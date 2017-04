Cuando una perra da a luz sus defensas a nivel general bajan mucho, debido al desgaste energético que supone el propio parto. Esto significa, que nuestra perra estará más desprotegida frente a enfermedades o infecciones tales cómo la Mastitis.

La mastitis en perras es muy común tras un parto, su sistema inmune está debilitado y cualquier pequeño arañazo en sus mamas, producido por sus propios cachorros, puede dar lugar a la infección que recibe este nombre.

Vamos a repasar cuales son los principales síntomas de la Mastitis para poder identificarla en el caso de que nuestra perra la padezca y que tratamiento debemos seguir para curarla. recordando siempre, que este tipo de infección es un peligro tanto para la perra cómo para los propios cachorros.

Principales síntomas de la Mastitis

Cómo hemos indicado, son normalmente los propios cachorros cuando presionan las mamas de la perra para alimentarse, quienes sin querer, pueden provocar pequeños arañazos o heridas que pueden infectarse, lo que se considera una Mastitis.

Las perras que acaban de parir necesitan una alimentación de alta calidad con extra de nutrientes, un buen pienso es fundamental para que la perra se recupere del esfuerzo del parto y para que su sistema inmunológico vuelva a la normalidad.

El principal síntoma de la Mastitis en perras es precisamente la falta de apetito, no es normal que una perra que ha parido esté decaída o sin hambre, sino todo lo contrario, suelen pedir más comida que de normal para cubrir sus carencias a causa del parto.

Si nuestra perra presenta alguno de los siguientes síntomas, es muy probable que padezca una Mastitis u otra enfermedad infecciosa:

Falta de apetito inusual

Debilidad

Apatía

Decaidez

Inflamación y/o enrojecimiento de sus mamas

Fiebre

Vómitos y/o diarreas

Inflamación inusual de las mamas

Enrojecimiento excesivo de las mamas

Tratamiento para curar la Mastitis en perras

Lamentablemente no existe nada que podamos usar por nuestra cuenta para solucionar esta enfermedad. Obligatoriamente debemos acudir a un veterinario para que examine a nuestra perra y en función de la gravedad de la Mastitis, nos recete una mayor o menos cantidad de antibióticos.

Además, nos facilitará un antiséptico no agresivo para que limpiemos sus mamas de forma regular. Es muy importante usar sólo lo que nos recete el veterinario, para no poner en peligro la vida de los cachorros que maman de sus mamas.

Aquí no existen medias tintas, si tu perra no es tratada con antibióticos, empeorará y posiblemente muera, al igual que sus cachorros. No te juegues la salud de tu perra por una simple consulta veterinaria.

A niveles generales, con los antibióticos recetados pro el veterinario, descanso y una buena alimentación, nuestra perra debería superar esta infección en apenas una semana.

¿Cómo afecta la Mastitis a los cachorros que maman?

Para ser totalmente sinceros y sin ánimo de inculcar miedo, la Mastitis afecta muy negativamente a los cachorros. Ellos maman de las mamas de la perra, si las mamas están infectadas, ellos corren el riesgo de contraer también la infección y dado que son muy pequeños y no tienen un sistema inmune desarrollado, podrían morir.

Dependiendo de la gravedad de la Mastitis, nuestro veterinario nos indicará si los cachorros pueden seguir mamando o si por contra, debemos alimentarlos con leche especial para perros. Recuerda que un cachorro no puede tomar leche de vaca, porque no es apta para el (puede incluso matarlo).

Si la infección coincide más o menos la etapa de destete, será el veterinario quien nos de las pautas para comenzar a insertar alimentos sólidos poco a poco, de forma que los cachorros puedan sobrevivir sin necesidad de mamar de su madre.

