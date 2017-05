Mi perro no quiere comer pienso ¿Qué hacer?

Son muchos los perros que se niegan rotundamente a comer pienso, dando lugar a la desesperación del humano que intenta alimentarlos con toda su buena voluntad. Sin embargo que un perro no quiera comer su pienso es algo totalmente normal y mucho más habitual de lo que piensas.

Cabe destacar que lo que en España conocemos cómo pienso, en México y otros países se conoce cómo balanceado para perros. Aunque el termino correcto sería denominarlo comida prefabricada para perros.

Vamos a explicar cuales son los motivos por los que un perro deja de comer pienso y cómo podemos solucionarlo, incluso os comentaremos algunos remedios caseros que harán más fácil que el perro se lo coma todo.

Mi perro se niega a comer pienso ¿Por qué?

Existen varios factores por los que un perro no come pienso, aunque el más habitual es simplemente que el perro ya se ha aburrido del olor y/o el sabor de ese pienso y por ende, no le atrae nada comerlo.

Imagina por un momento que tu eres el perro y te ponen de comer el mismo pienso día tras día, mes tras mes y en ocasiones año tras año… es completamente normal que el perro no quiera comer pienso, posiblemente esté harto de comer siempre lo mismo.

También puede ser que simplemente el pienso que con tanta ilusión le has comprado, no le guste. Los perros son cómo los humanos… no a todos nos gusta comer lo mismo, incluso los hay muy selectivos que sólo comen determinadas cosas.

Muchos perros odian el pienso con olor o sabor a pescado y a otros les encanta hasta tal punto que sólo quieren comer este tipo de piensos. Hay que probar hasta dar con el pienso que no sólo le siente bien, sino que también le guste.

Sin embargo otros factores pueden ser preocupantes, cómo por ejemplo que esté enfermo o tenga dolor de estómago o ardores, algo muy común en perros que son alimentados con este tipo de alimentación prefabricada de mala calidad.

Aunque para diagnosticar este problema debemos acudir a un veterinario, si nuestro perro está enfermo lo notaremos por su estado de ánimo o energía. Si tiene problemas digestivos o ardores lo más probable es que nuestro perro vomite con frecuencia.

La frecuencia con la que nuestro perro tome su pienso también puede ser un factor clave, de la misma forma que los cachorros necesitan comer cuatro o cinco veces al día y los perros jóvenes tres veces, los perros adultos en muchas ocasiones solamente quieren / necesitan comer un par de veces al día, repartiendo la ración entre el desayuno y la cena.

Trucos y remedios caseros para perros que no comen su pienso

A pesar de que nuestro perro puede negarse a comer su pienso, podemos aplicar una serie de trucos que rara vez fallan para intentar engañarlo un poco y que así lo coma sin problemas.

La mayoría de perros comen atún en conserva de vez en cuando, recordando que debe ser en aceite o al natural. Si ponemos un poco del aceite del atún y un poco de atún picado sobre el pienso de nuestro perro, el se lo comerá todo pensando que es atún.

Lo mismo sucede con las sardinas en lata, podemos picarlas y usarlas cómo cebo para engañar al olfato del perro y que se coma todo el pienso. O incluso podemos ponerle una tortilla o un huevo crudo, dependiendo del tamaño del perro (si es pequeño, medio).

Aunque estos remedios caseros funcionan muy bien, no podemos darles sardinas o atún todos los días… Lo mejor que podemos hacer es buscar una alimentación de buena calidad para nuestro perro e ir probando sus diferentes gamas, de carne y pescado, para ver cuál le gusta más.

Si por ejemplo vemos que le gusta la gama de cordero o ternera, podemos darle durante dos o tres meses ese pienso y después cambiar por otro de pollo o pato, por ejemplo. También podemos ir rotando con alguno de pescado, lo importante es cambiar los sabores de su comida cada dos o tres meses para evitar que se aburra.

Mi perro sigue sin comer pienso a pesar de todo

Es posible que tu perro esté enfermo o no que simplemente no le siente bien el pienso y por ello se niegue a comerlo. Debes acudir a un veterinario para descartar cualquier enfermedad o problema digestivo, ya que si el perro está enfermo lo primero es curarlo para que pueda comer bien.

Si nuestro perro está sano pero igualmente se niega a comer pienso, aunque sea con los trucos mencionados, podemos pasar a la alimentación natural para perros conocida cómo Dieta Barf. La Dieta Barf consiste en alimentar a los perros con la misma comida que usamos los humanos, en formato crudo o muy poco cocinada.

No toda la comida sirve, debemos informarnos sobre qué alimentos es recomendado darles y cuales no, así nuestro perro comerá más feliz que nunca ya que a todos los perros les encanta comer alimentos frescos. Te animamos a que busques más información sobre la Dieta Barf en nuestra web o en Google y puedas valorar por ti mism@.

