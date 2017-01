¿Qué pasa si mi perro come chocolate?

Son muchas las opiniones que podemos encontrar sobre el consumo de chocolate en perros y cuales son sus efectos, aunque la mayoría de esas opiniones, lamentablemente sólo nos confunden más aun ya que el chocolate es malo para un perro pero sólo en cantidades elevadas.

Es totalmente falso que un perro no pueda comer chocolate, aunque si que es cierto que en cantidades elevadas puede resultar incluso mortal. Pero… ¿a qué se considera una cantidad elevada o perjudicial? ¿Qué hacer si mi perro come chocolate?

Vamos a repasar todo lo que necesitas saber sobre el chocolate y sus efectos en perros, cuanto pueden comer sin peligro y que hacer si comen demasiado chocolate. Qué tipo de tratamientos existen y cómo actuar en todo momento.

¿Por qué el chocolate es tóxico para los perros?

El chocolate está fabricado a partir de cacao y el cacao contiene un ingrediente llamado Teobromina que es nocivo para los perros. La Teobromina sólo se encuentra en el cacao, de forma que una tableta de chocolate con leche contiene mucha menos Teobromina que una tableta de chocolate puro.

La Teobromina es un excitante del sistema nervioso central, prácticamente inocuo para los humanos pero realmente tóxico para perros en cantidades moderadas. Además, a niveles generales las tabletas de chocolate también contienen grandes cantidades de azúcar, algo que es nocivo para los perros (y para los humanos). Aquí puedes ver la lista de alimentos tóxicos para perros.

Una cantidad pequeña de Teobromina no causará daño en nuestro perro, pero una cantidad elevada puede provocarle incluso la muerte. Cogiendo cómo ejemplo el chocolate puro, bastará con entre 2 y 5 gramos de chocolate por kilo de peso del perro para comenzar a intoxicarse.

Entonces…. ¿puede o no puede comer chocolate mi perro?

A niveles generales no recomendamos dar chocolate a los perros, pueden intoxicarse y no es un alimento saludable para su salud. Pero, ¿quien no le da de vez en cuando un trozo de comida a su perrito? ¿quien puede evitar que un perro encuentre chocolate por la calle y se lo coma?

Si un perro come un poco de chocolate no pasa absolutamente nada, el chocolate no es tóxico ni mortal en cantidades pequeñas. A modo de ejemplo para un perro de unos treinta kilos de peso, serían necesarios 60 gramos de chocolate puro para que se intoxique y más de 100 gramos de chocolate puro para que esté en peligro de muerte.

Nadie en su sano juicio le daría a su perro una cantidad tan grande de chocolate (más de una tableta completa). Si el chocolate es con leche, haría falta más de 120 gramos para intoxicarse y más de 200 gramos para que su vida corra peligro (basándonos siempre en un perro de treinta kilos de peso, cómo ejemplo).

La cantidad nociva para un perro depende de su peso, sabiendo que a partir de los dos gramos por kilo puede ser tóxico, si nuestro perro pesa diez kilos su dosis máxima seria de veinte gramos. Es decir, que si nuestro perrito se come por descuido un bombón no pasa nada, no va a morir ni nada similar. Sin embargo si se come toda la caja… habría que acudir de urgencia al veterinario.

Para no tener que andar preocupándonos por las cantidades, lo mejor es evitar dar chocolate a nuestros perros y así evitar todo riesgo. Aunque si comen un trocito pequeño de vez en cuando, no debes asustarte pues no pasa absolutamente nada.

Síntomas de intoxicación en perros por consumo de chocolate

Si crees que tu perrito ha comido demasiado chocolate, lo sospechas, o simplemente no lo tienes claro porque no has podido controlar cuanta cantidad come… lo mejor es prestarle mucha atención durante las siguientes horas por si muestra alguno de estos síntomas.

Los perros que han comido chocolate pueden mostrar diarrea sin que esto suponga ningún problema serio, simplemente es algo que les ha sentado mal. Sin embargo, cuando comen demasiado chocolate los síntomas se agravan y es necesario acudir de urgencia un veterinario.

Si tu perro muestra diarreas, vómitos, espasmos musculares, bebe mucha agua, no controla sus esfinteres (se hace pis o caca en casa o de forma involuntaria), tiene fiebre o simplemente parece estar enfermo…. no lo dudes, acude a un veterinario pues su vida puede estar en peligro.

Tratamiento para perros que han comido demasiado chocolate

No existen soluciones mágicas ni remedios caseros para curar a un perro que ha comido mucho chocolate, por lo que debemos acudir a un veterinario de urgencia sin excusas o nuestro perro podría morir.

El veterinario intentará realizar un lavado de estómago o provocarle el vómito si ha comido chocolate hace poco tiempo. Si han pasado algunas horas, entonces ya no serviría de nada el lavado gástrico porque el chocolate estaría siendo ya absorbido por los intestinos.

Debemos darle al veterinario toda la información posible para que ayude a nuestro perro a salvar su vida:

Cuanta cantidad de chocolate ha comido

Que tipo de chocolate es (puro, con leche, etc…)

Peso del perro

Edad del perro

Antecedentes veterinarios (alergias, etc…)

El veterinario aplicará el tratamiento adecuado en función de la gravedad del perro para intentar salvarlo. En estos casos la rapidez en actuar es fundamental, por eso debemos acudir al veterinario lo antes posible para tratar al perro.

Tu perro puede morir por comer demasiado chocolate, no es una exageración. Son muchos los perros que desafortunadamente no han superado las horas posteriores a una gran ingesta de chocolate rico en Teobromina.

Colaboración: El Encantador de Perros

