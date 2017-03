Mi perro orina en la cama

Aunque no seamos conscientes de ello el simple echo de que nuestro perro orine en la cama no sólo supone un problema de salud, sino que también puede derivar en un problema grave de conducta.

Los perros son compañeros de vida impredecibles, un día cualquiera pueden comenzar a realizar cosas tan extrañas cómo hacer pipí en su cama o lo que es peor, en la nuestra, con el gran problema de higiene que ello conlleva.

Incluso pueden comenzar a orinar por toda la casa, cómo marcando su territorio. Pero….¿Sabes realmente cuál es el motivo por el que un perro orina en la cama? Te los explicamos todos breve y claramente.

Motivos por los que un perro orina en la cama

Un perro adulto que ya sabe hacer sus necesidades fuera de casa, no debería hacer pipí en su cama nunca, mucho menos en la tuya. O por lo menos, no debería hacerlo de forma voluntaria, ya que algunas enfermedades o estados de ánimo pueden ocasionar que orine involuntariamente.

Los principales motivos por los que un perro se orina en la cama son:

Exceso de nervios, excitación o agitación: Es algo que ocurre por ejemplo cuando llegamos a casa y nuestro perro viene a saludarnos muy contento. Algunos perros se ponen tan contentos, que de forma totalmente involuntaria terminan haciéndose pipí, donde les pille.

Estado de miedo o pánico: Si estás regañando a tu perro, o se a ha asustado por algo y se orina… debes saber que tu perro está pasando por un terrible momento de miedo o pánico y que ha orinado involuntariamente, es algo que no pueden controlar.

Edad avanzada o enfermedad: Los perros muy mayores en ocasiones tienen problemas de incontinencia urinaria, es algo completamente normal que simplemente requiere de supervisión veterinaria. Los perros enfermos también pueden orinar en la cama debido a la propia enfermedad, a la falta de fuerzas para salir a orinar a otro lugar o a la medicación que estén tomando.

Cachorros y perros jóvenes: Los cachorros y perros jóvenes en general, necesitan de su tiempo y adiestramiento para aprender a orinar fuera de casa. Mientras están aprendiendo, es completamente normal que también orinen dentro del hogar, pues aprender les llevará un tiempo.

Sueños y pesadillas: Aunque suene extraño, los perros también sueñan y por supuesto también tienen pesadillas. Quizás estén soñando que hacen pis y sin querer, lo hagan de verdad (tal y cómo ocurre en humanos). O simplemente tuvieron una pesadilla y se hicieron pis del miedo.

Falta de organización en los paseos: Nuestro perro, sea cuál sea su edad, necesita de una rutina de pasos para poder hacer sus necesidades fuera de casa. Si rompemos esa rutina o el número de paseos diarios es insuficiente, es completamente normal que el perro orine en casa, en la cama o donde pille, porque sencillamente no se aguanta más. Te recomendamos leer: ¿Cuantos paseos necesita un perro al día?

Marcar su territorio: Esta es sin duda la peor de las situaciones que podemos encontrarnos, ya que si nuestro perro orina en la cama para marcar su territorio, estará indicándonos que quiere ascender en la jerarquía de la manada, es decir, quiere mandar por encima de nosotros y eso no es posible.

Cómo puedes ver los motivos son numerosos, por lo que simplemente debemos observar y analizar a nuestro perro para saber de que se trata. Si tenemos dudas, una consulta al veterinario puede ayudarnos a resolverlas, o por lo menos a descartar algunas de las posibilidades.

Mi perro orina en la cama para marcar su territorio

Debemos estar totalmente seguros de que la intención de nuestro perro es marcar su territorio antes de tomas medidas. Es decir, debemos descartar todas las demás posibilidades comentadas anteriormente.

Sabremos que nuestro perro está marcando su territorio si se orina en nuestra cama, si orina en su cama, si va orinando en pequeñas cantidades por diferentes sitios de la casa y si todo esto, lo hace de forma repetida o constante.

En el caso de que se trate de este problema, debemos ser muy rigurosos y zanjarlo de forma inmediata. Lo primero que debemos hacer es no humanizar a nuestro perro, es decir:

No dejar que suba a nuestra cama o al sofá.

No cogerlo en brazos, ni dejar que duerma sobre nuestro regazo.

No darle de comer de nuestra comida.

Impedir que el sea el primero en entrar o salir de casa.

Tratarlo cómo a un perro, con cariño, con respeto, pero sin humanizarlo.

No debes regañar a tu perro ni mucho menos atizarle, tampoco sirven de nada las leyendas urbanas que dicen que hay que pasar su hocico por el pis para que no vuelvan a hacerlo, eso es totalmente absurdo.

Simplemente debes indicarle a tu perro quien es el macho alfa y cuál es su lugar, esto no significa en ninguno de los casos maltratar al perro, simplemente no humanizarlo. Te dejamos algunos consejos más detallados aquí: Cómo ser el macho Alfa.

¿Debo regañar a mi perro si orina en la cama?

Lógicamente no, lo que debemos hacer es educarlo correctamente para que no lo haga. Regañándolo sólo conseguiremos que no lo haga mientras le dure el miedo, y el miedo es la peor forma de enseñar que podemos utilizar.

Si nuestro perro se orina en la cama por problemas de edad, salud, etc…. no debemos ni tan siquiera enfadarnos. Simplemente limpiaremos la orina para evitar que produzca mal olor, fin.

Sin embargo, cuando estemos paseando con nuestro perro y orine fuera de casa, en la calle o en un jardín, si que le felicitaremos y mucho con refuerzo positivo, para que el comprenda que preferimos que orine en la calle.

Obviamente si es por enfermedad o incontinencia no podrá evitar orinar en casa, pero seguro que pondrá todo su empeño en intentar aguantar hasta la hora de pasear.

Si nuestro perro hace pipí en la cama o en casa simplemente para marcar su territorio, tampoco debemos regañarle ni enfadarnos. Debemos educarlo cómo hemos indicado anteriormente para que aprenda que el no es quien marca en casa.

