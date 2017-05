Aunque no te lo creas esta raza de perro tiraba de trineos en sus orígenes, el Pomerania era el perro predilecto en países cómo Islandia o Laponia para labores de trabajo, debido a su gran fortaleza. Fue con el paso de los años y con mucho trabajo de cría selectiva cuando se llegó a reducir su tamaño a niveles jamás imaginados, el tamaño actual.

El perro Pomerania se ha hecho muy famoso a nivel mundial gracias a Boo, un Pomerania adoptado por una empleada de facebook que tiene más de doce millones de seguidores repartidos por todo el mundo.

Pero no sólo cuenta Boo, el Pomerania es una raza que está muy demandada debido a sus fabulosas características. Vamos a explicar todo lo que necesitas saber sobre esta raza, desde sus cuidados esenciales y cualidades hasta su precio.

Características de la raza Pomerania

Aunque en la antigüedad era un perro de tamaño medio y de gran corpulencia, en la actualidad sólo se ha seguido con la linea de cría del Pomerania mini, también conocido cómo Pomerania Toy.

El Pomerania Toy o mini debe tener un peso de entre uno y tres kilos, una altura de entre dieciséis y treinta centímetros y un pelaje largo y esponjoso, muy similar al de un peluche. La gama de colores puede variar mucho, el Pomeriana blanco es el más demandado por lo que tambien es el que tiene un precio más caro, económicamente hablando.

Sin embargo, el más extendido es el Pomeriana marrón, con o sin toques negros en su pelaje. Marrón completo o mezcla de marrón y blanco, cabe destacar que todos los colores son admitidos en el registro de pedigree de esta raza.

Debido a su reducido tamaño y a su excelente carácter, puede adaptarse perfectamente a una vida urbana viviendo en un pido de pequeño tamaño al igual que a una vida campestre en una gran granja. Podríamos decir que se trata de una raza todoterreno, con una esperanza de vida media de unos quince años.

Carácter del perro Pomerania

Si por algo destaca esta raza además de por su bello aspecto físico, es por su envidiable carácter amigable. El Pomeriana se caracteriza por ser un perro pacífico, alegre, juguetón y muy inteligente.

Además es extrovertido y social con otros perros y personas, ideal para hogares con niños ya que jugará y los respetará, a la par de protegerlos frente a extraños. No es un perro agresivo pero si que nos alertará con sus ladridos si observa algo extraño.

Cómo defecto, podríamos decir que si no se le educa correctamente puede llegar a ser un perro que ladra en exceso, con los inconvenientes que ello supone (ruido). Algo que tiene fácil solución siguiendo estos consejos: Cómo evitar que un perro ladre en exceso.

Aunque a niveles generales, el Pomerania es un perro de pequeño tamaño prácticamente perfecto, arraigado a su familia y capaz de sacarnos la mejor de nuestras sonrisas, todo un amor.

¿Qué cuidados necesita un perro Pomerania?

Aunque el Pomerania es un perro que puede presumir de buena salud a nivel general, será necesario realizar una serie de cuidados básicos. Esta raza tiene un pelaje largo y pomposo, el cuál requerirá de tres o cuatro cepillados semanales, siendo recomendable si es posible cepillarle una vez al día.

EL Pomerania de pelo corto no requiere tantos cuidados, pero no te dejes engañar ya que no existe. El Pomerania de pelo corto es un Pomerania normal que ha pasado por una buena sesión de peluquería, nada más. Gracias a su manto de pelo y a la ayuda de un buen peluquero, podemos darle ese aspecto tan demandado de oso panda o león.

El punto débil de esta raza son sus ojos, los cuales pueden adquirir infecciones sencillas de tratar y curar cómo la conjuntivitis. Algo que no debe preocuparnos en exceso si realizamos las revisiones veterinarias recomendadas a cualquier raza. Puedes aprender más sobre este tipo de infección desde: Síntomas de la conjuntivitis en perros.

A nivel físico el Pomerania no requiere de grandes cuidados, con varios paseos al día par que pueda hacer sus necesidades y jugar con otros perros o desfogarse corriendo al aire libre será más que suficiente. Nunca obligues a esta raza a realizar ejercicio pues no está preparada para ello muy a pesar de sus ancestros.

¿Cómo son los Pomerania cachorros?

Los cachorros de la raza Pomerania son realmente pequeños, por lo que debemos tener un cuidado extremos con ellos. Deben permanecer junto a su madre hasta el destete, es decir hasta los tres meses de vida cómo mínimo.

Esta raza de perro, debido a si pequeño tamaño, sólo tienen uno, dos o tres cachorros cómo mucho por camada. Los cachorros de Pomeriana son cómo pequeños peluches, con muchas ganas de jugar y de pasárselo bien.

Apenas llegan a un kilo de peso cuando ya tienen cumplidos los tres meses, por lo que debemos ser muy cuidadosos con ellos y evitar que los niños puedan dañarlos por accidente. Son muy sensibles incluso de adultos, pero especialmente cuando son tan pequeños.

¿Cuál es el precio de un Pomerania?

EL precio de esta raza puede variar mucho en función de su tamaño y color, si el cachorro de Pomerania proviene de padres de tamaño mini que es el aceptado por la raza y su color es completamente blanco, su precio puede rondar los dos mil euros en España o los doce mil pesos en México.

Sin embargo si el color es marrón o su tamaño es algo superior a la media (adultos de máximo tres kilos), el precio del Pomeriana suele rondar los mil o mil quinientos euros en España y los nueve mil pesos en México.

Es altamente recomendable solicitar el pedigree tanto de los padres de la camada cómo del propio cachorro para evitar ser estafados. Con unos precios tan disparatados debemos ser precavidos, ya que muchas personas intentan lucrarse con esta raza aunque no sea cien por cien autentica.

Conclusiones

Si buscas un perro de tamaño pequeño y de carácter alegre, amoroso y juguetón sin duda el Pomerania es un excelente candidato. Apto para viviendas de cualquier tamaño con o sin niños pequeños.

No requiere de grandes cuidados y su mantenimiento es económico, sin embargo es muy recomendable darle una alimentación de alta calidad para evitar posibles problemas de salud típicos en perros mal alimentados.

