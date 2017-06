A mi perro le ha picado una avispa o abeja ¿Qué hago?

Todos sabemos como son los perros, siempre correteando y jugando con cualquier cosa que se mueva e incluso intentando cazarla. Es el principal problema de las picaduras de abeja o avispa en perros, que pueden ser dentro de la boca, en la lengua o garganta.

Cuando nuestro perro sufre una picadura de estos insectos capaces de insertar un fuerte veneno en su piel pueden ocurrir dos cosas, que nuestro perro simplemente sufra una pequeña inflamación o que nuestro perro sufra problemas respiratorios o alérgicos, con el grave peligro que ello conlleva para su vida.

Saber diferenciar la importancia de una picadura marcará una gran diferencia, teniendo que acudir de urgencia al veterinario o simplemente tratando y limpiando la zona afectada para evitar que la inflamación vaya a más.

Vamos a explicar qué es lo que debemos hacer si una avispa o abeja pica a nuestro perro, cómo diferenciar una situación grave de una leve y que posibles peligros puede correr nuestro perro.

Una avispa o abeja ha picado a mi perro dentro de la boca

Aunque parezca increíble, las picaduras de avispa o abeja dentro de la boca de los perros son las más comunes de todas. Esto tiene una explicación muy sencilla, al tratarse de insectos voladores los perros intentan cazarlos a mordiscos.

Cuando la avispa o abeja se ve amenazada y dentro de la boca del perro, lo que hace para defenderse es simplemente picar. Las abejas pican una sola vez, ya que con la picadura pierden el aguijón. Pero las avispas pueden picar numerosas veces.

El principal problema de que nuestro perro sufra una picadura en su lengua, garganta u otra parte del interior de su boca, es que la inflamación obstruya sus vías y dificulte su respiración. Es decir, el peligro de que el perro muera asfixiado debido a la inflamación de la avispa o abeja es muy alto.

Si esto ocurre o si sospechamos que ha ocurrido porque apreciamos inflamación en su boca o garganta, debemos acudir con muy urgencia a un centro veterinario para que le atiendan y mediquen. Normalmente se aplica Urbason, un potente corticoide, pero dependiendo de la inflamación, estado y peso del perro se utilizarán otros medicamentos más o menos potentes y en diferente dosis.

Lo mismo debemos hacer si una avispa pica en el ojo a nuestro perro, quien dice avispa dice también abeja, la inflamación puede causarle serios daños por lo que la visita al vete es obligatoria igualmente.

Nunca esperes a ver si se le pasa o juegues a ser médico, tu perro no saldrá de esa situación si no lo atiene un veterinario de forma urgente. No existe ningún remedio casero que pueda salvar a tu perro, en serio, acude a un veterinario.

A mi perro le han picado en la cabeza, morro o cuerpo

Si una abeja o avispa pica a tu perro en su cabeza, ya sea en el hocico/morro o en la zona alta de la cabeza u oreja, lo más probable es que sufra una gran inflamación. Lo mismo sucederá si sufre una picadura en cualquier otra parte del cuerpo, la inflamación está asegurada.

Lo que debemos hacer es lavar la zona con agua y jabón, aclarando luego sólo con agua para que la picadura no se infecte, esté limpia. No debemos perder los nervios y simplemente valorar el estado del perro.

Que sufra una inflamación es lo más normal del mundo, tras una picadura de avispa o abeja. Algo que irá desapareciendo con los días poco a poco, más o menos rápido dependiendo de la zona donde le haya picado. No es lo mismo una picadura de avispa en una pata que una picadura de avispa en el morro.

Pero si apreciamos que el perro comienza a sentirse mal, mareado, la inflamación lejos de estabilizarse continua creciendo, o simplemente vemos a nuestro perro “raro”, debemos acudir al veterinario.

Algunos perros son alérgicos al veneno de las avispas y abejas, algo que puede ser letal para su salud si no son atendidos. Otros perros son de tamaño muy pequeño y no son capaces de tolerar bien esa cantidad de veneno, por lo que aunque no sean alérgicos, deberán ser tratados igualmente.

Simplemente mantén la calma y evalúa el estado de tu perro, incluso puedes tomar fotos con el móvil para ir comparando la inflamación pasada media hora o una hora. Ir comparando y actuar en consecuencia. Si la picadura es fuera de la boca por lo general no supone un peligro, pero cómo ves, algunos perros si necesitarán también atención veterinaria.

Es importante aclarar que no es lo mismo la picadura de una avispa o abeja, que muchas picaduras de avispa o abeja, en este último caso la atención veterinaria debe ser obligatoria igualmente.

Remedios caseros para las picaduras de avispa y abeja en perros

Insistimos en que no existen remedios caseros mágicos que puedan ayudar a tu perro si este precisa de atención veterinaria, debido a la gravedad de los síntomas por la picadura de una avispa o abeja.

Sin embargo, si tu perro no presenta gravedad, si que existen algunos consejos que puedes poner en práctica para disminuir la inflamación de la picadura:

Aleja a tu perro del sol, las inflamaciones a la sombra se reducen antes. Al sol, empeoran.

Limpia la zona de la picadura y extrae el aguijón si la picadura es de abeja (las avispas no dejan el aguijón en la picadura normalmente).

Por un paño con agua fría sobre la inflamación por picadura.

Puedes usar hielo envuelto en un paño para enfriar la zona inflamada también.

Toma fotos de la picadura y revisa a tu perro cada hora, para ver su evolución y cerciorarte de que no empeora.

