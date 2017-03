Mi perro tiene verrugas ¿Qué hacer?

Si estás leyendo este artículo es porque muy probablemente le hayas encontrado una verruga a tu perro, en cualquier parte de su cuerpo. Antes de continuar leyendo debes saber que no es nada malo que pueda perjudicar a tu perro, así que relájate y descubre cuál es el motivo y cómo solucionarlo.

Las verrugas suelen salir en la parte de la boca y hocico, en el contorno de los ojos, en las orejas e incluso en los genitales del perro. Su tamaño es variable y nunca presentaran un problema grave para el, a excepción de cuando estén en una mala zona o sangren por rozaduras.

¿Por qué le salen verrugas a mi perro?

Las verrugas salen a raíz de un virus conocido cómo papiloma canino, un virus que se contagia mediante el contacto con otro perro infectado, mediante la picadura de mosquitos o insectos que lo transmitan o mediante la ingesta de heces de un perro infectado.

El papiloma canino no es contagioso a humanos, es decir, tu perro no puede contagiarte sus verrugas. Sin embargo si que puede contagiar el virus a otros perros, aunque no es algo que deba preocuparnos pues prácticamente todos los perros ha tenido este virus.

Cuando el perro es aun muy joven, un cachorro, o cuando es un anciano, es cuando el virus tiende a desarrollarse, produciendo este tipo de verrugas tan feas. El aspecto suele ser cómo de coliflor y el tamaño puede variar mucho, no hay un tamaño definido. Algunos ejemplares de este tipo de verrugas producidas por el papiloma canino apenas miden unos milímetros y otras pueden parecer granos bastantes gordos.

Las verrugas en cachorros

Es muy extraño tropezar con algún cachorro que no haya tenido verrugas o que no las vaya a tener antes de se convierta en un adulto. Los cachorros tienen el sistema inmune en desarrollo, es decir no es un sistema inmune completo, por lo que el virus aprovecha esta debilidad para desarrollarse por completo, mostrando este tipo de verrugas.

Las verrugas en perros ancianos y en perros enfermos

Los perros muy mayores o los perros enfermos, tampoco tienen el sistema inmune totalmente funcional, lo que hace que el virus aproveche esa debilidad para desarrollar verrugas.

Nuestro perro puede simplemente estar resfriado y que el virus aproveche para desarrollarse, incluso si está bien pero toma medicación inmunosupresora cómo los corticoides, puede desarrollarse.

Cómo eliminar las verrugas en perros

Muy a pesar de lo que estés pensando en este momento, no es recomendable quitar esas verrugas si no suponen un problema. Las verrugas producidas por el papiloma canino sólo suponen un problema si por ejemplo están situadas en un sitio donde producen rozaduras y por ende se lastiman y sangran.

Si la verruga supone un problema para el funcionamiento normal del perro, también deben ser extirpadas por un veterinario. Por ejemplo, si aparecen entre los dedos de una patita y le duele al caminar.

A niveles generales este tipo de verrugas desaparecen por si solas con el tiempo, no es necesario tratarlas ni extirparlas. Pero si suponen un problema, debes ir a un veterinario para que el las extirpe, obviamente sedará al perro antes de la intervención.

La mayoría de los perros las padecen en alguna ocasión y en la mayoría de los casos se van por si solas, tal y cómo llegaron. Pero si te preocupa la salud de tu perro porque suponen un problema para el, un veterinario puede extirparlas. ¿Volverán a nacer? nadie puede saberlo, algunos perros vuelven a desarrollar verrugas y otros no.

Remedios caseros contra la verrugas en perros

Se dice que existen remedios homeopáticos para tratar el papiloma canino y eliminar las verrugas, algo que no tiene ninguna base científica. Pero cada cuál es libre de probar lo que quiera siempre que no perjudique al perro.

La Tuya (Thuja) es un tratamiento homeopático que se administra para eliminar este tipo de verrugas, aunque su efecto es cuestionable a la hora de eliminar verrugas…. bien usado no representa un peligro para la salud del perro.

Lo recomendable es no tocar la verruga ni intentar aplicarle nada que no nos haya prescrito un veterinario. Porque estos tratamientos homeopáticos pueden hacer que se reblandezca y en consecuencia, que sangre.

No existen milagros caseros contra este tipo de virus, ni vacunas ni nada. Cuando se desarrolla, sólo queda esperar que se vaya por si sola con el paso del tiempo (algo que sucede a menudo) o acudir al veterinario para extirparla.

Una alimentación sana y equilibrada, puede fortalecer el sistema inmune de nuestro perro haciendo que la verruga remita en un menor plazo de tiempo. No obstante, no debes preocuparte en exceso, es sólo una verruga.

