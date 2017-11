El sentido más desarrollado en un perro es el olfato, el cuál es miles de veces más sensible en perro que en humanos. Esto es una increíble virtud pero también un castigo en ocasiones, cuando toca olfatear alguno de los olores que los perros no soportan.

No debemos olvidar que incluso la parte de su cerebro dedicada a identificar olores, es cuarenta veces más grande en perros que en humanos. Con sus más de doscientos millones de receptores del olor…. nuestros perros son en realidad extremadamente sensibles a los olores excesivamente fuertes o agresivos.

El olor a Vinagre, sencillamente insoportable

El vinagre tiene un olor muy penetrante que permanece durante un buen rato en los receptores nasales, algo que es excesivamente molesto para el olfato de nuestro perro.

Si bien es cierto que el vinagre muchas veces se usa (diluido en agua) cómo jabón para perros gracias a sus propiedades contra pulgas y garrapatas, también es cierto que es mejor no usarlo porque los perros detestan su intenso olor.

Y no importa si mezclamos el vinagre con el champú del perro incluso diluido ya en agua, aunque lo aclaremos con abundante agua, el detectará el olor.

Las bolas de Naftalina que usamos en la ropa

La naftalina nos ayuda a proteger nuestra ropa contra polillas y otros insectos, por eso muchas personas ponemos bolas de naftalina en el armario.

Sin embargo la naftalina emite un olor muy agresivo que irrita los receptores olfativos de los perros, convirtiéndose en uno de los olores que odian los perros.

Por si esto fuera poco, no importa que nuestro perro no huela nuestro armario, ya que el olor de la naftalina quedará impregnado en nuestra ropa aunque nosotros no lo detectemos. Sobra decir, que la naftalina es un veneno para perros.

Productos de limpieza clásicos en un hogar

La mayoría de humanos tenemos obsesión por la limpieza, necesitamos tener nuestro hogar limpio para evitar que proliferen bacterias y/o malos olores. Es por eso que durante la limpieza usamos productos muy agresivos, cómo la lejía o el amoniaco.

Dentro de los olores que los perros no soportan se encuentran los de los productos de limpieza que generalmente utilizamos. Para ellos, son olores extremadamente fuertes e irritantes, que odian.

Debemos evitar que nuestro perro esté cerca cuando hagamos limpieza en casa, porque podríamos irritar su sistema olfativo. Simplemente bastará con que el de un paseo con otro miembro de la familia mientras limpiamos.

El tabaco, el olor enemigo

No es ninguna broma ya que el humo del tabaco afecta tanto a los que fuman cómo a los que no fuman, pero permanecen en la misma habitación que un fumador. A estas personas, se les conoce cómo fumadores pasivos.

El humo del tabaco afecta mucho a nuestros perros, ya que es un olor desagradable y pegajoso que permanece durante horas e incluso días en la piel, ropa o pelo de nuestro perro.

Los perros odian el olor a tabaco y con razón, no existe un olor más desagradable en el planeta que el de un fumador. Si fumas, planteate revisar tu salud y dejarlo.

Los odiosos cítricos

A mi me encanta el olor a limón, incluso tengo algún aceite esencial de limón para ponerlo por casa de vez en cuando, pero…. ¿le gusta el olor a limón a mi perro? La respuesta es un claro y rotundo, NO.

Todos los perros odian el olor a cítricos cómo el limón o la naranja ácida. no pueden con ellos porque les irrita las fosas nasales. Así que si vas a pelar un limón o una naranja, evita que tu perrito esté cerca en ese momento.

Quita esmalte – Limpia uñas

No hace falta decir lo fuerte que es el olor a quita esmalte, es un olor ácido, penetrante y muy desagradable para la mayoría de personas y animales. Los perros en especial, odian el olor a limpia uñas.

Este tipo de olor puede permaneces durante oras en sus receptores olfativos haciendo que se irriten y el padezca de picor / escozor. Por ello debemos evitar usarlos en presencia de nuestro perros.

Pimienta o picante, un olor irritante

Algunas malas personas sin corazón se dedican a poner pimienta molida cerca de sus hogares para evitar que los perros huelan su zona. Esto se debe a que los perros al absorber el aire inhalan también las partículas de pimienta, que irrita su sistema olfativo.

En el TOP de olores que los perro no soportan podríamos situar a la pimienta o los picante entre los primeros, dado que no solo les irrita sino que les causa dolor. Recuerda que los perros no deben comer picante nunca, o tendrán graves diarreas.

El alcohol, agresivo y maloliente

En cualquiera de sus variedades el alcohol es un olor repulsivo y odiado por los perros, ya sea alcohol etílico para curar heridas o alcohol para consumo humano cómo el presente en licores.

Los perros odian el olor del alcohol porque es tan irritante cómo el de los productos de limpieza, simplemente no pueden con el.

Nunca cures una herida de tu perro con alcohol ni tampoco se lo des a oler, porque estornudará y se sentirá con la nariz irritada.

Colonias para perros o para humanos

¿Nunca has pensado en lo bien que olería tu perrito si le pusieras un poco de colonia? Pues no lo pongas en práctica porque los perros odian y mucho el olor a cualquier perfume o colonia.

Lo que a nosotros nos parece un olor agradable y placentero, a ellos les parece un olor excesivamente complejo e intenso, que en realidad no huele tan bien.

Nunca le pongas colonia a tu perro, y si le quieres mucho, tampoco la uses tu cuando vayas a jugar con el o estar a su lado, porque ellos la aborrecen.

