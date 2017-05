La mayoría de las razas de perro que existen en el planeta no tienden a levantar sus orejas sino que por simple genética mantienen sus orejas dobladas o simplemente caídas por su propio peso. Sin embargo, algunas razas cómo el Pastor Alemán, el Border Collie, el Yorkshire, el Husky o los Podencos entre tantas, si que alzan sus orejas a los pocos meses de vida, manteniéndolas así indefinidamente.

Es importante saber a qué edad levantan las orejas los perros ya que si no lo hacen es posible que necesiten ayuda para ello, o que estén pasando por algún problema de salud. Vamos a explicar cuando deben levantar las orejas y qué podemos hacer si no lo hacen de forma natural.

¿Cuando debe levantar las orejas un perro?

Es importante saber que cada perro es un mundo y que incluso dentro de la misma raza, algunos perros envelarán sus orejas a los tres o cuatro meses mientras que otros lo harán a los seis y ocho meses. No debemos preocuparnos por ello hasta que nuestro perro tenga al menos seis u ocho meses.

No todas las razas de perro levantan sus orejas, es más… la mayoría no lo hacen. Infórmate bien sobre la raza de tu perro antes de preocuparte por sus orejas. Las razas que por genética si levantan sus orejas, lo hacen habitualmente entre los tres y los ocho meses de vida.

Vamos a ver algunos ejemplos de las razas más conocidas por tener sus orejas erguidas:

¿A qué edad levantan las orejas los Pastores Alemanes?

Los pastores alemanes tienen unas orejas grandes y pesadas, lo cuál precisa de una gran resistencia en el cartílago de su oreja para que puedan levantarse y mantenerse erguidas. Dependiendo de los genes de los parentales, algunos Pastores Alemanes levantan sus orejas a los tres meses mientras que otros no lo hacen hasta que mudan los dientes, a partir de los seis meses de vida.

¿A qué edad levantan las orejas los Podencos?

Los Podencos son perros que no siempre levantan sus orejas, algunos las mantienen dobladas con un aspecto encantador y algo gracioso mientras que otros la levantan completamente. Los Podencos que si levantan sus orejas comienzan a hacerlo a partir de los cuatro meses de vida, aunque no debemos preocuparnos si no las levantas hasta los siete u ocho meses.

¿A qué edad levantan las orejas los Yorkshire?

Uno de los principales problemas de los Yorkshire son sus orejas, suelen tener problemas para levantarlas debido al propio peso que les aporta el pelo. Por ello es recomendable mantenerlos con el pelo de las orejas corto hasta que estas no se fortalezcan por completo. La edad habitual en la que un Yorkshire levanta sus orejas es sobre los seis meses de vida.

¿A qué edad levantan las orejas los Chihuahua?

Los Chihuahuas al igual que ocurre con los Yorkshire no suelen levantar sus orejas hasta que tienen unos seis meses de vida. Es cuando terminan de mudar los dientes, cuando su cuerpo decide invertir energía en fortalecer los cartílagos de sus orejas.

¿Por qué mi perro no levanta sus orejas?

Lo más habitual cuando un perro no levanta sus orejas es que simplemente aun no halla llegado el momento, parece que tengamos nosotros más prisas por que levanten las orejas que ellos mismos. Debemos ser pacientes y esperar cómo mínimo a los seis meses de vida antes de comenzar a preguntarnos siquiera cuando lo harán.

Es posible que nuestro perro levante sólo una oreja y la otra no, no debe preocuparnos ya que es algo habitual. Con el paso de las semanas levantará su otra oreja sin problemas, sólo necesitan un poco de tiempo.

Sin embargo existen algunos factores que pueden influir directamente en el correcto desarrollo del cartílago de la oreja de nuestro perro, lo cuál supondrá que no levante bien sus orejas. Esos factores son:

Una mala alimentación o una alimentación de baja calidad.

Parásitos internos o externos en el perro.

Enfermedad/es no diagnosticadas / tratadas.

Cualquiera de estos factores puede ocasionar que el cartílago interno de las orejas de nuestro perro no se desarrolle correctamente y pro ende, el perro no levante las orejas.

Remedios caseros para que nuestro perro levante sus orejas

Existen una serie de trucos que podemos poner en práctica para ayudar a nuestro perro con sus orejas, es algo muy sencillo y que no requiere de tratamientos invasivos ni dañinos para el perro, es más… son incluso recomendables.

Aleta o Cartílago de Tiburón

Es un complemento alimenticio que podemos encontrar en cualquier clínica veterinaria, se trata de unas pastillas compuestas de cartílago de tiburón. Estas pastillas ayudaran a mejorar los huesos y cartílagos de nuestro perro en su etapa de crecimiento e incluso en su edad adulta.

Sirven para que los cartílagos de las orejas se endurezcan y el perro levante las orejas, además de ayudar a mejorar las articulaciones del perro. Incluso los perros con displasia de cadera utilizan este suplemento alimenticio para mejorar sus articulaciones.

Vendaje correctivo en las orejas del perro

Se trata de un vendaje que se pone en las orejas del perro para mantenerlas levantadas, de esta forma el cartílago puede endurecerse en la posición correcta y será más sencillo que las orejas permanezcan erguidas una ver retirado el vendaje.

Esto es algo que sólo un veterinario debe hacer ¿Por qué? porque si lo haces tu lo harás mal, vendarás sus orejas de forma que o bien las dañes o bien las dejes sin ventilación, ocasionando infecciones importantes. En serio, nunca hagas tu un vendaje en las orejas de tu perro, deja que un veterinario lo haga por ti.

Recuerda que si tu perro no levanta las orejas, no pasa absolutamente nada. Los perros son igual de simpáticos, amables y cariñosos tengan o no sus orejas levantas. Que no te quiete el sueño algo tan insignificante cómo eso.

