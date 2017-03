¿Por qué los perros enseñan los dientes?

Los perros son a todos los niveles animales muy inteligentes, que no sepamos interpretar sus señales no significa que no sepan comunicarse. Precisamente que tu perro enseñe los dientes, es una forma más de comunicación para transmitir un mensaje.

Algunas personas piensan que enseñar los dientes es sinónimo de que nos quiere atacar, es una creencia totalmente errónea. Un perro puede enseñar los dientes cómo aviso, pero también cómo muestra de alegría tal y cómo vamos a explicar a continuación.

Mi perro me enseña los dientes y gruñe

Los perros al igual que las personas, son animales con capacidades limitadas para soportar el estrés, el miedo o la presión. Si nuestro perro está muy enfadado o simplemente ha entrado en estado de pánico, es posible que nos enseñe los dientes y nos gruña. Es una forma de expresarse muy natural, que nos indica que no debemos acercarnos a el.

El perro no es malo, simplemente nos está mostrando un mensaje “no es el momento”. Puede ser que esté muy asustado y haya entrado en pánico o simplemente que este muy enfadado y no quiera cuentas con nadie. Sea cómo sea, debemos respetar su decisión y no acercarnos a el o podríamos recibir un mordisco.

Sin embargo no podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que se enfade cuando quiera… así que cuando nuestro perro enseñe los dientes y nos gruña, debemos regañarle con un “NO!!” muy rotundo. Acto seguido, le daremos la espalda (nos podremos de espaldas a el) y lo ignoraremos por completo.

No le miraremos, no le llamaremos y tampoco le hablaremos. Haremos cómo que no existe, simplemente estando a nuestro aire. Debemos dejar que sea el quien salga de ese estado de enfado y venga a buscarnos, en busca de unos mimos o de algo de cariño. Cuando esto ocurra, con mucha calma le premiaremos por haber salido del estado de enfado.

Nunca debemos enfadarnos ni castigar físicamente a nuestro perro por que nos enseñe los dientes, porque sin saberlo estaremos alimentando su enfado y provocando que este echo, se de más a menudo de lo que desearíamos.

Tampoco debemos acercarnos mucho pues podría mordernos, si observamos que su cola está rígida y subida, es porque está muy enfadado. Sin embargo si observamos que su cola está metida entre las patas, rozando con su estomago, es porque nuestro perro está muy asustado. Es importante saber cómo calmar a nuestro perro, por eso debemos evitar acercarnos y provocarlo.

Mi perro me enseña los dientes pero no gruñe

Aquí es donde muchas personas se llevan una grata sorpresa, ya que los perros pueden sonreír, mostrando así sus dientes. En realidad es una forma de imitar a los humanos, muchos perros aprenden de sus humanos a enseñar los dientes a otros humanos.

Ellos nos ven a nosotros sonreír, mostrando nuestros dientes. De forma instintiva, intentan imitarnos mostrando también sus dientes en determinados momentos de felicidad. Por eso, muchos perros cuando enseñan sus dientes no están dando ninguna advertencia de “no te acerques o te muerdo”, sino que están sonriendo.

¿Cómo puedo saber si mi perro me está sonriendo o si está enfadado? Principalmente por el movimiento de su cola. Los perros mueven la cola de una forma muy característica cuando están contentos, la agitan de un lado hacia otro. Es una forma muy sencilla de transmitirnos un mensaje de felicidad, a su manera.

Si nuestro perro, el cuál conocemos perfectamente, nos enseña los dientes mientras mueve la cola muy feliz, obviamente nos está sonriendo. Incluso si nuestro perro se acerca a otra persona que ya conoce y le enseña los dientes moviendo la cola con el mismo mensaje de felicidad, también le está sonriendo.

Sin embargo, no debemos confundirnos con un perro que no conocemos de nada. Un perro que no conocemos, si nos enseña los dientes y su cola se agita mucho… puede ser que esté demasiado excitado, es una clara señal de ataque.

Mi perro enseña los dientes y gruñe a otros perros

Cuando estemos paseando con nuestro perro debemos estar siempre tranquilos, ya que nuestro perro puede detectar nuestro nerviosismo y en consecuencia, ponerse nervioso y desconfiar de otros perros o personas.

Teniendo esto presente, no debemos permitir que nuestro perro se enfrente a otros perros, porque si lo permitimos, este mal hábito irá en aumento. Si nuestro perro enseña los dientes y/o gruñe a otro perro, debemos darle un toque de atención y regañarle, con un “No!” rotundo.

Es muy importante socializar y educar correctamente a nuestro perro desde cachorro, para que cuando sea adulto no se riña con otros perros. Si no podemos controlar su enfado, debemos apartarnos del camino y hacer que se siente o se tumbe. Estaremos ahí un rato hasta que el otro perro se aleje y nuestro perro se relaje, nunca le felicites por gruñir.

Es posible que nuestro perro muestre sus dientes y gruña por miedo u odio al otro perro, o porque simplemente piense que debe protegernos, que somos de su propiedad. Los problemas de jerarquia pueden terminar en situaciones similares a esta, donde el perro gruñe a no solo otros perros, sino a otras personas que intentes acercarse a ti. Si es el caso, debes aprender a dominar a tu perro.

