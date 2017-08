Sin lugar a dudas es la raza de perro más potente que se conoce, ninguna otra raza puede igualar su fortaleza ni su presion al morder. Conozcamos un poco mas a fondo la historia de Rottweiler antes de entrar en detalles. Segun la informacion de la que se dispone hasta el momento, parece que los Rottweillers proceden de la famosa raza de los Dogos de Tibet, descritos por Marco Polo durante su estancia en China en el siglo XIII. Estos Molosos también eran los encargados de la guarda de los campos en la antigua Roma, donde además se les instruía en el arte de la guerra para que acompañaran a las Legiones durante sus invasiones.

Durante el paso de las Legiones Romanas por Germanía, mientras se producía la conocida expansión del imperio, quedaron algunos ejemplares en la ciudad de Rottweil, guarnición situada en Wutemberg, donde se dedicaron a cruzarlos con ejemplares de la zona durante algunas generaciones obteniendo lo que hoy conocemos como Rottweiler. Su nombre se debe a aquella ciudad, donde se realizaron los trabajos de cría.

Durante el siglo XVII la ciudad de Rottweil era un hervidero de mercaderes, donde se comenzó a utilizar al Rottweiler como compañero de defensa y como ayudante para los llevar y mantener a salvo los rebaños. Era tal la confianza en estos perros que sus dueños ponían su dinero en una pequeña bolsa que ataban al cuello de sus Rotweilers, sabiendo que no habría un lugar mas seguro.

Características físicas del Rottweiler

El Rottweiler es un perro robusto, de dorso recto y cerrado. Tiene un cráneo de longitud media con bastante anchura entre las orejas, sus ojos son oscuros y almendrados. Está provisto de un pecho profundo con costillas arqueadas, pero prieto y denso, liso e inclinado. Su peso oscila entre los cuarenta y cincuenta quilos, con una altura en cruz de hasta setenta centímetros en machos y sesenta y cinco en hembras. Es una raza de perro fuerte y potente, que también recibe el nombre de “Perro boyero Alemán”.

Es sin duda uno de los mejores perros guardianes que existen, muy cotizado por su inteligencia y eficacia. Debe ser adiestrado con autoridad, se mostrará muy disciplinado y obediente, no le cuesta aprender. Hay que tener cuidado pues posee un sentido de la protección extremadamente desarrollado y puede ser muy feroz con los extraños. No hay que tenerle miedo si lo adiestramos correctamente, es muy equilibrado y afectuoso, incluso con los niños. Su sistema de ataque solo se activa cuando se siente amenazado, cuando ve que extraños entran en su casa, etc….

Carácter y cualidades del perro Rottweiler

Entre sus principales virtudes se encuentra su gran inteligencia, si independencia, equilibrio mental, razonamiento, afecto hacia sus dueños…. Como contra, nos encontraremos con que es hiper-dominante (de ahí que deba ser bien adiestrado), mordedor, poco tolerante y que cuando se enfada… se le cruzan y mucho los cables.

Si en su hogar hay niños, quizás una hembra sea su mejor opción. Son menos independientes que los machos y mas apropiadas por su nivel de afectividad hacia estos. Nunca está de mas recordar que nunca hay que dejar a solas a los niños con los perros, por muy bien que se lleven. Como dicen por ahí… mas vale prevenir que lamentar. Aunque esto no quiere decir que vaya a atacar a los mas pequeños, ni mucho menos, pero no hay que olvidar que los niños son niños y los perros son perros. Recuerde que debe ser usted el dueño del perro, no deje que sus hijos tomen ese papel.

No olvides que es un perro de gran tamaño, necesita un buen terreno para vivir a gusto y no le bastará con estar en un pequeño piso. Un gran jardín es muy apropiado, además el será un guarda perfecto ante posibles intrusos. Por curioso que parezca, esta raza en particular es muy poco dada a ir atada con correa. Es por ello que si dispone de un buen entorno donde pasear al aire libre, ese será sin duda su mejor opción. Si se decide por un macho, recuerde que siempre que salga de casa debe de llevarlo atado, nunca se está seguro de poder dominarlo completamente, es un perro muy potente.

Algunos consejos útiles :

Es un perro de gran tamaño, antes de adquirirlo asegúrese de que podrá mantener su alimentación.

No le gusta ser muy manoseado, solo necesita de algún cepillado de vez en cuando y algún baño.

Si lo tiene en un jardín, asegúrese de que este está completa y perfectamente cercado.

Necesita ser bien adiestrado, sobre todo los machos.

No tiene problemas importantes de salud por lo general.

Si te ha gustado el artículo y te ha sido de utilidad, ayúdanos a mantener la web en marcha! : Dale “Like” o Compártelo en las redes sociales 🙂 ¡Gracias!