Tipos de bozal para perro ¿Cuál elegir?

Saber elegir adecuadamente el tipo de bozal que debemos usar con nuestro perro no es que sea recomendable, es que es una obligación. Existen muchos modelos de bozales pero no todos sirven para cualquier perro.

Si elegimos mal el modelo adecuado para nuestro perro, no sólo pondremos en peligro la seguridad de otros perros o personas, sino que también estaremos poniendo en peligro su propia salud. Ya que algunos bozales ni tan siquiera permiten que el perro jadee.

Desde SoyUnPerro vamos a explicar cuales son los tipos de bozal para perro más utilizados y los más adecuados para las diferentes razas y tamaños de perro.

Bozales para perro: El bozal de tela o nylon

Aunque este tipo de bozales son muy atractivos estéticamente, lo cierto es que no son los más recomendables para nuestros queridos peludos. Si te fijas bien podrás apreciar que apenas dejan holgura para que le perro pueda sacar la lengua y jadear, algo fundamental para refrigerarse ya que como todos sabemos los perros no sudan, sino que regulan su temperatura corporal mediante el jadeo.

Además el impedimento de poder abrir un mínimo la boca para sacar su lengua, también les impide poder beber agua. Por si esto fuera poco, el zona continuado con el hocico terminará provocandoles irritaciones, no olvidemos que el hocico es una de las partes más sensibles del perro.

Bajos nuestro criterio y aunque admitimos que son bozales muy bonitos, no recomendamos ni recomendaremos el uso de bozales de tela o nylon nunca. Debido a que no son prácticos y al daño que pueden ocasionar a la salud del perro.

Bozales para perro: El clásico bozal de cesta

Seguro que conoces de sobra este tipo de bozal para perros, ya que es el más antiguo y utilizado. Y sigue siendo el modelo más utilizado precisamente porque es útil y muy práctico, a diferencia de los nuevos modelos de tela.

El bozal de cesta también conocido cómo bozal de rejillas, se caracteriza por cubrir completamente el hocico del perro dejando que este pueda abrir la boca en su interior y sacar la lengua para jadear o beber agua.

Se trata sin lugar a dudas del bozal más recomendable entre todos los modelos existentes, buscando siempre el tamaño adecuado para nuestro perro. Existen bozales para perros grandes y bozales para perros medianos o pequeños, no cometas el error de elegir un tamaño inadecuado.

Bozal para perro branquicéfalo

Dentro de los tipos de bozal de cesta para perros, podemos encontrar una serie especial para perros branquicéfalo. Son aquellos perros que por genética tienen el hocico más pequeño / chato de lo habitual.

Obviamente al tener el hocico más corto, un bozal de cesta convencional le quedaría grande y podría quitárselo con facilidad, aunque sea idóneo para su tamaño. Por ello se inventaron los bozales para perros branquicéfalos, unos bozales de cesta con un poco menos de largura para la parte del hocico.

Las razas de perro que deben usar este tipo de bozal específico son:

Bóxer

Bulldog Inglés y Francés

Boston Terrier

Carlino

Sih Tzu, etc…

Bozales para perro: El bozal anti-tirones

Otra de las novedades entre los bozales para perros es el conocido bozal de lazo o anti-tirones, el cuál va sujeto a la correa y se cierra obligando al perro a inclinar la cabeza cuando da un tirón.

Este tipo de bozal si que permite al perro sacar la lengua para jadear o beber agua, sin embargo es altamente peligroso ya que al cerrarse pillando al perro desprevenido hará que se muerda la lengua en más de una ocasión.

Es un tipo de bozal para perros que se utiliza con demasiada frecuencia para evitar que un perro de tirones, sin embargo no está recomendado para ello ya que aunque el perro no tire de la correa durante el paseo o lo haga con menor frecuencia, en realidad no le estamos enseñando a no hacerlo, sino que le estamos castigando en cierta forma.

Existen arneses especiales para que los perros con más carácter y energía no tengan tanta fuerza al dar tirones, por lo que no recomendamos este tipo de bozal.

¿Qué perros necesitan llevar bozal y cuando es necesario ponérselo?

Cada país tiene sus propias leyes en lo que respeta al uso de bozal en perros. En España y México todos las razas de perro catalogados cómo PPP (perros potencialmente peligrosos) deben usar de forma obligatoria un bozal homologado siempre que estén en espacios públicos.

Los perros no catalogados cómo PPP pero que en alguna ocasión hayan sido denunciados por morder o atacar, deberán también llevar siempre puesto un bozal cuando estén en espacios públicos. Los parques para perros conocidos como “pipican” no son espacios privados, por lo que estos tipos de perros también deberán llevar puesto el bozal dentro.

Existe un tipo de bozal para perros Pitbull especialmente diseñado en base a las medidas de su hocico y cabeza. Dado que el Pitbull es una raza muy de moda y está obligada a llevar bozal, los fabricantes no han tardado en desarrollar uno a medida. Siendo siempre el más recomendable, el bozal de cesta.

Recuerda que los perros con bozal tienen más dificultar para abrir la boca por completo, lo que les impide jadear con normalidad. Con esto indicamos, que no debes practicar nunca ejercicio con un perro con bozal, a excepción de los bozales de rejilla que le permitan jadear con normalidad.

¿Cómo ponerle el bozal a un perro?

A los perros no les gusta llevar bozal, algo completamente comprensible pues limita sus funciones y además es molesto para ellos. Por eso es muy importante saber cómo ponerle el bozal a un perro, para que se acostumbre y pueda pasear tranquilamente con el.

La mejor forma es comenzar a ponerle el bozal a nuestro perro desde cachorro, incluso dentro de casa. Lo haremos por periodos cortos de tiempo, primero unos minutos y con el paso de las semanas y la práctica diaria, más tiempo.

Que intenten quitárselo es completamente normal, por eso debemos entretenerlos con juegos o con cualquier cosa que desvíe su atención. De esta forma se irán acostumbrando poco a poco al uso de bozal y cuando realmente sea necesario ponérselo, no habrá problemas.

Los bozales para perros pequeños son de un tamaño casi minúsculo, así que asegúrate muy bien de que no le queda excesivamente prieto y le permite abrir la boca un poco para sacar su lengua. Si el perro está creciendo, cosa que hacen desde que nacen hasta que tienen aproximadamente año y medio, recuerda ir cambiando el tamaño de bozal conforme lo necesite.

Si te ha gustado el artículo y te ha sido de utilidad, ayúdanos a mantener la web en marcha! : Dale “Like” o Compártelo en las redes sociales 🙂 ¡Gracias!