Hoy en día quien no conoce o por lo menos ha visto a un perro Pitbull, ya sea paseando con su dueño, jugando con otros perros o en una aptitud imponente y algo intimidatoria. Los perros Pitbull están muy de moda, tanto que se está convirtiendo en una de las razas más demandas en la actualidad.

Muy a pesar de la fama que les precede debido al comportamiento de algunos perros de esta raza educados por personas sin conocimiento, cerebro ni escrúpulos, los perros Pitbull sin excelentes compañeros de vida, ideales para la mayoría de entornos. Siempre y cuando, sean educados y socializados como corresponde, es decir, correctamente.

Detrás de su potente comprensión atlética y poderosa mandíbula, se esconde un gran corazón capaz de albergar tanto amor que apenas le cabe en el pecho. No debemos dejarnos llevar por miedos ni comentarios malos sobre ellos, los American PitBull Terrier pueden tan buenos perros cómo cualquier otra raza.

Características del American Pitbull Terrier

Se trata de una raza de tamaño medio-grande que puede llegar a los treinta kilos de peso en su edad adulta, unos cinco kilos menos las hembras. Su altura a la cruz se sitúa en torno a los cuarenta y cinco centímetros, algo que en combinación con su gran cuerpo atlético lo convierte en un impresionante ejemplar.

El color de su pelo es indiferente, existen perros Pitbull de color marrón con el pecho blanco, de color blanco por completo o moteados, negros, negros y marrones o negros y blancos, algunos incluso de tonalidades grisáceas. No existe un color estándar o identificativo para esta raza.

Su piel es gruesa al igual que su pelaje, el cuál es siempre corto, duro y con cierto brillo. Aunque un Pitbull cachorro no tiene una comprensión corporal atlética, irá aumentando su volumen conforme se va desarrollando hasta llegar a formar una gran masa muscular.

Los orígenes del Pitbull son Ingleses y Americanos, los cuales fueron seleccionando perros obtenidos a partir del Terrier. La selección se basaba en los ejemplares más fuertes y robustos, los más sanguinarios en realidad ya que por aquella época simplemente eran perros de pelea.

Es con el paso de los años cuando esta raza se ha ido convirtiendo en perros de compañía, y muy a pesar de lo que indican algunas fuentes muy mal informadas, no son perros que daten del imperio Romano, ni mucho menos. Su creación en realidad se inició en el siglo dieciocho.

En muchos países es una raza prohibida y en otros tantos está considerada cómo una raza peligrosa. Por lo que debemos saber que en países cómo España por ejemplo, es necesario obtener una licencia para perros potencial peligrosos (PPP).

Carácter y comportamiento de los perros Pitbull

Todos hemos oído hablar de la ferocidad y agresividad de los Pitbull, de como atacan a otros perros e incluso a personas, ocasionándoles grandes daños o incluso la muerte. Pero no debemos dejarnos llevar por las noticias de moda, no hace muchos años esos mismos comentarios se cebaban con otras razas cómo el Dóberman o el Rottweiler.

El carácter de un Amercian Pitbull Terrier (APT) lo labra su dueño, si el dueño es un niñato sin experiencia con perros que solo busca tener un perro peligroso para fardar con los amigos o para sentirme más protegido… podemos intuir cómo será el perro y cuál será su final.

Si el dueño de es una persona con sentido común y con experiencia en el ámbito canino, con los conocimientos suficientes cómo para saber que tiene en sus manos un poderoso perro, ese Pitbull será tan bueno y respetuoso cómo cualquier otro perro, indiferentemente de su raza.

¿Son los perros Pitbull un arma de matar? Si, por supuesto. De la misma forma que lo es un Pastor Alemán, un Labrador, un Bóxer o incluso un Dóberman. Todos los perros con una gran musculatura y una buena mandíbula pueden ser extremadamente peligrosos si caen en malas manos, pero eso no significa que lo sean, todo depende de como sean educados y socializados.

El carácter de un Pitbull es fuerte, eso es innegable y es responsabilidad de su propietario adiestrarlo, educarlo y socializarlo adecuadamente. Se trata de una raza con un carácter leal, muy energico y protector. Los Pitbull Terrier son cariñosos en su entorno familiar, juguetones e incluso algo traviesos, muy tranquilos por lo general en casa cuando son adulto, llegando a ser incluso algo perezosos.

El comportamiento del American Pitbull Terrier es protector por naturaleza, se trata de un excelente guardias al que nada teme. Muy a pesar de lo que se pueda pensar, son perros que a niveles generales y siempre que estén bien educados y socializados, se llevan bien con los niños.

Educación y socialización para un cachorro de Pitbull Terrier

Recordar por un momento ese fantástico perro tan famoso que acompañaba a todos sitios a Cesar Millan, el Encantado de perros. Se llamaba Daddy y era un ejemplo no sólo para los perros de raza Pitbull sino para todas las razas en general. Siempre con un comportamiento ejemplar y muy social.

Así es como deber un Pitbull Terrier, debe ser tranquilo y obediente, además de estar altamente socializado. La educación de un Pitbull debe comenzar desde que es cachorro, al ser un raza potente, de carácter fuerte y dominante, debemos educarlo y adiestrarlo desde sus primeros meses de vida.

Nunca debemos incitarle a ser violento o a morder, por ello debemos tener cuidado con los juegos que con el practicamos. Debemos enseñarle a respetar y sobre todo a obedecer, puedes aprender cómo hacerlo desde: Cómo adiestrar a un cachorro de Pitbull.

Socializar a un Pitbull no es que sea recomendable, es que es obligatorio. El American Pitbull Terrier está considera una raza potencialmente peligrosa en muchos países, incluyendo España. Esto significa que no podemos quitarle el bozal ni soltarlo en espacios públicos, pero cuando es cachorro podemos llevarlo a parques caninos donde pueda conocer a otros perros uy socializar con ellos.

Es muy importante socializarlos mucho desde cachorros, tanto con otros perros y/o animales cómo con otros humanos. De esta forma crecerán respetando las reglas que los propios perros se marcan y acostumbrándose al contacto humano.

Consejos para quienes quieren ser dueños de perros Pitbull

Los perros Pitbull Terrier no son juguetes ni perros para sentirse más fuertes o protegidos, no son perros para ir vacilando con los amiguetes ni tampoco perros para tenerlos encerrados en un sitio sólo con la finalidad de que vigilen.

Un Pitbull necesita estar en contacto con su familia al igual que cualquier otro perro, sentirse útil y sentirse querido. Necesitan de un lugar amplio donde poder jugar y desfogarse, además son perros muy enérgicos, lo que significa que no bastará con darles un paseo y punto.

Esta raza necesita de mucho ejercicio diario para liberar toda su energía, salir a correr al menos una hora diaria o si no nos gusta correr, que nos acompañe mientras andamos en bici. En caso contrario, el exceso de energía les causará estrés y el estrés terminará derivando en comportamientos inadecuados y agresividad.

A niveles generales son perros territoriales e impulsivos, además de ser muy, pero que muy fuertes. Si no has tenido nunca perro y/o no tienes experiencia educando o adiestrando, eres una persona con poco carácter o sin fuerza, esta no es tu raza.

Salud y alimentación para un perro American Pitbull Terrier

Debido a su gran comprensión muscular y su desarrollado cuerpo atlético, el perro Pitbull Terrier precisará de una alimentación de alta calidad con un elevado porcentaje de proteínas. No todas las proteínas son buenas, evita la alimentación con exceso de proteínas vegetales y busca la que contenga entre sus primeros ingredientes fuentes cárnicas de calidad (la carne fresca y la deshidratada es la mejor, evita las harinas y los desechos o derivados cárnicos).

Puedes optar por la dieta Barf que consiste en alimentar al perro con productos frescos o puedes buscar un buen pienso/balanceado para nutrirlo adecuadamente. Recuerda que una buena alimentación es el pilar fundamental para evitar alergias y problemas de salud.

La salud d los perros Pitbull es sencillamente envidiable, son perros muy sanos a todos los niveles que apenas nos darán dolores de cabeza en lo que a su salud se refiere. Bastará con mantenerlos bien vacunados y realizar las revisiones veterinarias correspondientes para que gocen de una salud admirable.

Recuerda que los Pitbull Terrier son perros que soportan niveles de dolor inimaginables, por lo que si está enfermo o le duele algo, posiblemente no lo exprese nunca. Es nuestra obligación llevarlo al veterinario para sus revisiones periódicas y así descartar cualquier posible problema de salud.

Por otro lado, no seas tan cazurro de querer cortarle las orejas y/o el rabo a tu Pitbull, simplemente para darle un aspecto más feroz. Recuerda que es un delito amputar a un perro y que está castigado por la ley. Los Pitbull necesitan sus orejas y su rabo, no cometas el error de amputarlos.

La gran novedad: El Pitbull Blue

¿Qué es un Pitbull blue? Pues ni más ni menos que un Pitbull de ojos azules y normalmente el pelo de color grisaceo-azulado, algo que lo hace muy llamativo y hermoso. Esto se debe a un gen recesivo dominante que se expresó en algunos ejemplares, los cuales han sido criados entre ellos para obtener cachorros de Pitbull Blue y hacer negocio lucrativo con su venta.

En realidad los Pitbull con ojos azules tienen muchas probabilidades de padecer ceguera temprana y/o cataratas, no es una virtud ni un don sino un problema. A pesar de lo atractivos que puedan ser, intenta evitarlos ya que no sólo fomentaras su cría indiscriminada aun sabiendo que son propensos a padecer ciertos problemas de salud, sino que terminarás gastando una fortuna en el veterinario.

Antes de comprar un Pitbull, adopta. Hay miles de cachorros y perros adultos esperando en protectoras y perreras a que alguien les de una familia. Simplemente, por lo menos medítalo.

