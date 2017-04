Todos los perros necesitan una dieta equilibrada y nutritiva que incluya todas las vitaminas y minerales necesarios para un desarrollo correcto. Las vitaminas no sólo influyen en el estado anímico del perro sino que también cumplen un papel fundamentan el en desarrollo y mantenimiento de huesos y órganos.

Muchas personas se preguntan cuales son las mejores vitaminas para perros adultos o perros con determinados problemas de salud, llegando en ultima instancia a comprar suplementos vitamínicos completos sin saber realmente qué es lo que le están dando a sus perros.

Vamos a explicar cuales son las mejores vitaminas que le podemos dar a nuestro perrito y cómo administrarlas de forma natural. Ya que como todos sabemos, las vitaminas en pastillas no son de buena calidad y muchas veces ni tan siquiera son asimilables por el perro.

Tipos de vitaminas para perros

Estos son los nombre de vitaminas para perros más solicitadas debido a la importante función que cumplen, fortaleciendo la salud del perro o ayudando a un correcto desarrollo.

Dependiendo de si queremos vitaminas para perros de caza o vitaminas para perros desnutridos, debemos centrarnos en un grupo específico de vitaminas u otro, o en todos a la vez si se trata de un perro enfermo o anciano.

Vitamina A: Esta vitamina es muy importante para el desarrollo a nivel general del perro, teniendo un papel fundamental en el crecimiento y en la piel y pelo del perro. También se le atribuye un papel importante en el desarrollo del sentido de la vista.

¿Cuales son las mejores vitaminas para un perro?

No existen mejores o peores vitaminas para un perro, simplemente se debe saber que tipo de vitamina necesita tu perro y por qué. Administrar un complejo vitamínico a un perro sin mas no tiene ningún sentido, además un exceso de determinadas vitaminas puede ser muy nocivo para su salud.

Los perros ancianos con una alimentación equilibrada no necesitan complejos vitamínicos completos, sin embargo nuestro veterinario puede recomendamos que le demos un suplemento de vitamina E debido a sus propiedades antioxidantes.

Los perros enfermos si que pueden necesitan algún complemento vitaminado aunque tengan una dieta equilibrada, por ejemplo los perros con leishmaniasis suelen padecer de anemia generalizada, por lo que un suplemento completo es lo más indicado.

Los perros de caza que requieren realizar esfuerzos intensos en determinadas épocas del año, suelen ser tratados con vitaminas A,D,E y K para que estén fuertes y sanos, preparados para la temporada. Al igual que sucede con los perros de competición, los cuales requieren de un extra de energía en determinadas fechas.

Cómo darle vitaminas a un perro

Aunque todos conocemos una gran cantidad de empresas que comercializan complejos vitamínicos en pastillas o líquidos, lo cierto es que este tipo de vitaminas no son las más recomendables. Las vitaminas deben ser naturales, obtenidas de medios orgánicos para que sean asimilables y efectivas, por eso recomendamos administrar vitaminas de forma natural.

Vamos a repasar cuales son los mejores alimentos ricos en determinados grupos de vitaminas, para que podamos dárselos a nuestros perros en una cantidad adecuada (nunca se debe abusar, pues tan mala es la carencia cómo el exceso). Recordando que la mejor forma de obtener vitaminas saludables es mediante la fruta, puedes obtener más info en: Frutas sanas para perros.

Hígado de pollo

El hígado de pollo contiene una gran cantidad de vitaminas esenciales para un perro, tales cómo la vitamina C, un gran número del grupo de vitaminas B y una gran cantidad de vitamina A.

El hígado de pollo también contiene minerales importantes para el perro, cómo el zinc, cobre, hierro e incluso calcio. Sin embargo un exceso de hígado puede resultar en diarrea, por eso debemos ser cautelosos y dar hígado en pequeñas cantidades junto a su alimento habitual.

También podemos usar hígado de otros animales cómo el cordero o la vaca, siendo siempre recomendable cocerlos en agua durante dos o tres minutos para evitar posibles parásitos.

Sardinas

Las sardinas son un alimentos con propiedades impresionantes, contienen una gran cantidad de vitaminas del grupo B, principalmente B12 y B6. Además aportan una impresionante cantidad de Hierro y proteínas, algo que dará una gran cantidad de energía extra a nuestro perro.

Y no solo eso, sino que además contienen una gran cantidad de aceites grasos beneficiosos cómo el Omega 3 y el Omega 6, que ayudarán a disminuir el colesterol del perro y a mejorar su piel y pelo.

Lo recomendable es utilizar sardinas en conserva, en aceite de oliva o de girasol, retirar el aceite y trocear las sardinas para administrarlas junto a su alimentación natural. Un perro de más de treinta kilos de peso puede tomar una lata una vez por semana a modo de ejemplo.

Queso

El queso es una importante fuente de calcio para nuestros perros y una excelente fuente de proteínas y grasas para su nutrición. Además aporta una importante cantidad de vitamina A, importante para el desarrollo a nivel general del perro.

El queso no contiene lactosa por lo que no es perjudicial para los perros, sin embargo algunos perros no terminan de tolerarlo completamente por lo que aunque esto sólo suceda en muy pocos casos… lo recomendable es comenzar siempre con pequeñas porciones para evaluar que tal le sienta.

No importa si usamos queso de leche de vaca o de oveja, aunque si es cierto que es más recomendable que sea de oveja. No debemos darle la corteza o parte exterior del queso ya que puede contener bacterias (de la misma forma que nosotros tampoco la comemos).

Frutas variadas

La fruta aporta una gran variedad y cantidad de vitaminas a los perros, aunque debemos ser conscientes de que los perros no deben comer las semillas de la fruta. La manzana, la pera o el melocotón entre muchas otras frutas, son realmente saludables para un perro.

Al igual que sucede con cualquier otro alimento, en la cantidad está el truco. Si le damos mucha fruta a un perro posiblemente le provoquemos una diarrea, por eso es recomendable comenzar con porciones pequeñas e ir evaluando.

Algunos perros comen sin problemas manzana pero a otros quizás no les siente del todo bien y sea mejor darle pera, a modo de ejemplo. Todo es ir probando y valorando, debemos usar nuestro sentido común.

Hortalizas variadas

Las hortalizas son una gran fuente de vitamina K, la acelga, la col o la espinaca por ejemplo contienen grandes cantidades de vitamina K para un perro. Sin embargo este tipo de hortalizas no son muy digeribles por el sistema digestivo de los perros, por ello es recomendable cocerlas previamente.

No debemos aportar grandes cantidades de hortalizas cocidas a nuestro perro porque aflojan mucho el intestino, es decir, provocan diarrea. Una pequeña cantidad de vez en cuando es más que suficiente.

El Sol

Si, ya lo sabemos… el sol no es un alimento. Pero sin embargo el sol es una fuente increíble de vitamina D. Los perros no pueden absorber la vitamina D mediante su piel cómo lo hacemos los humanos. Sin embargo…. su pelo retiene esta vitamina.

¿nunca has visto a tu perro lamerse las patas después de tomar el sol? Es su forma instintiva de absorber la vitamina D que el sol ha dejado sobre su pelo, puede parecer increíble pero es completamente real.

Conclusiones

No automediques a tu perro comprándole suplementos vitamínicos sin motivo alguno o simplemente porque le veas un poco decaído. Debe ser siempre un veterinario quien recomiendo el uso de vitaminas.

Un exceso de vitaminas puede ser tan perjudicial para su salud cómo una carencia de las mismas, los perros necesitan una cantidad limitada de vitaminas para disponer de una salud fuerte.

Si optas por darle vitaminas naturales mediante los alimentos mencionados, recuerda siempre que en la cantidad está el equilibrio. No abuses de estos alimentos ni los consideres nunca cómo única fuente de alimentación.

