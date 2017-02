La enfermedad de Addison se da principalmente en perros jóvenes o de mediana edad, y como ya habréis supuesto…. es una de esas enfermedades raras que pocas personas conocen. Sin animo de ofender a compañeros del sector veterinario, también es una enfermedad bastante desconocida entre profesionales del sector, como son los veterinarios.

Si estas cansando de ver a tu perro enfermo una y otra vez, de apreciar como los medicamentos que le administras solo hace efecto por un corto periodo de tiempo o simplemente de hacerle pruebas y pruebas sin saber cual es el origen de sus problemas… es posible que este artículo te interese y mucho.

¿Qué es la enfermedad de Addison en perros?

Conocida científicamente como hipoadrenocorticismo, la enfermedad de Addison es simplemente un problema físico que impide a nuestro querido peludito, desarrollar ciertas hormonas imprescindibles para su organismo. Dichas hormonas son creadas de forma normal en animales sanos por las glándulas suprarrenales, pero los perros afectados por esta enfermedad no las producen.

Estas glándulas pertenecen al sistema endocrino del animal, producen hormonas esenciales para regular importantes procesos de su cuerpo, incluyendo su estado de ánimo, crecimiento, metabolismo y función de los tejidos…. entre tantas.

El fallo puede ser debido a un problema cerebral, que no estimula las glándulas para que segreguen dichas hormonas o también puede ser debido a un problema en las propias glándulas, que les impida crear y liberar dichas hormonas.

Las principales hormonas que segregan estas glándulas son: glucocorticoides (cortisol) y mineralocorticoides (aldosterona), también son responsables de ciertas hormonas sexuales como los andrógenos o estrógenos.

¿Qué síntomas muestran los perros afectados por Addison?

Esta enfermedad es conocida por ser una gran imitadora de otras enfermedades, es decir, puede producir sintomatologías similares a otras enfermedades haciendo que los especialistas médicos (veterinarios) se confundan en muchas ocasiones. Es una enfermedad muy poco común, lo que la hace mas complicada de detectar en primera estancia.

Los perros afectados por esta enfermedad, pueden presentar problemas digestivos crónicos, caída de pelo, sensibilidad extrema en la piel o disminución del grosor de la misma, vómitos, disminución del apetito o aumento injustificado del mismo, aumento de sed (bebe mucha mas agua), aumento de micción (hace mucho pis), dolor abdominal, frecuencia cardiaca ralentizada, debilidad, apatía, perdida de peso injustificada…..

Como veis, los síntomas pueden ser tantos y tan variados, que es normal que incluso los veterinarios se confundan ante esta enfermedad. La gravedad de los síntomas puede variar también, dependiendo del tiempo que el perro lleve enfermo y de los tratamientos que previamente haya recibido por estas patologías.

Los perros con enfermedad de Addison que no son tratados correctamente, pueden llegar a morir.

¿Cómo se detecta la enfermedad de Addison en un perro?

Su detección es muy sencilla, basta con dos sencillos análisis de sangre para determinar si nuestro perro padece esta enfermedad o no. De hecho, es tan sencillo realizar esta prueba que a nivel personal me extraña que muchos veterinarios no la realicen cuando se encuentran con los síntomas anteriormente descritos.

Se toma una muestra de sangre del perro, que se envía a laboratorio buscando el porcentaje de cortisol. Se le inyecta al perro una dosis de ACTH y se espera una hora, transcurrido este tiempo se vuelve a realizar la misma prueba sanguínea en busca de los niveles de cortisol nuevamente. Si las glándulas suprarrenales no han reaccionado ante la estimulación de ACTH desarrollando ciertos niveles de cortisol… el perro padece Addison sin lugar a dudas. Si los niveles de cortisol se han elevado considerablemente, el perro no padece Addison.

Como veis, es una prueba realmente sencilla, no invasiva y económica.

¿Cómo se contrae esta enfermedad?

No se trata de una enfermedad infecciosa ni contagiosa, es simplemente un fallo en el organismo del perro afectado. No se puede contagiar a otros perros ni tampoco a humanos, como indicamos, no se trata de un virus.

¿Qué tratamiento necesitan los perros que padecen Addison?

Aquí llega la buena noticia, con un simple tratamiento sustitutivo nuestro perro podrá tener una vida plena. Administrando artificialmente en forma de pastillas junto a la comida, la dosis correcta de las hormonas que las glándulas suprarrenales no generan, nuestro perro mejorará en muy poco tiempo y podrá tener una vida normal.

El tratamiento consta de corticoides en pequeñas cantidades (dependiendo del peso del perro, entre 0.5 mg y 5 mg diarios) y mineralocorticoides (igualmente la cantidad depende del peso del perro). El tratamiento es de por vida, pero muy probablemente podamos ir reduciendo los corticoides hasta eliminarlos por completo, con el tiempo, dejando solo los mineralocorticoides.

Es el veterinario quien debe hacer un seguimiento de los avances y determinar la dosis adecuada para nuestro perro. Con el correspondiente tratamiento, nuestro perro no solo mejorará su calidad de vida, sino que podrá tener una vida normal y placentera.

Si crees que tu perro puede estar afectado por esta enfermedad, no dudes en consultar a tu veterinario. Antiguamente se recetaba Astonin cómo medicamento para cubrir esta enfermedad, pero el fabricante (Merk) dejó de distribuir hace años, por lo que en la actualidad la gente compra en las propias farmacias la medicación bajo demanda.

Algunas farmacias tienen licencia para crear medicamentos, con la receta del veterinario nos crearan un medicamento idéntico al Asotnin para poder tratar a nuestro perro, por un precio asequible.

No obstante algunos perros a pesar de mostrar mejoría en los análisis de electrolitos (realizados mediante análisis sanguíneo, es algo habitual para controlar el estado del a enfermedad), no recuperan peso o o noterminan de sanar del todo.

Si tras un tratamiento mínimo de cuatro o cinco meses con Astonin nuestro perro no mejora, existe una alternativa médica a las pastillas, muy efectiva pero algo más cara económicamente hablando (aunque tampoco mucho, es simplemente algo más cara pero sin ser un disparate).

Se trata de Zycortal, un medicamento inyectable (se inyecta una vez cada 25 días) que se va liberando poco a poco en el organismo del perro. Está demostrando grandes resultados en casos en los que la medicación oral (mediante pastillas de Astonin o genéricos) no solucionaba la enfermedad.

No obstante si nuestro perro está muy grave, lo ideal es incluso comenzar con Zycortal en vez de con Astonin o similares.

Algunos perros desarrollan enfermedades secundarias, generadas por el propio Addison, cómo la IBD (enfermedad Inflamatoria Intestinal). Si tu perro tiene Addison e IBD, te recomendamos comenzar un tratamiento con Zycortal y comenzar con una alimentación suave y muy baja en grasas (preferiblemente casera, cómo arroz y pollo hervido, sin huesos).

Zycortal no solo es más cómodo de administrar, ya que es una vez cada veinticinco días, sino que a todos los efectos, es más efectivo.

