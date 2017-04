Perro Pug Carlino

Es extraño conocer a alguien que jamás haya visto o tratado a un perro Pug, también conocidos cómo perros Carlinos debido a sus origines. Esta raza de pequeño tamaño es posiblemente una de las más idóneas para adoptar cómo compañero de vida.

Los Pug son pequeños en tamaño pero grandes en corazón y valentía, pequeños holgazanes muy divertidos que nos sacaran la mejor de nuestras sonrisas. Sus características los convierten en perros adorables, respetuosos e ideales para la convivencia.

¿Cómo es el carácter de un perro Pug?

Imagina a un perro e gran tamaño, con un corazón noble, elegante, gracioso y a la vez juguetón. Protector con su familia y respetuoso con los niños… ahora reduce su tamaño hasta los diez o doce kilos y ¡¡tachan!! eso es un Pug o Carlino.

Los perros Carlino se caracterizan por ser tranquilos en casa, aunque en la calle pueden parecer un poco terremotos a pesar de su tamaño. Algunas personas afirman que son un poco “torpes” y eso los hace más graciosos todavía, realmente son perros que se hacen querer.

Los Pug son ideales para familias con niños o para vivir en pequeñas viviendas, su reducido tamaño y sus características, hacen que no precise de un gran terreno para poder ser feliz. Aunque esto no quiere decir que no deba recibir todos sus paseos diarios, obviamente necesita jugar, pasear, hacer sus necesidades y socializarse con otros perros, humanos y entorno.

Se trata de una raza muy tranquila, graciosa y cariñosa. Muy apegada a su humano y familia, aunque no pueda protegerlos debido a su minúsculo tamaño, puede hacer mucho ruido ladrando ante la presencia de extraños o amenazas.

Si te estas preguntando si un perro de raza Pug puede ser bueno para ti, ni lo dudes, es una raza buena para cualquiera.

¿Cuales son los defectos de la raza Pug?

En realidad esta raza no tiene defectos, sino incompatibilidades razonables debido a su tamaño y características físicas. Los Pug son perros de tamaño pequeño y hocico chato, por lo que suelen roncar y mucho!!

No es recomendable abusar de ellos a la hora de pasear o hacer ejercicio, es más una raza de perro que debe desfogarse a su ritmo, sin obligaciones. Un exceso de ejercicio puede producir una falta de oxigeno en su organismo, no es un perro para salir a hacer footing con el, sino para dar paseos y jugar con otros perros en el parque.

El Carlino aunque pequeño en tamaño es valiente, debemos tener cuidado frente a perros de tamaño grande, pues nuestro pequeño Pug pensará que puede hacerles frente si existe una situación de tensión. Saber separar a dos perros que se pelean es fundamental para evitar problemas de esta índole, sea cuales sea su tamaño.

Algunos ejemplares son propensos a determinadas alergias alimentarias, una dieta natural a base de alimentos frescos y naturales cómo la dieta BARF puede ser la mejor opción en estos casos.

Por lo demás, esta raza no presenta ningún “defecto” sino todo lo contrario, grandes virtudes.

¿Qué cuidados necesita un perro de raza Pug?

Los mismos que cualquier otra raza de tamaño similar. No abusar de ellos en los paseos ni obligarles a ejercitarse y mantenerlos preferiblemente en entornos templados (no toleran bien el exceso de calor ni el frio).

Debemos ser conscientes de que al no ejercitarse mucho, pueden ser propensos a engordar. Vigilar su peso es fundamental para que su salud sea óptima, un pienso bajo en grasas / light puede ser una buena alternativa si comienza a coger algún kilito de más….

Tres o cuatro salidas o paseos diarios para que hagan sus necesidades y se desfoguen jugando con otros perros, sus vacunas y correspondientes visitas veterinarias, una alimentación adecuada para su tamaño y mucho, mucho cariño, es lo que necesita un Pug para ser feliz.

Cómo curiosidad, la lengua de los Pug suele quedar en ocasiones fuera de su boca mientras duermen… dándoles un aspecto realmente gracioso. Es algo normal que no debe preocuparnos.

