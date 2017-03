Cómo separar a dos perros que pelean

Seguro que en alguna ocasión has visto a dos perros gruñirse en exceso o incluso pelear entre ellos, con los peligros que ello conlleva. Y sin embargo quizás no sepas cómo actuar si esto ocurre con tu perro.

Una pelea entre perros es algo bastante serio ya que los perros no se muerden y finalizan la pelea, sino que intentan terminar con su oponente. Bien por las heridas causadas o bien por asfixia, mordiendo en el cuello. En una pelea de perros todos salen perdiendo, incluso el que gana.

Vamos a explicar de forma clara y directa todo lo que debes saber sobre las peleas de perros, cómo evitarlas y cómo actuar en caso de que te veas involucrado en una. Recuerda, lo más importante es mantener la calma y seguir estos pasos.

Mi perro está peleando con otro perro ¿Qué hago?

Lo habitual en estos casos es que los humanos pierdan los nervios y actúen de forma irresponsable y desproporcionada, este es sin duda el mayor error de todos. Nosotros cómo responsables del perro debemos mantener la calma en todo momento y actuar con cautela, siguiendo estos sencillos pasos:

Grita a tu perro para indicarle que debe dejar de pelear, dale la orden de parar o venir junto a ti. Puede sonar absurdo pero los perros bien educados hacen caso y dejan de morder, de pelear.

para indicarle que debe dejar de pelear, dale la orden de parar o venir junto a ti. Puede sonar absurdo pero los perros bien educados hacen caso y dejan de morder, de pelear. Utiliza una manguera con agua para empaparles la cabeza, si dispones de una manguera cerca, esta es la forma más segura de hacer que se separen. El agua puede ser mucho más disuasoria de lo que imaginas.

para empaparles la cabeza, si dispones de una manguera cerca, esta es la forma más segura de hacer que se separen. El agua puede ser mucho más disuasoria de lo que imaginas. Con cuidado de que no te muerdan , prueba a darles alguna patada para que se separen. Ambos dueños debéis estar atentos para coger a vuestros perros en cuanto se separen.

, prueba a darles alguna patada para que se separen. Ambos dueños debéis estar atentos para coger a vuestros perros en cuanto se separen. Habla con el dueño del otro perro y de forma conjunta, que cada uno coja a su perro por las patas traseras y lo levante. Esto hará que el perro pierda el equilibrio y suelte a su presa, de forma que podremos separarlos si se están mordiendo.

y de forma conjunta, que cada uno coja a su perro por las patas traseras y lo levante. Esto hará que el perro pierda el equilibrio y suelte a su presa, de forma que podremos separarlos si se están mordiendo. NUNCA metas tus manos entre los perros para intentar separarlos, porque recibirás varios mordiscos seguro. Incluso tu propio perro puede morderte por equivocación.

entre los perros para intentar separarlos, porque recibirás varios mordiscos seguro. Incluso tu propio perro puede morderte por equivocación. NUNCA te avalanches sobre tu perro para protegerlo, formando un escudo sobre el. Porque seguramente recibirás muchos mordiscos.

para protegerlo, formando un escudo sobre el. Porque seguramente recibirás muchos mordiscos. No pierdas los papeles, no comiences a gritar o llorar porque crearás mucha más tensión y la pelea se endurecerá aun más. Si tu perro te escucha llorar, gritar o percibe tu nerviosismo creerá que te están atacando y se volverá más violento / defensivo.

¿Que se debe hacer tras una pelea de perros?

Lo principal es evitar que vuelva a suceder, por lo que debemos atar a nuestro perro y alejarnos considerablemente del otro perro, para evitar que continúe la tensión. Si la pelea ha sido importante y vemos que hay heridas de gravedad o bastante sangre…. debemos avisar a la policía para que se persone y actúe, tomando los datos de todos los involucrados (lo necesitaremos para redactar la correspondiente denuncia).

Si nuestro perro ha sufrido heridas graves, debemos llamar a nuestro veterinario y explicarle lo sucedido. En función de la gravedad de las heridas, el veterinario irá al lugar de la pelea para dar los primeros auxilios o en contra, nos indicará que acudamos a la consulta veterinaria urgentemente.

Que nosotros no veamos heridas superficiales, no significa que nuestro perro o el otro perro, no tenga daños internos. Los perros tienen una fuerza desmesurada en la mandíbula y pueden crear grandes daños.

Si por contra ha sido una pelea sin gravedad, simplemente debemos revisar a nuestro perro en busca de daños y consultar con el dueño del otro perro para ver si ha sufrido daños. Que tu perro se pelee con otro perro, no significa que tu debas pelear con el otro humano… hay que ser respetuosos y amables, una pelea es un mal trago para todos, no sólo para ti.

Una visita al veterinario nunca está de más tras una pelea, simplemente por asegurarnos de que todo está bien.

¿Quien es el responsable en una pelea de perros?

Todo depende del país donde se origine y las leyes vigentes. En España los perros deben ir atados y los perros catalogados cómo PPP (perros potencialmente peligrosos) deben llevar siempre bozal y correa corta.

Si tu perro va atado y otro perro va suelto y hay una pelea, la culpa es siempre del propietario que soltó a su perro. Pues la ley indica que deben ir atados. Si ambos van sueltos, ambos tenéis la misma responsabilidad / culpa.

Si no se llega a un acuerdo, lo mejor es llamar a la policía y que sea ella quien decida. Lo correcto es que el propietario del perro culpable de la pelea, cargue con todos los gastos veterinarios del perro afectado / atacado y por supuesto, del suyo propio.

Si el propietario culpable no quiere admitir su culpabilidad o no quiere hacerse cargo de los gastos, simplemente llama a la policía y pon una denuncia. No te enfrentes a el directamente, deja que la policía haga su trabajo.

¿Cómo evitar una pelea entre perros?

Cada persona es responsable de su perro y cómo tal, responsable de su educación. Si nuestro perro está correctamente educado y nos hace caso, bastará con pedirle que se siente si vemos que se acerca algún perro con el que no se lleva bien o del que sospechamos.

Mantenlo sentando y entretenlo con un trozo de palo, un juguete, una chuchería para perros o algo similar. Evita que se miren intensamente a los ojos, evita que se acerquen entre ellos. Cuando el otro perro haya pasado, puedes continuar con tu paseo perruno sin preocupaciones.

Si tu perro no está muy bien educado y sospechas que puede haber un enfrentamiento, simplemente cambia de dirección o apártate unos cuantos metros hasta que pase el otro perro. Evita que se huelan, evita que se miren a los ojos y evita que se acerquen.

La gran mayoría de peleas de perros se producen por la inconsciencia de sus humanos, los cuales no saben cómo evitar una pelea entre perros. O se confían demasiado pensando que no pasa nada porque su perro es muy bueno y siempre le hace caso.

El movimiento de la cola de tu perro también puede darte una pista, los perros en tensión o con posibilidad de pelearse, levantan su cola y la dejan rígida. Es un sistema innato que utilizan para parecer algo más grandes / altos. Si tu perro pone la cola así, átalo, apártalo y entretenlo para que se relaje.

Recuerda que el tamaño SI IMPORTA, un perro pequeño puede provocar a uno mucho más grande y hacer que se produzca una pelea. Los perros pequeños no temen a los grandes por increíble que parezca, y los grandes no hacen miramientos a la hora de pelear…. si ves una gran diferencia de tamaño y tensión, evita a toda consta que se produzca una pelea porque el pequeño terminará muy mal.

El sentido común es nuestro principal aliado a la hora de evitar peleas entre perros, si nuestro perro es agresivo, bruto o muy nervioso, debemos ser conscientes de que eso irrita a muchos otros perros. Si nuestro perro es tranquilo, amable y respetuoso… debemos preguntar al dueño del otro perro antes de dejar que se junten, jueguen, etc…. Para asegurarnos de que no habrá conflictos.

Si te ha gustado el artículo y te ha sido de utilidad, ayúdanos a mantener la web en marcha! : Dale “Like” o Compártelo en las redes sociales 🙂 ¡Gracias!

4k Compartidos Facebook Meneame Google Twitter Pinterest Tumblr