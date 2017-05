Síntomas de la Sarna en perros y tratamiento

Nuestras queridas mascotas nos alegran la vida día a día, nos reciben con alegría moviendo la cola y nos buscan para que les demos caricias. Son parte de nuestra familia y como tales, nos preocupamos por ellos de igual manera que lo hacemos por nosotros. Cuando vemos que enferman, ellos no pueden decirnos que les pasa, es por ello que debemos conocer las principales enfermedades que pueden tener, para detectarlas tiempo y poder tratarlas sin que sufran.

La Sarna en perros es posiblemente una de las enfermedades mas crueles que pueden padecer, con un tratamiento y cuidados adecuados se puede curar pero es un proceso lento. Nuestros perros sufrirán picor y ardor en su piel, algunos incluso dejan de comer y pierden gran cantidad de peso debido a las molestias que esta enfermedad les causa. Vamos a explicar detenidamente todo lo que necesitas saber sobre la sarna.

¿Qué es la Sarna?

La sarna es una infección dermatológica causada por cierto tipo de ácaros. Estos ácaros se alojan en la piel y pelo de nuestro perro provocándole urticarias y heridas, su piel se pondrá rojiza del picor y creará yagas. Nuestros perros lo pasan realmente mal con esta infección, porque notan mucho picos y no siempre pueden rascarse donde les pica, además al rascarse constantemente solo empeoran la situación pues terminan enrojeciendo mas aun su piel y se provocan heridas.

Existen varios tipos de sarna, algunas son mas suaves y de fácil tratamiento mientras que otras son mas agresivas, contagiosas y de tratamiento mas complejo. Es muy importante detectar a tiempo esta enfermedad para evitar que se propague, infecte a otros perros y/o cause daños graves en la piel y cuerpo.

Los ácaros son pequeñas arañas de tamaño microscopio que viven como parásitos en animales y plantas. Si miráramos con un microscopio veríamos ácaros por casi todas partes, son parte del ecosistema y siempre han vivido entre nosotros. Existen muchas clases de ácaros y algunos de ellos son muy dañinos, tanto para nuestras mascotas como para nosotros mismos.

¿Cuantos tipos de Sarna en perros existen?

Existen varios tipos de sarna detectadas en perros, que varían en función del tipo de ácaro que la haya producido. Por lo general hay dos tipos de sarna mucho mas comunes que el resto, las cuales citamos a continuación:

Sarna Demodécica, también conocida como sarna roja, es la sarna producida por el ácaro “Demodex”. Este ácaro vive de forma permanente en la piel del perro, pero cuando nuestro perro se encuentra bajo de defensas en su organismo o viviendo en circunstancias insalubres, este ácaro aprovecha para reproducirse de forma indiscriminada produciendo Sarna. Se desarrolla poco a poco ganando terreno sobre la piel de nuestro perro.

Sarna Sarcóptica, producida por el ácaro "Sarcóptide". Este tipo de sarna es muy contagiosa y se reproduce a una gran velocidad, produciendo quemazones en la piel de nuestro perro, caída de pelo, ardor… Se contagia también a humanos por lo que debemos llevar a nuestro perro al veterinario inmediatamente para ponerle un tratamiento.

¿Cuales son los síntomas de la Sarna en un perro?

La Sarna en perros comienza siempre de la misma forma, con picores excesivos, enrojecimiento de la piel, posible caída del pelo en la zona afectada, erupciones en la piel, etc… Es muy sencilla de detectar pues nuestro perro comenzará a rascarse constantemente.

Debemos examinar la zona donde nuestro perro se rasca, tener presente que también puede originarse dentro de las orejas de nuestro perro, por lo que hay que revisarlo frecuentemente. Podemos hacer una revisión superficial cuando le limpiemos las orejas por ejemplo, mirando que no tenga zonas enrojecidas o erupciones.

Si tu perro no se rasca, no tiene ulceras o sarpullidos en la piel, ni zonas enrojecidas… es poco probable que sufra de sarna. La sarna es una enfermedad sencilla de detectar y con un tratamiento adecuado es curable.

¿Cómo puede contagiarse mi perro de Sarna?

Existen muchas formas de contraer la Sarna y no siempre es por contagio. Muchos ácaros viven sobre la piel de nuestro perro, al igual que sobre la nuestra. Cuando nuestro perro está enfermo o decaído, sus defensas bajan y es entonces cuando los ácaros aprovechan para reproducirse en exceso produciendo Sarna.

Otro motivo por el cual los perros contraen Sarna, es por una mala higiene. Debemos mantener a nuestro perro limpio, por lo general un baño mensual es suficiente pero si tu perro pasea por lugares insalubres es recomendable ampliar el numero de baños mensuales. Utilizando siempre un jabón de calidad antiparasitos, acaricida, que podemos encontrar en cualquier clínica veterinaria.

El contagio es también una forma de contraer Sarna, si nuestro perro juega con algún otro perro que tiene la enfermedad o pasea o juega por donde otros perros contagiados han estado, es posible que contraiga la enfermedad.

La mejor forma de prevenir la Sarna en perros es tenerlos bien alimentados y atendidos, con una higiene correcta. Haciéndole revisiones de vez en cuando no solo prevenimos la Sarna, también muchas otras enfermedades. Si te es posible, una visita al veterinario de vez en cuando nunca está de mas.

¿Cómo curar la Sarna en perros?

No existen remedios caseros para curar la Sarna, podemos realizar ciertas cosas para ayudar a tratarla pero siempre debemos acudir a un veterinario. El veterinario nos dará el tratamiento correcto para curar a nuestro perro de Sarna, también nos dará consejos e indicaciones para que la enfermedad se cure lo antes posible.

Si alguien te dice que la Sarna se puede curar solo con remedios caseros, no te lo creas, te está mintiendo y tu perro sufrirá. Es muy importante seguir el tratamiento que el veterinario te de, ese será su principal tratamiento para curar la enfermedad.

A nivel personal, podemos ayudar a nuestro perro bañándolo cada diez o quince días con un jabón blanco, neutro y acaricida. De esta forma evitaremos que los ácaros sigan reproduciéndose y será mas sencillo que el tratamiento a base de medicamentos haga efecto curando a nuestro perro.

El baño debemos realizarlo con agua tibia y muy suavemente, ten en cuenta que tu perro siente dolor en su piel, por lo que debemos bañarlo muy suavemente, aplicando jabón en las zonas afectadas y dejándolo actual uno o dos minutos antes de aclarar. Después debemos secarlo con una toalla suave, despacio y delicadamente.

Una dieta bien equilibrada y un suplemento vitamínico ayudará a que nuestro perro tenga unas defensas fuertes, así podrán combatir contra los ácaros y ayudar a erradicar la enfermedad. Siempre en compañía del tratamiento médico facilitado por el veterinario.

¿Qué más debo saber sobre la Sarna en perros?

Lo principal es detectarla a tiempo para que no se extienda por toda la piel de nuestro perro, los ácaros se reproducen a una gran velocidad por lo que una detección temprana es de gran ayuda. Es muy importante acudir a un veterinario y que nos ponga un tratamiento adecuado, dependiendo del tipo de ácaro y Sarna que nuestro perro tenga.

Alimentar bien a nuestro perro y no descuidar su higiene o su alimentación es muy importante para que la enfermedad remita rápidamente. No dejes que tu perro juegue con otros perros hasta que el veterinario te lo indique, así no contagiaras a otros.

Algunos tipos de Sarna se contagian también a humanos. No te asustes, tu veterinario te dirá si la Sarna de tu perro es contagiosa y que medidas debes tomar (la Sarna es muy poco común en Humanos, no te apures).

Cuando tu perro esté enfermo debes darle aun mas cariño y cuidados, eso le ayudará a sanar. No dejes que este triste, anímale y juega con el, su estado anímico es muy importante, un perro feliz se cura mas rápido que un perro triste, no lo olvides.

