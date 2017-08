Este pequeño gran gigante proviene de los prados Franceses, donde ejercía como cuidador de rebaños hasta que cuando llegó la guerra lo convirtieron en soldado. Una vez pasados los años bélicos, ha permanecido como uno de los mejores perros de guardia y defensa, dado su carácter, fuerza y tamaño. El Beauceron no es un perro para tener un piso, necesita de un gran espacio donde poder gastar toda su energía y moverse a su libre antojo.

El aspecto físico del Beauceron adulto realmente impone, tiene una cruz de 65 a 70 centímetros, pelo corto y grueso, por lo general de color negro y marrón oscuro o fuego. Cola caída hasta los corvejones, ojos redondos y siempre de color oscuro, de comprensión atlética y fuerte, es un perro robusto. Su peso suele rondar entre los 40 y 50 kg, es un perro muy musculado.

Principales características de la raza de perro Beauceron

El Beauceron o pastor de Bauce, no nació en Beauce sino que proviene de Francia, donde sus antepasados eran utilizados como perros pastores. Se dice de ellos, que eran capaces de acabar con los lobos sin contemplación, algo que no se puede afirmar de todos los perros pastores, es mas, solo unos pocos ejemplares de perros pastores pueden acabar con un lobo en un enfrentamiento directo.

Como hemos indicado, es perro muy fuerte y audaz, hay que educarlo / adiestrarlo muy bien para que no confunda paseantes con malhechores y nos de un buen susto a nosotros y un inmenso susto a su victima. Esta raza de perro no está recomendada para dueños de corta edad, adultos indecisos o con poca determinación. El Beauceron es de naturaleza dominante y le gusta imponerse, desde cachorro mostrará aptitudes dominantes. Precisa de un riguroso y estricto adiestramiento durante toda su vida, su dueño jamas debe ceder ante el. Aunque a prior pueda parecer un perro peligroso o no recomendado, lo cierto es con un buen dueño, capaz de saber como dominarle y educarle correctamente, se convertirá en uno de los mejores compañeros posibles.

Cualidades del Beauceron

El Beauceron es un perro valiente, inteligente, franco y leal, muy fiel a su dueño. Seguro de sí mismo y de su poder, autónomo y con un sentido muy agudo de la propiedad. Todas estas cualidades le convierten en un gran perro guardián, que precisa de disciplina y firmeza en su dueño. Como punto negativo, es un perro que tiene una madurez tardía, a partir de los dos años de edad es cuando se podría decir que comienza a madurar. Es algo impulsivo por lo que puede ser peligroso.

Esta raza precisa de mucho ejercicio diario, podría decirse que es un perro hiperactivo. Le gusta correr y tiene bastante fondo, su gran musculatura da fe de ello. Como hemos indicado, no es un perro para tener en un piso o balcón, necesita de un gran terreno para desahogarse y ser feliz.

Con los niños puede mostrarse cauto o adorarlos, en cualquiera de los casos, siempre los defenderá ferozmente dado su instinto de proteger al rebaño, no olvidemos que es un perro de pastoreo. No obstante, se recomienda no dejarlo nunca a solas con niños, como se recomienda con la mayoría de razas de perros.

Es un gran devorador de comida, no solo por su gran tamaño, sino que posee uno de los mayores apetitos caninos existentes. Es un dato a tener en cuenta dado que su mantenimiento supone un gasto mensual en alimentación superior al resto de razas. Es un autentico tragón, por lo que también necesitará gastar toda esa energía con largos paseos y carreras.

Consejos útiles:

No comience con su adiestramiento hasta que tenga como mínimo seis meses de edad, aunque eso no significa que no le deje claro su superioridad frente a el, no deje jamas que el le domine. Regáñele y enséñele quien es el el dueño (“macho alfa”).

Presenta un doble espolón en los miembros posteriores, cuide de que no se haga daño jugando o saltando entre arbustos. Revíselos habitualmente para verificar que no han sufrido daños.

Es un perro tanto de guardia como de pastoreo, en Francia aun se sigue utilizando como perro policía también.

Limpíele regularmente orejas y ojos, córtele las uñas y será un perro feliz. Por lo general no precisa de muchos lavados al año pero si de cepillados para eliminar el pelo muerto.

Puede engordar fácilmente, vigile que haga ejercicio y no coma mas de la cuenta.

Si te ha gustado el artículo y te ha sido de utilidad, ayúdanos a mantener la web en marcha! : Dale “Like” o Compártelo en las redes sociales 🙂 ¡Gracias!