachorro

Son muchas las personas que adquieren un perro sólo para tenerlo en un terreno o en el jardín de una casa para que realice labores de vigilancia. Si tu intención es comprarte un perro y dejarlo sin atender sólo para que sea tu alarma privada… mejor no tengas perro.

A un perro, sea de la raza que sea, hay que educarlo desde que es cachorro. Los perros no aprenden en una semana ni tan siquiera en dos meses, necesitan una educación constante y evolutiva durante su crecimiento. Incluso cuando ya son adultos (perros de más de dos años de vida) hay que seguir educándolos de forma periódica.

Una de las cosas que le iremos enseñando conforme vaya creciendo es precisamente que a las personas no se les puede morder. De cachorros querran morderlo todo, es algo completamente normal pues están sacando los dientes de leche o los reales y necesitan morder cosas… pero una cosa es morder un juguete o un palo y otra muy diferente es morder a un humano.

Ni tan siquiera cuando estemos jugando debemos dejar que nos muerda, es algo que debe aprender desde pequeño. Bastará con regañarle cuando lo haga, y dejar el juego por unos minutos. Puedes aprender todo lo necesario sobre su educación desde: Cómo educar a un cachorro.

2. Cómo evitar que mi perro sea agresivo: Socializarlo con el entorno

Por mucho que nos emperremos (nunca mejor dicho) en pensar que un perro debe respetar a los demás animales y humanos sólo porque así se lo ordenamos, debemos asumir que eso nunca va a ocurrir de forma natural. Los perros son animales y cómo tales, simplemente siguen sus instintos. Es nuestra responsabilidad educarlos y socializarlos para que realmente aprendan a respetar su entorno.

A los perros ha que socializarlos desde cachorros. Socializar significa que el perro debe conocer e interactuar su entorno, tanto las cosas físicas cómo parques, jardines, calles, coches…. cómo al resto de animales, perros, humanos, gatos, vacas, ovejas….

La mejor forma de socializar a nuestro perro es sacándolo desde cachorro a pasear por nuestro pueblo o ciudad, por el campo y la montaña, por la acera de nutro barrio, etc… Debe conocer sitios nuevos y visitar sitios conocidos, pero sobre todo, debe tener contacto con otros perros (de todas las edades) y aprender a respetarlos. Jugar con ellos, olerlos, incluso dejar que le riñan de vez en cuando para que sepa que otros perros pueden reñirle si hace algo mal.

Es súper importante dejar que nuestro perro se mezcle y se deje acariciar por otros humanos, dejar que le hablen y que el sepa respetarlos. Socializando correctamente a un perro desde cachorro lograremos que de adulto sea agradable, tranquilo y muy simpático. Puedes obtener información detallada desde: Cómo socializar a un perro.

3. Cómo evitar que mi perro sea agresivo: Ser autoritario y tranquilo

Los perros son animales que necesitan tener un líder, lo que coloquialmente se conoce cómo un macho alfa. En su manada nosotros debemos asumir ese papel de macho alfa, es decir, el perro debe seguirnos y obedecerlos.

Debemos ser autoritarios cuando queremos algo, no sirve de nada ordenar a nuestro perro que venga y si no lo hace, dejarlo estar… Debemos ser autoritarios, si el perro no viene nuestra orden, debemos ordenarlo nuevamente y el debe obedecer. Cuando lo haga le felicitaremos, le acariciaremos y le daremos un premio (chuche / galleta para perros).

Pero si no obedece… debemos plantearnos seriamente dedicar más tiempo a su adiestramiento o contratar un adiestrador profesional. Si no eres capaz de hacer que tu perro venga a tu orden ¿cómo pretendes que te haga caso si se vuelve agresivo y muerde a alguien?

No debemos confundir adiestrar bien a un perro, con ser un sargento sin escrúpulos. A ver… debemos encontrar un punto medio, el perro debe obedecer nuestras ordenes si o si, la mejor forma de enseñarle a obedecer con el refuerzo positivo.

Por otro lado debemos ser personas tranquilas, esto es fundamental para educar y convivir con un perro. Si estamos nerviosos, nuestro perro detectará ese nerviosismo y en consecuencia el pensará que algo no anda bien y también se pondrá nervioso. Un perro nervioso puede ser asustadizo o agresivo, un perro nervioso puede entrar en pánico y ser impredecible.

Nuestro estado de ánimo es fundamental para el, por eso siempre debemos mantenernos tranquilos y pacientes, para que el aprenda a estar tranquilo y a ser paciente.

4. Cómo evitar que mi perro sea agresivo: Haz ejercicio con tu perro

Los perros necesitan hacer ejercicio a diario, obviamente depende de su edad, los cachorros y perros mayores no requieren de ejercicio, pero los perros adultos y sanos si. Salir a hacer footing con nuestro perro, o montar en bicicleta y dejar que nos persiga, patinar con el o simplemente subir la montaña por bonitos senderos rodeados de naturaleza…. Es suficiente para que el pueda quemar su exceso de energía y sea un perro tranquilo.

Debemos usar el sentido común, no debemos excedernos con el ejercicio ya que nuestro perro podría sufrir un golpe de calor o un ataque. Simplemente debemos hacer ejercicio a un ritmo tranquilo pero constante y valorar cuando es suficiente para nuestro perrito.

Los perros de menor tamaño tienen a niveles generales menos aguante, por lo que necesitaran mucho menos ejercicio. Sin embargo algunas razas de perros grandes tampoco son muy amantes del ejercicio (cómo el Boyero de Berna por ejemplo), es nuestra obligación informarnos sobre que es recomendable para nuestro perro.

Además de quemar su exceso energía, nuestro perro fortalecerá su vinculo con nosotros. Si nuestro perro no es apto para que haga ejercicio por su edad, raza o estado de salud, salir a pasear y tomar el sol o dejarle que juegue en el parque con otros perritos es la mejor opción para que queme su energía.

Recuerda que cuando termines de hacer ejercicio con tu perro, no debes dejarle que beba agua en abundancia cómo un desesperado porque podría sufrir una torsión de estómago. Lo mejor es dejar que se tranquilice por un rato y después dejarle beber agua, si bebe mucha le separaremos y dejaremos que pase otro rato antes de que siga bebiendo más. Puedes obtener más info desde: Torsión de estómago en perros.

Los perros que no hacen ejercicio van acumulando un exceso de energía que termina explotando por algún sitio, muchas veces en forma de excesivo nerviosismo o agresividad. Por eso realizar ejercicio con tu perro es altamente recomendable, si es posible, a diario.

5. Cómo evitar que mi perro sea agresivo: No lo dejes solo y no le pegues nunca

Dejar solo a un perro durante largos periodos de tiempo puede producir que padezca estrés por separación, que desarrolle hábitos indeseables o que se termine volviendo inestable o violento. Los perros son animales de compañía, les gusta estar con su manda, es decir, contigo.

Es inevitable dejar solo a un perro en casa en inevitable, pero debe ser por poco tiempo. No podemos irnos por la mañana a trabajar y dejarlo solo hasta la hora de la cena, que volvemos del trabajo… eso no es bueno para un perro. Podemos dejarlo en casa de un familiar que conozca, de un amigo o en compañía de otro perro con el que se lleve bien.

Utilizar la agresividad contra nuestro perro es una forma de enseñarle que ser agresivo es algo normal. Por eso NUNCA debemos pegar a un perro, no solo es un acto de cobardes sino que le estaremos dando un mal ejemplo a nuestro perro. Un perro que sufre malos tratos termina siendo agresivo por propia naturaleza.

Dejar solo a un perro en casa por largos periodos de tiempo muchas veces supone que el perro haya roto cosas, mordido cables, zapatillas, muebles…. es algo completamente normal, debido al estrés que le supone la soledad. Puedes obtener información más detallada desde: Estrés por separación en perros. El mayor error es ver algo roto e ir a agredir a nuestro perro… ya que el error fue nuestro por dejarlo tanto tiempo solo, no de el.

Conclusiones

Cómo ves es muy sencillo evitar tener un perro agresivo, simplemente debemos invertir tiempo en su educación, ser pacientes y practicar con buenos ejemplos. Nuestra conducta es fundamental para su educación y para que no sea un perro agresivo.

Y si aun así no conseguimos que nuestro perro sea tranquilo y nos obedezca, o veamos signos de que es peligroso, siempre podemos acudir a un adiestrador profesional titulado que nos facilite el trabajo.

