Seguro que todas las personas que por fortuna disfrutamos de la compañía de estos peluditos de cuatro patas, hacemos siempre lo posible por mantenerlos contentos. Pero…. ¿realmente sabemos hacer feliz a un perro o es solamente lo que creemos o…queremos creer?

Aunque parezca extraño por su sencillez, hacerlos felices es muy fácil. Simplemente hay que seguir unas pautas básicas y tratarlos con el respeto que se merecen. Vamos a recordar una por una cuales son esas pautas y cómo deben seguirse.

Cómo hacer feliz a un perro: Alimentación / Nutrición

Todos hemos oído hablar de los famosos “perros de pueblo” de toda la vida, que sobrevivían a base de las sobras de la comida y poco más. Pero que hayan podido sobrevivir no significa que se hayan alimentado correctamente, por eso debemos dedicar tiempo a su nutrición.

Sin lugar a dudas un pienso para perros de alta calidad es una excelente opción, formulado y elaborado específicamente para cada etapa de su vida (cachorro, adulto o senior). Es una forma sencilla de alimentarlos correctamente y a la vez fácil para nosotros.

Debemos elegir el pienso adecuado a las necesidades de nuestro perro, dependiendo de su edad, tamaño (raza grande, mediana o pequeña) y por supuesto de su actividad física diaria.

Un perro con una buena alimentación es un perro fuerte y sano, mientras que un perro mal alimentado es muy propendo a enfermar y llevar una peor calidad de vida.

Quien disponga del tiempo y recursos para alimentarlos con productos naturales, también puede hacerlo. Es lo que se conoce como “Dieta BARF” y es una alternativa sana que consiste en alimentar al perro con productos crudos o poco cocinados, pero siempre naturales (sin procesar cómo el pienso).

Tan importante es elegir una buena alimentación, como respetar sus horarios en las comidas y mantener siempre un cuenco con agua limpia y fresca a su disposición. Debemos crear una rutina diaria con las comidas y poner las tomas siempre a la misma hora. De esta forma nuestro perro sabrá cuando le toca comer, se habituará a ello y también su organismo.

Cómo hacer feliz a un perro: Salud e Higiene



Por lo general los perros son animales bastante impulsivos y les encanta jugar o correr por donde sea, incluyendo charcos, ríos, barro, arena, basura, tierra…… Así que podríamos decir que dependen en gran medida de nosotros para mantener una higiene con la que ambos estemos cómodos.

Un baño en casa con agua templada una vez al mes, suele ser suficiente para mantener una higiene adecuada. Excluyendo obviamente casos en los que por necesidades mayores haya que bañarlos con mayor frecuencia, como cuando se rebozan en alguna porquería.

Utilizar un champú especial para perros con un ph adecuado, es muy importante para que su piel no sufra. Un champú de mala calidad provocará caspa, irritación en la piel, exceso de sequedad, picores…. El agua no debe estar demasiado caliente, no debe quemarnos a nosotros ni debemos notar la sensación de que está casi quemando.

Por otro lado mantenerlo al día con todas las vacunas y llevarlo al veterinario cada vez que esté enfermo, es algo totalmente obligatorio para que nuestro perro esté sano.

Utilizar pipetas y collares repelentes de parásitos, de forma frecuente esta altamente recomendado, ya que los parásitos pueden transmitir diversas enfermedades.

Cómo hacer feliz a un perro: Ejercicio y Respeto



Sacar a nuestro perro al menos tres veces a lo largo del día para que haga sus necesidades es simplemente obligatorio, si pueden ser más veces mucho mejor. Pero hacer ejercicio con nuestro perro es algo que por lo general no se ve mucho…

Muchas personas pueden decir que basta con dar un paseo por la manzana o el parque con el, para que haga todo su ejercicio diario. Pero lo cierto es que eso solo sirve para perros adultos de más de 8 años, los perros de menor edad necesitan un poco más.

Obviamente hay que ponerle un poco de sentido común, un perro de raza pequeña o un cachorro no necesitan ejercicio tal y como lo explicamos, simplemente necesitan jugar o pasear un poco. Pero los perros adultos y sanos agradecen mucho salir a correr un rato a un ritmo adecuado. Y si no pueden jugar corriendo con otros perros… la mejor opción es sacarlos con nosotros a correr, ir en bici, en patines, o como más te guste, pero ejercitarlos un poco.

El respeto también es fundamental, no hay que agredirles físicamente jamás y debemos respetarlos como respetaríamos a cualquier miembro de nuestra familia. Y eso, también implica dejar que disfruten siendo perros y no humanizarlos excesivamente.

Cómo hacer feliz a un perro: Amor

No son solo animales, ellos tienen sentimientos. Dales el amor que se merecen y te veras recompensad@ un millón de veces. Juega con ellos, dales cariño e incluso háblales. Recuerda que para ellos, tu eres su familia, su padre / madre, la persona en quien confiar, querer y proteger. No le defraudes, se la persona que tu perro cree que eres.

Como ves, no hay nada extraño en todo lo que hemos comentado, son pautas tremendamente sencillas que todos debemos seguir para mantener a nuestro perro contento y sano. Y si te sobran ideas, ponlas en práctica: Llévalo a pasar el día por el campo o por el bosque, iros a disfrutar de un día de playa, disfrutar de juegos sencillos como ir a recoger la pelota, quedar con otros amigos perrunos y jugar, etc….

Si te ha gustado el artículo y te ha sido de utilidad, ayúdanos a mantener la web en marcha! : Dale “Like” o Compártelo en las redes sociales 🙂 ¡Gracias!

Guardar

4.1k Compartidos Facebook Meneame Google Twitter Pinterest Tumblr