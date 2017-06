Todo sobre los perros Chow Chow, los pequeños panda

Todo el mundo conoce al pequeño pero imponente perro Chow Chow, gracias a su aspecto físico similar al de un oso panda peludo o un gran peluche de los que incitan a abrazarlos. Sin embargo no debemos dejarnos engañar por su aspecto, esta raza puede ser complicada si no se le prestan los cuidados necesarios.

El perro panda, como muchos lo conocen, se hizo famoso principalmente por el color de su lengua. La raza de perros Chow Chow tienen la lengua negra u oscura con tonalidades azuladas, algo que los caracteriza sobre el resto de razas. No existe ni un solo ejemplar que no comparta esta extraña cualidad.

Desde SoyUnPerro.com vamos a repasar cuales son las características del Chow Chow, como es su carácter y cuales son los cuidados necesarios para que tenga una vida sana y feliz. Todo lo que necesitas saber sobre esta preciosa raza en tan sólo tres minutos de lectura. Vamos con ello!

Características físicas del Chow Chow, el pequeño panda

Se trata de una raza de perro de tamaño grande, llegando a pesar en su edad adulta incluso treinta y cinco kilos, algo menos las hembras. Su altura a la cruz llega a los cincuenta y cinco centímetros, lo que lo convierte en un perro de tamaño considerable.

Su aspecto es colosal, similar al de un oso fuerte y valiente capaz de intimidar al más valiente. Su gran manto de pelo, largo y esponjoso hace que su aspecto sea aun más grande, dándole un toque imponente a la par de adorable.

El color del pelo del Chow Chow puede ser oscuro, casi negro o marrón incluyendo todas las tonalidades, desde un marrón suave casi imperceptible a un marrón intenso fuego. Su pelo no siempre es suave, depende de su alimentación y de los cuidados que reciba. Algunos ejemplares tienen un pelo largo, pero áspero y duro.

Su manto de pelo cubrirá parte de su cabeza, dándole un aspecto de panda u oso de peluche, su hocico no es muy alargado y se torna más bien redondeado. Por algo lo llaman el perro panda. Aunque no debemos dejarnos engañar por su aspecto meloso, ya que si no ha recibido una educación adecuada puede ser un perro de aptitud complicada.

Los perros Chow Chow son originarios del norte de China, donde antaño se utilizaban para proteger los grandes templos budistas de los enemigos. Aun a día de hoy se conservan grandes estatuas de estos perros en las puertas de muchos templos.

Carácter del Chow Chow y comportamiento en familia

Esta raza de perro es dominante y territorial por naturaleza, por lo que no está recomendada para personas que no tengan experiencia educando o adiestrando perros. Mucho menos para personas inseguras o con poca autoridad, ya que el perro asumiría el papel de líder y eso sería catastrófico.

Sin embargo si se educa correctamente al Chow Chow desde cachorro y se socializa tanto con otros perros cómo con otros humanos durante toda su infancia, el perro comprenderá que nos es el macho alfa y nos evitaremos mucho problemas de conducta.

A pesar de adorable físico y su aspecto mimoso, insistimos en que no es un perro para personas sin experiencia, sin fuerza o sin autoridad. Si es bien educado, adiestrado y socializado por una persona experimentada y con carácter, será un perro adorable y tranquilo.

El carácter del Chow Chow cuando ha sido bien adiestrado, es tranquilo y pacífico. Incluso son muchos quienes afirman que se lleva genial con los niños, comportándose en casa cómo un perro alfombra en muchas ocasiones.

Los perros Chow Chow no son muy activos, no necesitan realizar ejercicio a diario y tampoco les gusta. Bastará con varios paseos para disfrutar del aire libre y jugar con otros perros para liberar su exceso de energía y tener un perro tranquilo y juguetón.

El comportamiento del Chow Chow se definirá siempre en función de su educación, en malas manos será un perro agresivo y dominante, a la par de territorial. En buenas manos, será un perro tranquilo, pacífico y algo mimoso, en casa adorará disfrutar de la tranquilidad de interminables siestas.

Cuidados y alimentación para un Chow Chow

Los perros Chow Chow precisan de una gran dedicación para cuidar su gran manto de pelo, un par de cepillados diarios y un par de baños mensuales se harán imprescindibles para que su pelo sea suave y esponjoso, a la par de limpio.

Debemos tener especial cuidado con los parásitos, tales cómo pulgas o garrapatas, ya que con tanto pelo será complicado detectarlos. Un buen collar y pipetas antiparasitarias es lo más recomendable para esta raza de perro.

Al ser un perro poco activo debemos vigilar su alimentación para que no adquiera unos kilitos de más, el sobrepeso podría ocasionarle problemas en las articulaciones y disfunciones cardíacas. Si su peso aumenta en exceso, un buen pienso para perros light puede ser una excelente opción.

Cómo consejo extra, los piensos con base de pescado (Salmón principalmente) aportarán un brillo extra a su pelo, haciéndolo más hermoso si es posible.

Consejos para los Cachorros de Chow Chow

Es muy importante que eduquemos correctamente a un cachorro de Chow Chow desde el primer día, al ser un cachorro no aprenderá… lógicamente, pero irá cogiendo el concepto de quien es el líder de la familia y cuál es su posición en ella. Podemos aprender algunos trucos para ello desde: Cómo dominar a un perro territorial.

Algunos buenos consejos para ello son, enseñarle a no comer la comida de su comedero hasta que le demos la orden. Darle de comer de nuestra mano y acostumbrarlo a que todos podamos meter la mano en su comedero mientras el come, sin que gruña ni haga malos gestos.

No dejarle entrar ni salir de casa en primer lugar, siempre debe hacerlo detrás de los humanos. No humanizarlo, es decir, no tratarlo cómo a un bebé, no cogerlo en brazos ni dejarle subir al sofá, entre tantas cosas.

Es importante darles cariño, jugar con ellos, sacarlos a pasear y sobre todo, no mostrar nuca agresividad con ellos ni delante de ellos. El refuerzo positivo es la mejor forma de educar a un perro, evitando que observe y aprenda conductas agresivas.

