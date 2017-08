Uno de los problemas con los que normalmente me encuentro cuando me cruzo con otros amigos perrunos, es la situación en la que me dicen que su perro / compañero se ha puesto a comer caca. Es una acción que normalmente ningún propietario / dueño comprende, castigando con regañinas o bozales en los casos mas severos sin intentar comprender el problema.

Pero si mi perro come heces ¿Qué hago? Que un perro coma heces no es un problema, sino un síntoma. A continuación voy a explicaros por qué algunos compañeros perrunos comen cacas y como solucionar el problema para que dejen de hacerlo. No penséis ni por un momento que se trata de decir una palabras mágicas y de un día para otro el problema habrá desaparecido…. Es un proceso que lleva como mínimo un mes, pero que asegura excelentes resultados.

Aunque lo primero que demos saber es a diferenciar entre los casos en los que comer caca se debe a un problema y los casos en los que comer caca es solo un instinto perruno.

Mi perro o cachorro se come sus propias cacas ¿Por qué?

Esto es algo que normalmente se da en cachorros, de repente y sin previo aviso, el día que menos te lo esperas le ves comiéndose sus propios excrementos… ¿que pasó?. La solución es muy sencilla, el te ve a ti recogiendo sus heces para dejar la casa limpia, o bien te ve recogiendo sus cacas en la calle y piensa que hacer caca está mal. Es simple y pura lógica, el ve que tu las recoges entonces piensa que hacer caca y dejarla ahí esta mal.

No hay que darle mas importancia, simplemente corregir su error. Cuando le veas comiendo su caca, nunca después ni mucho menos antes, sino en el mismo momento, regáñale. No hay que pegarle ni gritarle (nunca seáis crueles con vuestros compañeros, no es justo), simplemente regañarle, chistarle o decirle con un tono de voz alto y rotundo “No”.

Intentar dentro de lo posible, que no os vea recogiendo sus excrementos, de esta forma y regañándole cuando se coma sus cacas en poco tiempo comprenderá que no ha de comerlas y dejará de hacerlo. Recordar que pegarle a un perro, aunque sea un cachete flojo, es un gran error, es una técnica con la que no se enseña nada, solo se potencia la violencia y el miedo. Para corregir las malas conductas de nuestros perros como por ejemplo la de comer sus propias cacas, con regañarles es mas que suficiente.

Mi perro o cachorro se come las cacas de otros perros ¿Por qué?

Aquí tenemos un factor muy importante a tener en cuenta, es la desnutrición mineral. No pienses que por darle a tu perro el mejor pienso del mundo ya es suficiente, a lo largo de la vida de nuestros queridos compañeros, principalmente durante su desarrollo de cachorro a adulto, nuestros compañeros precisan de minerales y vitaminas en grandes cantidades, que no son cubiertas por la alimentación que les ofrecemos. Durante épocas de transición como el otoño o la primavera, donde nuestras mascotas cambian su pelaje o acumulan mas grasa, también tienen una gran demanda de minerales y vitaminas.

Aunque les demos de comer el mejor pienso del mundo, o la mejor dieta BARF / YUM, es posible que nuestras mascota no tengan todos los nutrientes que necesitan en ese momento y es por ello, que comienzan a comer heces de otros perros. De esta forma adquieren mas minerales y vitaminas, si… es una cochinada… pero ellos no ven una caca, ven un montón de minerales, vitaminas y fibra.

La solución no consiste en darle mas comida o cambiar a otra diferente, ya que estabilizar el nivel de minerales y vitaminas no se da de un día para otro. La solución a este problema es comprar un complejo vitamínico completo y administrárselo conjuntamente con las comidas durante un mínimo de un mes. De esta forma y solo cuando haya transcurrido un mes o mes y medio, observareis como vuestros queridos compañeros dejan de comer cacas de otros perros.

Mi perro o cachorro se come las cacas de otros animales y también las heces humanas ¿Por qué?

Esto no es un problema, es un instinto. Nuestros perros tienen el sentido del olfato extremadamente desarrollado, son capaces de oler en una caca los compuestos y no el mal olor que esta deja. A la mayoría de perros les encanta comer caca humana o de vaca, cabra, caballo…. El motivo es muy simple, les gusta como huele y les gusta como sabe. No se debe a un problema nutricional ni tampoco a un mal comportamiento, simplemente se debe a su instinto animal.

Obviamente si les regañamos cuando les vemos haciéndolo, con el tiempo aprenderán a no hacerlo. Pero siempre se sentirán atraídos por el olor de este tipo de heces. No hay que darle mayor importancia, aunque nos de mucho asquito.

Un buen truco que suelo llevar a cabo a nivel personal, es llevar conmigo siempre algún trozo de salchicha (galletas o chuches para perros también pueden valer), y cuando veo que se acerca a alguna caca de cabra para comérsela, le llamo con el trozo de salchicha en la mano y se olvida completamente de la caca de cabra. Si les despistamos con cualquier juego, chuche o similar, su cabeza olvidará rápidamente su intención de comerse la caca de animal continuando con su paseo.

Recordar que la paciencia es la madre de todas las ciencias, tener paciencia con vuestro compañero y enseñarle que es lo correcto. Nunca le eches una mala mirada, ni le castiguéis físicamente, pues ese es el camino erróneo. Ser amables con el, ser pacientes y darle todo vuestro cariño, pues es lo mismo que el hace con vosotros.

