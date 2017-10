Papillon, el Spaniel enano

El Spaniel continental enano también conocido cómo mariposa o perro Papillon, debido a la forma de sus orejas, es una de las razas más inteligentes del planeta a pesar de su reducido tamaño.

Dentro de las razas de perros pequeños el Papillon ha sido uno de las razas más veneradas del a historia, siendo acompañante de honor en las cortes Europeas, miembro de reyes y reinas.

Entre sus cualidades destaca su dureza y su resistencia al frío, aunque también sobresalen muchas otras. ¿Quieres saber más sobre esta cariñosa raza? Desde SoyUnPerro te mostramos toda la información sobre el Spaniel enano.

¿Cómo es el caracter del perro Papillon?

Se trata de una raza de perro de pequeño tamaño pero gran inteligencia, estando considerada cómo una de las diez razas de perro más inteligentes del planeta. Además el caracter del Papillon es muy social, alegre, divertido e incluso encantador.

También se trata de una raza de perros muy rápidos y ágiles, a los que les encanta aprender y realizar ejercicios para obtener el cariño y mimos de su humano. Son muy tiernos y melosos con su familia.

El perro mariposa se sentirá muy orgulloso cuando realice un ejercicio y su dueño lo felicite con ímpetu, le encanta sentirse útil y querido, por lo que siempre estará dispuesto a aprender nuevos trucos con los que hacernos sentirnos orgullosos.

Por contra es una raza un poco ruidosa, le gusta ladrar cuando ve a un extraño o cuando simplemente quiere llamar nuestra atención. Por eso debemos educarlos desde cachorros a no ladrar en exceso.

Características físicas de la raza Spaniel Contineal Enana

Las características del Papillon son muy exclusivas, siendo una raza claramente reconocible a primera vista. Su altura a la cruz suele rondar los veintiocho centímetros, con un peso que en el mayor de los casos llegará a los cinco kilos.

Sus grandes orejas rectas y cubiertas de largos mechones de pelo le han aportado ese cariño mote de perro mariposa, ya que cuando las levanta su silueta es muy similar a la de las alas de una mariposa. En las fotos de perro Papillon que puedes ver en este artículo, podrás apreciar su forma de mariposa.

Ojos: Grandes y abiertos con forma de almendra. Siempre oscuros y brillantes, muy expresivos.

Grandes y abiertos con forma de almendra. Siempre oscuros y brillantes, muy expresivos. Orejas: Implantadas en la parte alta del cráneo, con el pabellón abierto y dirigido hacia el lado. Cubiertas en el exterior por largos mechones de pelo liso y en su interior con fino pelo rizado.

Implantadas en la parte alta del cráneo, con el pabellón abierto y dirigido hacia el lado. Cubiertas en el exterior por largos mechones de pelo liso y en su interior con fino pelo rizado. Hocico: Fino y ligeramente alargado, redondeando y con labios finos y apretados. Dientes no visibles pero de gran resistencia.

Fino y ligeramente alargado, redondeando y con labios finos y apretados. Dientes no visibles pero de gran resistencia. Cuerpo: Ancho pecho descendido con costillas redondeadas, con patas finas pero firmes y rectas. Pies largos en forma de liebre con buenas almohadillas.

Ancho pecho descendido con costillas redondeadas, con patas finas pero firmes y rectas. Pies largos en forma de liebre con buenas almohadillas. Cola: De inserción alta el Papillo cuenta con una cola larga y en ocasiones algo arqueada, elegante y glamurosa gracias a su pelaje.

El pelo de la raza Papillon destaca por no contar una manta de subpelo cómo el resto de razas de perros. Su pelo es largo y ondulado, nunca rizado. Muy brillante a la par de resistente, con la textura y suavidad de la seda.

¿Que cuidados necesita un perro de raza Papillon?

Al tratarse de una raza de tamaño muy pequeño el gasto en alimentación es muy reducido, sin embargo no debemos olvidar ponerle las vacunas obligatorias para mantenerlos protegido frente a las enfermedades más comunes.

A la raza Papillon le encanta estar en forma por lo que es muy recomendable dar largos paseos a diario, además le encanta socializar con otros perros, por lo que será muy feliz acudiendo a un parque de perros.

A pesar de su reducido tamaño esta raza tolera muy bien el frío, por lo que no debe importarnos las bajas temperaturas para dar paseos. Sin embargo debemos tener más cuidado con los cachorros de Papillon, pues son de tamaño muy reducido y no es conveniente forzarlos a salir a pasear… debemos dejarles un poco de tiempo para que desarrollen bien su pelaje.

No hay que obligarlo a comer, a pesar de que su apetito no es muy grande y en ocasiones pueda parecer que incluso un pájaro come más que el. Simplemente no necesita mucha cantidad de alimento para estar sano y feliz.

Debido a su pelo largo y fino, es recomendable cepillarlo a diario y bañarlo al menos una vez al mes. Por lo demás, solamente necesitará mucho cariño y afecto por parte de su familia humana.

Si te ha gustado el artículo y te ha sido de utilidad, ayúdanos a mantener la web en marcha! :Dale “Like” o Compártelo en las redes sociales 🙂 ¡Gracias!